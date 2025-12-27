Świadczenia w styczniu 2025 - terminy wypłat
Świadczenia w styczniu 2025 - terminy wypłat fot. shutterstock.com
Niemcy
2 min.czytania

Świadczenia w styczniu 2026 – terminy wypłat

Joanna Baran
Joanna Baran

Na początku 2026 roku osoby pobierające niemieckie Bürgergeld powinny zwrócić szczególną uwagę na termin przelewu. Wprawdzie rząd zapowiedział szeroką reformę systemu świadczeń, jednak w styczniu obowiązuje tzw. „okres przejściowy”. Pozwala on beneficjentom spokojnie zaplanować wydatki. Świadczenia w styczniu 2026 zostaną wypłacone z wyprzedzeniem, tak aby opłaty za czynsz, prąd czy inne rachunki nie sprawiały problemów.

Zgodnie z zasadą wypłaty z góry, znaną jako Vorschussprinzip, pieniądze za styczeń 2026 zostaną zaksięgowane na kontach odbiorców 30 grudnia 2025 roku. Czyli w ostatni dzień roboczy przed Nowym Rokiem. Dzięki temu przelew dotrze na czas, mimo że 31 grudnia nie jest dniem księgowym banków. Nie przewidziano wcześniejszych wypłat przed Bożym Narodzeniem. To pozwala urzędom zachować stały harmonogram świadczeń.

Wysokość świadczeń w styczniu 2026 pozostaje bez zmian

Pod względem finansowym świadczenia w styczniu 2026 pozostają na dotychczasowym poziomie. Osoba samotna nadal otrzyma 563 euro miesięcznie. Choć teoretycznie wyliczenia ekonomiczne sugerowały możliwość obniżki, zastosowano tzw. zasadę ochrony praw nabytych, która zabezpiecza beneficjentów przed spadkiem kwot świadczeń. W przypadku par i dzieci stawki również pozostają niezmienione, co oznacza, że początek roku będzie dla odbiorców względnie stabilny finansowo.

Obowiązkowe konto bankowe od 2026 roku

Rok 2026 przynosi jednak istotne zmiany organizacyjne. Od stycznia wszystkie świadczenia mają być wypłacane wyłącznie przelewem na konto bankowe z własnym numerem IBAN. Osoby, które dotychczas otrzymywały pieniądze w gotówce, muszą więc założyć konto, aby nie wystąpiły opóźnienia w wypłatach. Obowiązek ten ma nie tylko uprościć proces wypłat, ale także zwiększyć bezpieczeństwo transakcji i przejrzystość systemu.

Co zmieni się w kolejnych miesiącach

W grudniu 2025 roku rząd federalny zatwierdził szeroką reformę Bürgergeld, która ma wprowadzić bardziej restrykcyjny system, powiązany z obowiązkiem współpracy i aktywizacji zawodowej. Jednak w styczniu 2026 zmiany te jeszcze nie wchodzą w życie. Nazwa świadczenia pozostaje niezmieniona. Natomiast surowsze sankcje zostaną wprowadzone dopiero w połowie 2026 roku. Dla beneficjentów oznacza to czas względnej stabilności i możliwość spokojnego rozpoczęcia roku.

Świadczenia w styczniu 2026

Początek 2026 roku będzie więc okresem przejściowym, w którym Bürgergeld wpłynie na konta jeszcze w grudniu, a wysokość świadczeń pozostaje bez zmian. Wprowadzenie obowiązkowego konta bankowego jest najważniejszą nowością techniczną, podczas gdy głębsza reforma systemu nastąpi dopiero w kolejnych miesiącach. Dla wielu osób początek roku będzie momentem, by spokojnie uporządkować swoje finanse i przygotować się na większe zmiany, które nadejdą w drugiej połowie 2026 roku.

 

