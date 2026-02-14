Praca w Wielkiej Brytanii - w jakich zawodach o nią najłatwiej?
Praca w Wielkiej Brytanii - w jakich zawodach o nią najłatwiej? / fot. Shutterstock
2 min.czytania

W tych zawodach najłatwiej o pracę w Wielkiej Brytanii

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Popyt na pracę ulega zmianom – niektóre zawody tracą na popularności, podczas gdy inne zyskują. Dane z platformy rekrutacyjnej Indeed pokazują, że tylko niewielka liczba zawodów odnotowała wzrost w ciągu ostatniego roku.

Wielka Brytania należy do jedynych krajów wśród pięciu największych europejskich gospodarek, w których liczba ogłoszeń o pracę nie uległa znaczącej poprawie od czasów pandemii. Nadal utrzymuje się na poziomie około 20 proc. poniżej poziomu sprzed 2021 roku.

Zawody, w których najłatwiej o pracę w Wielkiej Brytanii

Rozwój gospodarczy odzwierciedla sytuacja na rynku pracy. Z danych platformy rekrutacyjnej wynika, że pracę w Wielkiej Brytanii najłatwiej można znaleźć w zawodach należących do następujących sektorów. Liczba ogłoszeń dotyczących zatrudnienia wzrosła w nich o 5 punktów procentowych. Należą do nich: systemy rozwiązań informatycznych, architektura, rozwój oprogramowania i przygotowywanie żywności oraz usługi gastronomiczne.

Większy, bo 20-procentowy wzrost ogłoszeń odnotowano w sektorach związanych z załadunkiem i magazynowaniem. A 15-procentowy wzrost związany jest z opieką nad dziećmi i wsparciem logistycznym. Inżynieria lądowa i wodna to sektory, w których odnotowano 8-punktowy wzrost ofert o pracę.

Natomiast największy spadek zatrudnienia nastąpił w branży weterynaryjnej. Tam liczba ogłoszeń o pracę spadła o 39 proc. Duży spadek, bo 30-procentowy, dotyczy sektora nieruchomości. A także usług społecznych – 28-procentowy. I usług stomatologicznych – 25-procentowy spadek.

Inżynierowie i architekci chętnie zatrudniani są na Wyspach
Inżynierowie i architekci chętnie zatrudniani są na Wyspach / fot. Shutterstock

Najlepiej płatne zawody na Wyspach

Oprócz sektorów, w których najłatwiej znaleźć pracę, warto również wymienić zawody, w których można liczyć na wysokie zarobki. Jak podaje Forbes – najlepiej opłacani pracownicy w Wielkiej Brytanii to piloci, dyrektorzy finansowi i IT, a także dyrektorzy generalni.

Co ciekawe – wysokie średnie zarobki pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego plasują się tuż przed zarobkami dyrektorów IT, dyrektorów generalnych i dyrektorów ds. marketingu i sprzedaży.

Dyrektorzy ds. logistyki i zarządzania magazynem, dyrektorzy szkół i lekarze specjaliści również zarabiają znacznie więcej niż wynosi średnia mediana.

Jak wspomnieliśmy – na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć piloci i kontrolerzy ruchu lotniczego, w wysokości 91 208 funtów rocznie. Zaraz za nimi plasują się dyrektorzy IT z 81 588 funtów rocznie, później dyrektorzy generalni (81 328 funtów rocznie), dyrektorzy marketingu, sprzedaży i reklamy (80 912 funtów rocznie).

Płacami na poziomie 73 000 funtów mogą się poszczycić dyrektorzy ds. PR i komunikacji oraz dyrektorzy ds. logistyki, magazynowania i transportu, a także lekarze specjaliści.
Natomiast zarobki rzędu 71 656 funtów rocznie otrzymują dyrektorzy szkół. A menadżerowie finansowi zarabiają średnio 68 744 funtów rocznie.

Rejony w UK, w których Council Tax wzrośnie o więcej niż 5 proc.


Od 1 kwietnia TV Licence droższa. Tyle zapłacą gospodarstwa domowe w 2026 roku


Fałszywe banknoty w obiegu. Jak nie dać się oszukać?


Dziesiątki niemowląt chore po podaniu mleka modyfikowanego skażonego toksyną


Książka, która uczy alfabetu przez zabawę – idealna dla polskich rodzin w UK



