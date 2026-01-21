Topshop w UK będzie dostępny w sklepach stacjonarnych w 2026 roku. Pełna lista sklepów.
Topshop w UK będzie dostępny w sklepach stacjonarnych w 2026 roku.
Lista sklepów Topshop: Wielki comeback ikony brytyjskiej mody

Po kilku latach nieobecności w przestrzeni stacjonarnej i funkcjonowaniu wyłącznie jako marka online, Topshop ogłasza wielki powrót. Dzięki nowemu partnerstwu strategicznemu i zmianom właścicielskim, ulubiona marka millenialsów i pokolenia Z znów pojawi się na głównych ulicach handlowych, a także uruchomi dedykowaną platformę internetową.

Jeszcze dekadę temu Topshop był niekwestionowanym królem brytyjskiego retailu, a jego flagowy sklep przy Oxford Circus w Londynie stanowił mekkę dla fanów mody z całego świata. Upadek imperium Arcadia Group w 2021 roku i przejęcie marki przez internetowego giganta ASOS wydawały się końcem pewnej epoki. Pisaliśmy wówczas, że Topshop znika z ulic. I rzeczywiście to nastąpiło – kultowy sklep stał się jedynie jedną z wielu marek w katalogu online. Jednak najnowsze doniesienia potwierdzają: Topshop wraca do gry „w świecie rzeczywistym”.

Nowy układ sił: ASOS i Heartland

Kluczem do reaktywacji marki jest nowa struktura właścicielska. We wrześniu 2024 roku ASOS ogłosił sprzedaż 75% udziałów w markach Topshop i Topman spółce Heartland – firmie inwestycyjnej kontrolowanej przez Andersa Holcha Povlsena, właściciela duńskiej grupy Bestseller (do której należą m.in. Vero Moda i Jack & Jones). Heartland, dysponując ogromnym doświadczeniem w prowadzeniu tysięcy sklepów na całym świecie, ma stać się motorem napędowym powrotu marki do fizycznego handlu.

Gdzie i kiedy zrobimy zakupy w Topshop?

Powrót Topshopu nie będzie polegał (przynajmniej na początku) na otwieraniu gigantycznych salonów własnych. Strategia zakłada model partnerstw handlowych z Joshn Lewis i Liberty.

Od lutego 2026 roku kolekcje Topshop i Topman będą dostępne w 32 lokalizacjach prestiżowej sieci John Lewis w całej Wielkiej Brytanii (m.in. w Londynie, Manchesterze, Liverpoolu i Glasgow). Pełna lista sklepów na końcu artykułu. 

Ekskluzywna obecność w Liberty: Marka nawiązała również współpracę z luksusowym domem towarowym Liberty w Londynie, co ma podkreślić jej aspiracje do bycia brandem „premium high street”.

Relaunch Topshop.com: W 2025 roku marka uruchomiła (lub jest w trakcie uruchamiania) dedykowaną witrynę internetową, która pozwoli jej na budowanie niezależnej tożsamości poza platformą ASOS. Strona ma docelowo objąć zasięgiem 23 kraje europejskie.

Sklep Topshop przy Oxford Street był swojego czasu mekką dla miłośników mody. Foto: Shutterstock
Powrót na wybieg i nostalgia

Aby przypomnieć o swojej modowej tożsamości, Topshop zdecydował się na powrót na wybiegi. W sierpniu 2025 roku w Londynie odbył się pierwszy od siedmiu lat pokaz mody marki, prezentujący kolekcję na jesień/zimę.

Strategia marki opiera się na umiejętnym wykorzystaniu nostalgii. Do sprzedaży wracają kultowe modele, takie jak jeansy Jamie czy Joni, które w przeszłości były bestsellerami. Marka chce przyciągnąć zarówno dawnych klientów (millenialsów), jak i nowych odbiorców z pokolenia Z, szukających autentyczności w trendach.

Z czego słynął Topshop?

Kultowe linie dżinsów

Topshop przede wszystkim był ceniony za to, że ich dżinsy pasowały na różne sylwetki. Sklep sprzedawał Jamie Jeans – najpopularniejszy model skinny z wysokim stanem, Joni Jeans – super obcisłe, bardzo elastyczne jeansy. Mom Jeans – klasyczny krój, który Topshop spopularyzował w UK jako jeden z pierwszych.

Marki „Premium” i Specjalistyczne

Takie jak Topshop Boutique,  Topshop Unique,  Topshop Petite czy Topshop Tall.

Sklep oferował marki towarzyszące

Często w sklepach Topshop były dostępne marki „siostrzane”: Topman czy Miss Selfridge.

Topshop Beauty

Mało osób o tym pamięta, ale Topshop miał świetną linię kosmetyków w bardzo estetycznych opakowaniach.

Czy to się uda?

Eksperci rynkowi wskazują, że rynek odzieżowy w 2025 i 2026 roku jest znacznie trudniejszy niż w czasach świetności Philipa Greena. Topshop musi zmierzyć się choćby z ultra-szybką modą od Shein. Jednak unikalne dziedzictwo marki oraz wsparcie logistyczne grupy Bestseller dają jej realną szansę na odzyskanie pozycji lidera.

Jak zapowiada CEO ASOS, José Antonio Ramos Calamonte: „To nie jest zwykły relaunch, to dopiero początek”. Dla fanów marki, którzy tęsknili za możliwością przymierzenia ubrań Topshopu w sklepie przed lustrem, to wiadomość, na którą czekali od lat.

Oto lista lokalizacji sklepów John Lewis, w których pojawi się Topshop, uporządkowana alfabetycznie według miast lub nazw centrów handlowych:

  • Bluewater (Kent)

  • Brent Cross (Londyn)

  • Cambridge

  • Canary Wharf (Londyn)

  • Cardiff

  • Cheadle (Manchester)

  • Chelmsford

  • Cheltenham

  • Cribbs Causeway (Bristol)

  • Edinburgh (Edynburg)

  • Exeter

  • Glasgow

  • High Wycombe

  • Horsham

  • Kingston

  • Leeds

  • Leicester

  • Liverpool

  • Milton Keynes

  • Newcastle

  • Norwich

  • Nottingham

  • Oxford

  • Oxford Street (Londyn)

  • Peter Jones (Sloane Square, Londyn)

  • Reading

  • Solihull

  • Southampton

  • Stratford (Londyn)

  • Trafford (Manchester)

  • Welwyn

  • White City (Londyn)

