100 000 funtów za dobrowolne odejście z pracy w Ministerstwie Finansów

W brytyjskim Ministerstwie Finansów szykują się duże zwolnienia. Ci, którzy zdecydują się na dobrowolne odejście z pracy, dostaną 100 000 funtów.

Plany redukcji setek miejsc pracy w Ministerstwie Finansów połączone są z wysoce hojnym gestem wobec pracowników, którzy zdecydują się dobrowolnie odejść.

100 000 funtów za dobrowolne odejście z pracy

Według Financial Times w ramach redukcji etatów Rachel Reeves chce zwolnić około 300 z 2100 pracowników Ministerstwa Finansów do 2030 roku. Cięcia te mają być częścią szerszego planu mającego na celu obniżenie kosztów administracyjnych w Whitehall o 16 proc.

Ponadto ministerstwo zamroziło również rekrutację zewnętrzną na wiele stanowisk. Warto wspomnieć, że według Institute for Government liczba pracowników brytyjskiego Ministerstwa Finansów prawie się podwoiła w ciągu ostatniej dekady. Zatrudnienie znacznie wzrosło po referendum w sprawie Brexitu w 2016 roku i pandemii w 2020 roku.

Ministerstwo potwierdziło doniesienia Financial Times:

– Ministerstwo Finansów jest największe w historii. Zatem w tym okresie stabilności nadszedł czas, aby zmniejszyć jego liczebność do bardziej normalnego poziomu poprzez program dobrowolnego odejścia.

Złe nastroje wśród pracowników i zarzuty związków zawodowych

Jak można przewidzieć, wśród pracowników ministerstwa panują morowe nastroje. Przedstawiciele związków zawodowych twierdzą, że rotacja jest wysoka, a wynagrodzenia są jednymi z najniższych.

Robert Eagleton, przedstawiciel krajowy związku zawodowego FDA, który reprezentuje urzędników służby cywilnej, w tym niektórych w Ministerstwie Skarbu, powiedział:

– To jeden z najniżej opłacanych departamentów rządowych i ma największą rotację personelu. Nasi członkowie zmagają się obecnie z ciągłą niepewnością spowodowaną redukcją zatrudnienia i kontrolą rekrutacji. Wielu obawia się przesunięć kadrowych, ryzyka zwolnień i braku możliwości rozwoju kariery.

Ponadto niepokoje w ministerstwie podsyca niedawne odejście dwóch dyrektorów ministerstwa. John Owen dołączył do firmy konsultingowej EY, a Richard Knox do regulatora emerytalnego.

Niebotyczna wysokość odprawy

Ministerstwo Finansów otworzyło latem ubiegłego roku program dobrowolnych odejść dla pracowników z Londynu. W ten sposób aż 200 osób otrzyma informację o wartości proponowanych pakietów rezygnacji do końca lutego. Co stawia Ministerstwo Finansów na dobrej drodze do osiągnięcia celu 300 odejść do 2030 roku.

Wyniki te obliczane są jako trzytygodniowe wynagrodzenie za każdy rok pracy, z limitem 15 miesięcznych pensji i maksymalną pensją w wysokości 80 000 funtów. To z kolei oznacza, że osoba z ponad 21-letnim stażem pracy może otrzymać do 100 000 funtów.