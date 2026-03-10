Toksyczne słuchawki douszne
Toksyczne słuchawki douszne / fot. Shutterstock
Słuchawki douszne z toksynami BPA. Znaleziono je w aż 81 markach

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Badanie finansowane przez Unię Europejską wykazało, że słuchawki douszne zawierają toksyczną substancję (BPA). Przetestowano 81 modeli słuchawek takich marek jak Apple, JBL, Bose i Samsung, a także mniej znanych sprzedawanych w Lidlu i MediaMarkt. Wszystkie zawierały BPA w różnych stężeniach.

BPA jest substancją toksyczną, która wpływa na płodność i odporność. Od 2025 roku wszystkie opakowania żywności w UE muszą być wolne od BPA. Badanie na zawartość tej substancji w słuchawkach finansowała Unia Europejska, a przeprowadzili je naukowcy z ToxFree Life for All.

Przetestowano słuchawki douszne 81 marek – wszystkie zawierały BPA

W badaniu finansowanym przez Unię Europejską przetestowano 81 modeli słuchawek. Znalazły się wśród nich także popularne marki jak Apple, JBL, Bose, czy Samsung. Naukowcy odkryli, że wszystkie zbadane modele zawierały toksynę BPA. W niektórych była ona w wyższym stężeniu, w innych w niższym.

Toksyny BPA mają negatywny wpływ na płodność i odporność organizmu
Toksyny BPA mają negatywny wpływ na płodność i odporność organizmu / fot. Shutterstock

Naukowcy z ToxFree Life for All twierdzą, że nie ma „ostrego” zagrożenia w produktach takich jak słuchawki. Jednak długotrwały kontakt z nimi może stanowić „zagrożenie dla zdrowia publicznego”. Szczególnie podczas intensywnego, czy długotrwałego użytkowania, a także pocenia się.

Pełna lista marek, których słuchawki zawierają BPA, została opublikowana tutaj>>

Holenderscy sprzedawcy wycofują toksyczne słuchawki

Po opublikowaniu niepokojących wyników badania, holenderscy sprzedawcy (Bol.com, Coolblue i MediaMarkt) zdecydowali o wycofaniu ze sprzedaży słuchawek z toksynami BPA. Do tej pory niemieckie MediaMarkt oraz inni sprzedawcy detaliczni w Niemczech nie poszli w ich ślady.

Tymczasem Holenderskie Stowarzyszenie Konsumentów (Consumentenbond) zaleciło ograniczenie długotrwałego kontaktu słuchawek ze skórą. Na przykład, nie należy trzymać ich na szyi, gdy nie są używane. Nie należy ich również wkładać do ust.

Holenderski toksykolog Jan Tytgat twierdzi jednak, że potrzeba więcej dowodów, ponieważ nadal potrzebne są badania określające ryzyko wchłaniania przez skórę BPA zawartego w słuchawkach.

Warto jednak zaznaczyć, że BPA w opakowaniach żywności czy smoczków dla niemowląt jest całkowicie niedopuszczalne.

