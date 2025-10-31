Świadczenia w listopadzie i grudniu - kiedy możesz spodziewać się pieniędzy?
Świadczenia w listopadzie i grudniu - kiedy możesz spodziewać się pieniędzy? fot. shutterstock.com
1 min.czytania

Świadczenia w listopadzie i grudniu – kiedy możesz spodziewać się pieniędzy?

Joanna Baran
Joanna Baran

Końcówka roku to czas, kiedy odbiorcy świadczeń społecznych szczególnie uważnie obserwują daty przelewów. Świadczenia w listopadzie i grudniu będą wpływać zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dodatkowo część osób może liczyć na bonusy świąteczne i podwyżki wchodzące w życie od stycznia.

Najwięcej osób otrzyma środki w standardowych tygodniach wypłat, zazwyczaj między poniedziałkiem a piątkiem. W listopadzie przelewy mogą być przesunięte o kilka dni ze względu na święta i dni wolne.

Świadczenia w listopadzie i grudniu – kiedy pieniądze wpłyną na konto?

Zasiłki dla bezrobotnych i emerytury państwowe powinny trafić na konta odbiorców pomiędzy 4 a 8 listopada. Natomiast świadczenia rodzinne, takie jak Child Benefit czy Child Support Payment, zwykle wpływają tydzień później, czyli między 11 a 15 listopada.

Bonusy i nadchodzące podwyżki

Jak co roku, w grudniu wypłacany będzie bonus świąteczny dla długoterminowych odbiorców świadczeń społecznych. Najprawdopodobniej pieniądze trafią na konta w pierwszym tygodniu grudnia, w wysokości 100% tygodniowego świadczenia.

Na początku 2026 roku rząd Irlandii przewidział również podwyżki świadczeń, w tym zasiłków dla bezrobotnych, emerytur oraz świadczeń rodzinnych. To zwiększy wypłaty o kilkanaście euro tygodniowo. Dlatego to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują budżet na nadchodzący rok.

Dlaczego warto znać daty wypłat?

Dla wielu rodzin i osób samotnych świadczenia społecznie to podstawowy element miesięcznych dochodów. Świadczenia w listopadzie pozwalają pokryć koszty ogrzewania, zakupów czy edukacji dzieci przed świętami. Wiedza o dokładnych terminach oraz nadchodzących bonusach i podwyżkach pomaga uniknąć finansowych niespodzianek. Dlatego łatwiej zaplanować wydatki.

Kogo dotyczą zmiany w świadczeniach?

Zmiany i podwyżki obejmują przede wszystkim:

  • osoby pobierające emerytury państwowe,
  • bezrobotnych pobierających zasiłki,
  • rodziny korzystające z Child Benefit, Child Support Payment czy Working Family Payment,
  • opiekunów dzieci i osób zależnych.

Dla wszystkich tych grup znajomość dat wypłat w listopadzie i grudniu to klucz do spokojnego planowania świątecznych wydatków.

