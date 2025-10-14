Tragiczny atak nożem w Son: Dwaj Polacy w ciężkim stanie, Hiszpan zatrzymany
Noc z soboty na niedzielę 12.10.2025 w Son en Breugel okazała się dramatyczna. Trzech mężczyzn zostało rannych w wyniku ataków nożem na jednej z posesji przy Kanaalstraat. Dwaj z poszkodowanych, obywatele Polski w wieku 37 i 38 lat, pozostają w ciężkim stanie w szpitalu. Natomiast 34-letni Hiszpan, który przyznał się do udziału w zajściu, został aresztowany. Tragiczny atak nożem w Son poruszył lokalną społeczność, a powody konfliktu nadal nie są znane. 

Tragiczny atak nożem w Son. Przebieg dramatycznego wieczoru

Do zdarzenia doszło około godziny 19:00. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o agresji na posesji. Na miejscu funkcjonariusze zastali dwóch mężczyzn z poważnymi obrażeniami krwotocznymi. Natomiast 34-letni Hiszpana policja odnalezła w innym miejscu, na ulicy. Mężczyzna przyznał się do udziału w zdarzeniu i miał przy sobie nóż. Policjanci przejęli broń jako dowód w sprawie.

Dwaj Polacy w ciężkim stanie z ranami ciętymi. Śledztwo w toku

Policja natychmiast zabezpieczyła posesję. Funkcjonariusze sprawnie przesłuchali świadków, prowadzi wywiady wśród sąsiadów i przeszukała monitoring w okolicy. Funkcjonariusze wskazują, że bariera językowa utrudnia dokładne ustalenie motywu i relacji między uczestnikami incydentu.

Według wstępnych ustaleń w mieszkaniu mogło znajdować się więcej osób niż trzej ranni mężczyźni. Dlatego policja apeluje do wszystkich, którzy mogli być świadkami zdarzenia, o kontakt, aby wspomóc dochodzenie.

Nieuzasadniona agresja w centrum uwagi

Dramat, który rozegrał się w pobliżu domów zaszokował okolicznych mieszkańców.  Policja i lokalne media podkreślają, że atak był całkowicie nieuzasadniony. Natomiast życie i zdrowie poszkodowanych jest poważnie zagrożone.

Śledztwo w tej sprawie ciągle trwa. Natomiast policja nie wyklucza dalszych zatrzymań, jeśli pojawią się nowe informacje. Podczas dochodzenia funkcjonariusze chcą ustalić motyw działania Hiszpana. Ważny jest również przebieg wydarzeń oraz pełny obra roli wszystkich osób zaangażowanych.

