Lista sklepów Topshop: Wielki comeback ikony brytyjskiej mody

Po kilku latach nieobecności w przestrzeni stacjonarnej i funkcjonowaniu wyłącznie jako marka online, Topshop ogłasza wielki powrót. Dzięki nowemu partnerstwu strategicznemu i zmianom właścicielskim, ulubiona marka millenialsów i pokolenia Z znów pojawi się na głównych ulicach handlowych, a także uruchomi dedykowaną platformę internetową.

Jeszcze dekadę temu Topshop był niekwestionowanym królem brytyjskiego retailu, a jego flagowy sklep przy Oxford Circus w Londynie stanowił mekkę dla fanów mody z całego świata. Upadek imperium Arcadia Group w 2021 roku i przejęcie marki przez internetowego giganta ASOS wydawały się końcem pewnej epoki. Pisaliśmy wówczas, że Topshop znika z ulic. I rzeczywiście to nastąpiło – kultowy sklep stał się jedynie jedną z wielu marek w katalogu online. Jednak najnowsze doniesienia potwierdzają: Topshop wraca do gry „w świecie rzeczywistym”.

Nowy układ sił: ASOS i Heartland

Kluczem do reaktywacji marki jest nowa struktura właścicielska. We wrześniu 2024 roku ASOS ogłosił sprzedaż 75% udziałów w markach Topshop i Topman spółce Heartland – firmie inwestycyjnej kontrolowanej przez Andersa Holcha Povlsena, właściciela duńskiej grupy Bestseller (do której należą m.in. Vero Moda i Jack & Jones). Heartland, dysponując ogromnym doświadczeniem w prowadzeniu tysięcy sklepów na całym świecie, ma stać się motorem napędowym powrotu marki do fizycznego handlu.

Gdzie i kiedy zrobimy zakupy w Topshop?

Powrót Topshopu nie będzie polegał (przynajmniej na początku) na otwieraniu gigantycznych salonów własnych. Strategia zakłada model partnerstw handlowych z Joshn Lewis i Liberty.

Od lutego 2026 roku kolekcje Topshop i Topman będą dostępne w 32 lokalizacjach prestiżowej sieci John Lewis w całej Wielkiej Brytanii (m.in. w Londynie, Manchesterze, Liverpoolu i Glasgow). Pełna lista sklepów na końcu artykułu.

Ekskluzywna obecność w Liberty: Marka nawiązała również współpracę z luksusowym domem towarowym Liberty w Londynie, co ma podkreślić jej aspiracje do bycia brandem „premium high street”.

Relaunch Topshop.com: W 2025 roku marka uruchomiła (lub jest w trakcie uruchamiania) dedykowaną witrynę internetową, która pozwoli jej na budowanie niezależnej tożsamości poza platformą ASOS. Strona ma docelowo objąć zasięgiem 23 kraje europejskie.

Powrót na wybieg i nostalgia

Aby przypomnieć o swojej modowej tożsamości, Topshop zdecydował się na powrót na wybiegi. W sierpniu 2025 roku w Londynie odbył się pierwszy od siedmiu lat pokaz mody marki, prezentujący kolekcję na jesień/zimę.

Strategia marki opiera się na umiejętnym wykorzystaniu nostalgii. Do sprzedaży wracają kultowe modele, takie jak jeansy Jamie czy Joni, które w przeszłości były bestsellerami. Marka chce przyciągnąć zarówno dawnych klientów (millenialsów), jak i nowych odbiorców z pokolenia Z, szukających autentyczności w trendach.

Z czego słynął Topshop?

Kultowe linie dżinsów

Topshop przede wszystkim był ceniony za to, że ich dżinsy pasowały na różne sylwetki. Sklep sprzedawał Jamie Jeans – najpopularniejszy model skinny z wysokim stanem, Joni Jeans – super obcisłe, bardzo elastyczne jeansy. Mom Jeans – klasyczny krój, który Topshop spopularyzował w UK jako jeden z pierwszych.

Marki „Premium” i Specjalistyczne

Takie jak Topshop Boutique, Topshop Unique, Topshop Petite czy Topshop Tall.

Sklep oferował marki towarzyszące

Często w sklepach Topshop były dostępne marki „siostrzane”: Topman czy Miss Selfridge.

Topshop Beauty

Mało osób o tym pamięta, ale Topshop miał świetną linię kosmetyków w bardzo estetycznych opakowaniach.

Czy to się uda?

Eksperci rynkowi wskazują, że rynek odzieżowy w 2025 i 2026 roku jest znacznie trudniejszy niż w czasach świetności Philipa Greena. Topshop musi zmierzyć się choćby z ultra-szybką modą od Shein. Jednak unikalne dziedzictwo marki oraz wsparcie logistyczne grupy Bestseller dają jej realną szansę na odzyskanie pozycji lidera.

Jak zapowiada CEO ASOS, José Antonio Ramos Calamonte: „To nie jest zwykły relaunch, to dopiero początek”. Dla fanów marki, którzy tęsknili za możliwością przymierzenia ubrań Topshopu w sklepie przed lustrem, to wiadomość, na którą czekali od lat.

Oto lista lokalizacji sklepów John Lewis, w których pojawi się Topshop, uporządkowana alfabetycznie według miast lub nazw centrów handlowych: