rachunki za prąd
Próby rozmów z firmami energetycznymi zakończyły się fiaskiem / fot. Shutterstock.com
HolandiaŻycie w Holandii
1 min.czytania

Setki tysięcy osób w Holandii mogą odzyskać pieniądze za nadpłacone rachunki za energię

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Zasady działania rynku energii w Holandii coraz częściej stają się przedmiotem sporów prawnych i społecznych. Najnowsze orzeczenia sądowe pokazują, że walka klientów może wreszcie przynieść wymierne rezultaty nie tylko w postaci zmian w umowach, ale też realnych rekompensat finansowych za nadpłacone rachunki za energię.

Roszczenie koncentruje się wokół największych dostawców energii w Holandii, m.in. Eneco, Esent i Energiedirect.

Od dwóch podwyżek rocznie do podwyżek co miesiąc

Od 2017 roku dostawcy energii w Holandii działali według jednolitych zasad, zmieniając taryfy dwa razy do roku – w styczniu i lipcu. Sytuacja zmieniła się gwałtownie po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Wówczas ceny energii i rachunki za prąd zaczęły szybować.

- Advertisement -

Konsumenci ze zmienną stawką umowną zaczęli otrzymywać kolejne podwyżki nawet co miesiąc. Firmy energetyczne wycofały umowy ze stałą taryfą, tłumacząc to ogromną niestabilnością rynku. W konsekwencji wiele gospodarstw domowych musiało płacić wyższe rachunki.

Fiasko negocjacji zmusiło do podjęcia kroków prawnych

Organizacje konsumenckie od dawna apelowały o rezygnację z klauzuli modyfikacyjnej, jednak ich wezwania pozostawały bez odpowiedzi. Próby rozmów z firmami zakończyły się fiaskiem, dlatego Consumentenbond, VEH i Fundacja Consumer Competition Claims zdecydowały się na krok prawny.

rachunki za prąd
To największe tego typu postępowanie przeciwko firmom energetycznym w Holandii / fot. Shutterstock.com

W pozwie zbiorowym domagają się nie tylko zmiany warunków umów, ale także zwrotu nienależnie pobranych kwot. Na razie sprawa jest w toku, więc nie znamy szczegółów. Ale jeżeli sąd przyzna rację konsumentom, maksymalna wysokość odszkodowania wyniesie 17,5 proc. wartości poniesionych strat.

Do akcji dołączyło już około 225 tys. osób

Z uwagi na liczbę osób, które przyłączyły się do pozwu, jest to największe tego typu postępowanie przeciwko firmom energetycznym w Holandii. Walka toczy się o prawa setek tysięcy obywateli, którzy od lat płacili za energię więcej, niż powinni.

Jednocześnie Consumentenbond ostrzega przed oszustami, ponieważ w internecie pojawiły się fałszywe wiadomości i reklamy, w których cyberprzestępcy podszywają się pod akcję, kusząc hasłami o szybkich zwrotach nawet kilkunastu tysięcy euro.

Przeczytaj także

Wrzesień najpopularniejszym miesiącem na szukanie pracy w Holandii

Najczęściej wybieranym przez mieszkańców Holandii miesiącem na szukanie pracy okazał się wrzesień. Rynek pracy w tym kraju jest otwarty przez pełen rok na specjalistów, także z zagranicy.

Czy stałe umowy o pracę mogą uratować życie imigrantów?

Aż 9 na 10 migrantów w nisko wykwalifikowanych zawodach w Holandii ma tylko umowy tymczasowe. To oznacza brak stabilności, ciągłe życie w izolacji i niepewności, a w konsekwencji – przemęczenie i większe ryzyko wypadków

Uzyskanie holenderskiego obywatelstwa będzie trudniejsze. Rząd zaostrza wymogi

Holenderski rząd planuje zaostrzenie kryteriów dotyczących uzyskania holenderskiego obywatelstwa dla imigrantów. Chce podwoić minimalny okres pobytu potrzebny do naturalizacji.

Amsterdam coraz mniej atrakcyjny dla imigrantów

Wzrost populacji stolicy Holandii znacznie spowolnił. Według danych urzędu statystycznego coraz mniej imigrantów osiedla się w Amsterdamie.

Jutrzejszy strajk na holenderskim lotnisku Schiphol odwołany

Zaplanowany na 1 października strajk na holenderskim lotnisku Schiphol został odwołany. Zdecydowano się na powrót do negocjacji z linią lotniczą KLM.
kasyno online

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet