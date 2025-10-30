Gigantyczne zwolnienia w Amazonie. Firma wprowadza zmiany za sprawą AI

Amazon zamierza pozbyć się nadwyżek związanych z zatrudnieniem w czasie pandemii i przejściem na automatyzację. Gigant planuje zwolnić nawet 14 000 pracowników, aby ograniczyć wydatki.

Będziemy mieć do czynienia z największą redukcją zatrudnienia w Amazonie od końca 2022 roku. Gigant zamierza w ten sposób zlikwidować nadwyżki powstałe w czasie pandemii i przejść na automatyzację za sprawą sztucznej inteligencji.

Amazon zwalnia pracowników

W ciągu ostatnich dwóch lat Amazon likwidował mniejszą liczbę stanowisk w wielu działach. Jednak obecnie przechodzi do fazy zwolnień zakrojoną na o wiele większą skalę. Jak poinformowała wcześniej Agencja Reuters – gigant planuje zwolnić nawet 30 000 pracowników. Sam Amazon poinformował o 14 000 pracowników.

Jest to tak naprawdę niewielki odsetek z 1,55 miliona pracowników firmy, ale prawie 10 proc. z około 350 000 pracowników korporacyjnych.

Nie wiadomo jeszcze, jak zwolnienia w Amazonie wpłyną na pracowników w Irlandii czy Wielkiej Brytanii. Obecnie koncern zatrudnia w Irlandii około 6500 osób na stanowiskach od inżynierii danych i zarządzania operacyjnego po finanse.

Wpływ tej zmiany na 75 000 pracowników w Wielkiej Brytanii także nie jest jeszcze jasny. W ogłoszeniu zapowiedziano, że osoby i zespoły, których to dotyczy, zostaną poinformowane przez kierownictwo.

Pełny zakres tej rundy redukcji etatów nie był początkowo jasny. Osoby zaznajomione ze sprawą twierdziły, że liczba ta może się zmieniać z czasem, wraz ze zmianą priorytetów finansowych Amazona. Wcześniej magazyn Fortune informował, że dział kadr może zostać objęty redukcją o około 15 procent.

Mimo zwolnień Amazon chętnie zatrudnia pracowników tymczasowych na okres świąteczny, o czym pisaliśmy niedawno.

AI odbiera ludziom pracę w Amazonie?

Beth Galetti, starsza wiceprezes ds. personalnych i technologii w Amazonie, powiedziała:

– Musimy pamiętać, że świat szybko się zmienia. Ta generacja sztucznej inteligencji to najbardziej rewolucyjna technologia, jaką widzieliśmy od czasów internetu, i umożliwia firmom wprowadzanie innowacji znacznie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Prezes Amazon, Andy Jassy, podjął inicjatywę mającą na celu ograniczenie tego, co określił jako nadmiar biurokracji. Chce dokonać tego poprzez redukcję liczby menadżerów.

Dlatego też uruchomił anonimową linię do zgłaszania skarg, służącą do „identyfikowania nieefektywności”, która – jak powiedział na początku tego roku – wygenerowała około 1500 odpowiedzi i ponad 450 zmian w procesach.

Ponadto Jassy stwierdził w czerwcu, że zwiększone wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji prawdopodobnie doprowadzi do dalszych redukcji zatrudnienia, w szczególności poprzez automatyzację powtarzalnych i rutynowych zadań.

Amazon chce też w perspektywie krótkoterminowej zrównoważyć długoterminowe inwestycję przez rozbudowę infrastruktury AI.