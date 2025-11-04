Termin mija 7 listopada 2026. Brak deklaracji oznacza wysoką karę
Właściciele nieruchomości w Irlandii zostali oficjalnie ostrzeżeni: Termin mija 7 listopada 2026. Brak deklaracji oznacza wysoką karę nawet do 3 000 euro. Chodzi o obowiązkową deklarację podatku od nieruchomości, znanego jako Local Property Tax (LPT), który musi być zgłoszony każdego roku przez wszystkich właścicieli domów i mieszkań.

Deklaracja LPT wymaga wskazania wartości nieruchomości oraz przypisania jej do odpowiedniego przedziału podatkowego. Na jej podstawie urząd skarbowy wylicza wysokość należnego podatku za rok 2027. Właściciele muszą również określić sposób płatności – od razu w całości lub w ratach – aby uniknąć dodatkowych kosztów.

Termin mija 7 listopada 2026. Brak deklaracji oznacza wysoką karę – gdzie i jak złożyć formularz?

Najprościej jest to zrobić online poprzez portal myAccount lub ROS. System umożliwia szybkie wypełnienie formularza oraz automatyczne obliczenie należnego podatku. W ostatnich tygodniach portal był aktualizowany. Aktualizacje pozwoliły na usunięcie drobnych problemów technicznych. Natomiast urzędnicy zapewniają, że obecnie działa bez zakłóceń.

Wysoka kara za niedopełnienie obowiązku

Nieprzesłanie deklaracji LPT przed terminem oznacza poważne konsekwencje finansowe. Maksymalna kara wynosi 3 000 euro, a urząd skarbowy ma prawo ściągnąć należność bezpośrednio z wynagrodzenia, emerytury lub świadczeń socjalnych. Oprócz grzywny, zaległości podatkowe naliczane są również odsetki. To może znacząco zwiększyć kwotę do zapłaty.

Dlaczego termin jest tak ważny?

Urzędnicy podkreślają, że termin 7 listopada 2026 jest nieprzekraczalny. Złożenie deklaracji po tej dacie urząd potraktuje jako opóźnienie. Dlatego automatycznie uruchomi procedury karne. Właściciele, którzy jeszcze nie wypełnili formularza, powinni działać natychmiast, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i komplikacji prawnych.

Pomoc i wsparcie dla podatników

Osoby mające problemy z portalem LPT mogą skorzystać z infolinii urzędu skarbowego. Podczas rozmowy pracownicy pomagają krok po kroku w wypełnieniu deklaracji i wyborze najlepszej formy płatności. Natomiast urzędnicy zachęcają do wcześniejszego działania, aby ostatnie dni przed terminem nie były źródłem stresu i ryzyka wysokiej grzywny. Termin mija 7 listopada 2026. Dlatego zostało tylko kilka dni na dopełnienie formalności.

 

