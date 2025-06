Śmiertelne tabletki w obiegu. Londyńskie kluby biją na alarm

Londyńskie kluby ostrzegają swoich gości przed wyjątkowo niebezpiecznymi tabletkami sprzedawanymi jako ecstasy. Ostrzeżenie pojawiło się po dwóch śmiertelnych przypadkach, do których doszło niedawno na terenach Ealing. Ofiarami byli 28-letni mężczyzna i 20-letnia kobieta.

Substancja, którą najprawdopodobniej zażyły ofiary, to groźny syntetyczny opioid w formie zielonej pigułki z oznaczeniami „80” po jednej stronie i prawdopodobnie „OP” po drugiej. Niebezpieczne środki prawdopodobnie wprowadzono do obiegu jako popularne ecstasy. W rzeczywistości zawierały one znacznie groźniejsze składniki mogące doprowadzić do śmierci nawet po jednej dawce.

Nitazeny kontra MDMA – śmiertelne tabletki, niebezpieczna podmiana

Organizacja charytatywna The Loop, która zajmuje się badaniem składu nielegalnych substancji, poinformowała, że tabletki mogą zawierać nitazeny – syntetyczny opioid znany ze swojej wyjątkowo silnej toksyczności. Według specjalistów nitazeny są nawet 500 razy silniejsze niż heroina.

Co ważne, użytkownicy mogą być nieświadomi ryzyka, ponieważ tabletki są sprzedawane jako MDMA, czyli ecstasy. Prawdziwe ecstasy działa stymulująco i halucynogennie – wywołuje uczucie euforii, towarzyskości i wzmożonej percepcji. Tymczasem obecność opioidów takich jak nitazeny doprowadza do depresji oddechowej, utraty przytomności, a nawet do śmierci.

Kluby ostrzegają przed niebezpiecznymi tabletkami

W odpowiedzi na zagrożenie londyńskie kluby rozpoczęły akcję informacyjną. The Cause udostępnił zdjęcie dwóch jasnozielonych tabletek oznaczonych liczbą 80. Z kolei legendarny Fabric przestrzegł przed identycznymi tabletkami, które oprócz nitazeny zawierają również ślady ketaminy i MDMA. Klub zaapelował, by nie spożywać substancji o takim wyglądzie, a w razie jakichkolwiek objawów złego samopoczucia natychmiast powiadomić pracowników lokalu.

W klubach pojawiają się też informacje wizualne. Są to plakaty i komunikaty przypominające o zagrożeniu. Materiały instruują, jak się zachować w sytuacji zagrożenia zdrowia.

Opóźnione objawy, szybka reakcja – nitazeny działają inaczej

Warto pamiętać, że nitazeny nie reagują tak samo jak klasyczne opioidy – ich działanie może być opóźnione, a objawy mniej przewidywalne. Dlatego każdy sygnał ostrzegawczy – zawroty głowy, dezorientacja, utrata przytomności – trzeba traktować poważnie.

W sytuacji kryzysowej nie wolno zwlekać z wezwaniem pomocy – szybka reakcja może uratować życie. W wielu klubach dostępny jest również nalokson, czyli preparat odwracający działanie opioidów, który może zostać użyty w nagłych przypadkach przez przeszkolony personel do czasu przyjazdu pogotowia.