Wybuch gruźlicy w magazynie Amazona w Coventry. Pracują tam też Polacy

Jeden z największych brytyjskich związków zawodowych (GMB) nagłośnił sprawę wybuchu gruźlicy w magazynie Amazona w Coventry. Twierdzi, że powinien on zostać zamknięty ze względów bezpieczeństwa. Związek poinformował nas też, że w magazynie pracują Polacy.

W magazynie Amazona w Coventry sytuacja jest bardzo niepokojąca. Doszło tam do licznych zakażeń gruźlicą, a związek zawodowy GMB walczy o tymczasowe zamknięcie magazynu ze względu na bezpieczeństwo pracowników.

Gruźlica w magazynie Amazona w Coventry

W tym tygodniu personel NHS wykonał badania krwi u pracowników magazynu Amazona w Coventry. Powodem są liczne zakażenia tą niebezpieczną chorobą. W sprawie interweniował związek zawodowy GMB, który poinformował nas, że pracują tam też Polacy.

Ponadto zwrócił się z pisemną prośbą do Amazona i zaapelował o:

natychmiastowe zamknięcie magazynu w Coventry, a także odesłanie wszystkich pracowników do domów,

zawieszenie pracowników w obowiązkach służbowych z zachowaniem pełnego wynagrodzenia do czasu przeprowadzenia oceny sytuacji i jej opanowania,

zamknięcie magazynu do czasu wdrożenia odpowiednich środków, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się gruźlicy.

Amazon naraża bezpieczeństwo pracowników

W sprawie wypowiedziała się także Amanda Gearing z GMB:

– Obecnie Amazon naraża wszystkich pracowników. A także osoby odwiedzające magazyn oraz lokalną i szerszą społeczność na kontakt z poważną chorobą zakaźną. Sytuacja grozi tym, że oddział Amazon w Coventry stanie się przyczyną masowej epidemii gruźlicy na skalę nieobserwowaną od dziesięcioleci. Aby temu zapobiec, konieczne są natychmiastowe i zdecydowane działania. W tym tymczasowe zamknięcie oddziału Amazon w Coventry.

Podobne przypadki zachorowania na gruźlicę w Amazonie

Nie jest to pierwsza sytuacja, w której w magazynie Amazona doszło do zachorowań na gruźlicę. Przypomnijmy, że w 2023 roku w Oxnard, w Los Angeles wybuchł alert z tego właśnie powodu. Bardzo szybko interweniowały odpowiednie służby, aby nie narażać zdrowia 180 pracowników.

Przedstawiciele służby zdrowia zorganizowali wtedy dwudniowe sesje edukacyjne dla pracowników. Przekazano im informacje na temat gruźlicy, testów, objawów i planów leczenia. Ponadto udostępniono bezpłatne testy dla osób, które miały kontakt z zarażonymi.