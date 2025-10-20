poniedziałek, 20 października, 2025
type here...
Zmiana terminu wypłaty świadczenia - data ważna dla wielu
Zmiana terminu wypłaty świadczenia - data ważna dla wielu y / fot. Pixabay.com
IrlandiaFinanse i świadczenia
2 min.czytania

Zmiana terminu wypłaty świadczenia dla 1,5 miliona osób

Joanna Baran
Joanna Baran

Rząd ogłosił zmianę terminu wypłaty świadczenia, która dotknie około 1,5 miliona długoterminowych beneficjentów w całym kraju. W związku z październikowym dniem wolnym od pracy z okazji Halloween, przypadającym 27 października, instytucje finansowe i pocztowe będą zamknięte. 

Święto wymusi wcześniejsze przekazanie środków. W praktyce oznacza to, że osoby oczekujące na wypłatę świadczeń otrzymają pieniądze już w piątek 24 października lub w sobotę 25 października. Warto wiedzieć, kiedy można spodziewać się wsparcia.

- Advertisement -

Dlaczego zmiana terminu wypłaty świadczenia jest konieczna?

Każde przesunięcie wypłat w kalendarzu publicznym wynika z harmonogramu dni wolnych od pracy. Banki i poczty nie funkcjonują w święta. Dlatego może to opóźniać standardowe przelewy i wypłaty gotówkowe. Zmiana terminu wypłaty świadczenia ma zapewnić  beneficjentom dostęp do środków finansowych bez zbędnych przerw. Tak, aby osoby zależne od regularnych wpłat nie znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

Bonus Bożonarodzeniowy – kolejna wypłata, której warto się spodziewać

Równolegle z przesunięciem październikowych świadczeń, rząd potwierdził, że w tym roku zostanie wypłacony Bonus Bożonarodzeniowy. Skorzysta z niego ponownie 1,5 miliona długoterminowych beneficjentów. Natomiast jego wysokość wyniesie 100% tygodniowej wypłaty świadczenia. To łącznie kosztować będzie państwo około 370 milionów euro. Chociaż rząd nie ogłosił jeszcze dokładnej daty wypłaty, tradycyjnie pieniądze trafiają na konta odbiorców w pierwszym tygodniu grudnia. Czyli najprawdopodobniej w tygodniu rozpoczynającym się 1 grudnia.

Co oznacza wcześniejsza wypłata dla beneficjentów?

Dla wielu osób zmiana terminu wypłaty świadczenia może oznaczać konieczność wcześniejszego zaplanowania domowego budżetu. Osoby, które liczyły na standardową datę wypłaty, muszą dostosować terminy opłat za rachunki, czynsz czy zakupy. Choć wcześniejsze przekazanie pieniędzy może być dla niektórych korzystne, szczególnie w przypadku osób, które chcą uniknąć weekendowego zamieszania w bankach, dla innych może wymagać reorganizacji finansów, aby środki starczyły do następnej wypłaty.

Warto być przygotowanym

Eksperci finansowi podkreślają, że najlepiej jest monitorować swoje konto i planować wydatki z wyprzedzeniem. Zmiana terminu wypłaty świadczenia jest oficjalnie ogłoszona. Natomiast warto upewnić się, że bank lub urząd pocztowy nie wprowadzi dodatkowych opóźnień, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. W przypadku pytań dotyczących dokładnej daty przelewu, odbiorcy powinni kontaktować się z lokalnym urzędem ds. świadczeń lub sprawdzić informacje na stronach rządowych.

Zmiana terminu wypłaty świadczenia – data ważna dla wielu

Przesunięcie terminu wypłat świadczeń społecznych to nie tylko kwestia organizacyjna. To również realny problem dla milionów osób, które polegają na regularnych wpływach. Zmiana terminu w październiku oraz nadchodzący Bonus Bożonarodzeniowy to sygnał dla beneficjentów, aby zaplanować wydatki i przygotować się na wcześniejsze wpłaty. Te mogą bowiem nieco zmienić rytm domowego budżetu.

 

Przeczytaj także

Zobacz jak drony z jedzeniem podglądają mieszkańców. Dublin protestuje!

W zachodnim Dublinie można już zamówić jedzenie, które przylatuje...

Świąteczny bonus – kto i kiedy dostanie wsparcie?

Świąteczny bonus w 2025 roku zostanie wypłacony w pierwszym tygodniu grudnia wszystkim uprawnionym do świadczeń socjalnych. Większość osób otrzyma równowartość pełnego tygodniowego świadczenia. Natomiast niektórzy nawet podwójną wypłatę, jeśli przysługuje im więcej niż jedno świadczenie

Ogromna zmiana dla 750 000 pracowników już od 1 stycznia 2026. Kogo obejmie?

Od stycznia przyszłego roku wchodzi w życie ogromna zmiana dla osób pracujących. MyFutureFund to krok milowy w polityce społecznej Irlandii. To zmiana dla 750 000 pracowników. Czy to zmiana na dobre?

Wizz Air rekrutuje 1200 pilotów. Zapewni im darmowe szkolenie

Wizz Air ogłosił rekrutację 1200 pilotów do 2028 roku, w tym 240 z Wielkiej Brytanii. Natomiast w czasie szkolenia oferuje niemałe wynagrodzenie.

Irlandia: pacjenci czekają nawet dwie godziny na karetkę

Irlandzkie pogotowie ratunkowe znalazło się w ogniu krytyki. Nowe dane pokazują, że w niektórych regionach pacjenci czekają na karetkę nawet dwie godziny. Minister zdrowia zapowiada reformy i zwiększenie finansowania HSE.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Irlandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet