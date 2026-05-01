HMRC podaje, jak sprawdzić, czy pracodawca płaci prawidłowo

HMRC apeluje do pracowników, że nie muszą czekać na pierwszą wypłatę po podwyżce płacy minimalnej i mogą wcześniej sprawdzić, czy im pracodawca płaci prawidłowo.

Urząd skarbowy poradził mieszkańcom Wysp zarabiającym płacę minimalną, aby sprawdzili swoje wynagrodzenia w aplikacji. Według HMRC „nie ma potrzeby czekać”, a wypłaty można sprawdzić z wyprzedzeniem.

Wzrost płacy minimalnej i sprawdzenie, czy pracodawca płaci prawidłowo

Na początku kwietnia nastąpił wzrost płacy minimalnej. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że nie musi czekać do dnia wypłaty, aby zobaczyć, czy pracodawca nie zaniża im pensji. Dane na temat tego, czy pracodawca płaci prawidłowo znajdziemy w aplikacji HMRC.

W poniedziałek urząd opublikował na platformie X informację: „Krajowa płaca minimalna wzrosła. Nie ma potrzeby czekać na niespodzianki w dniu wypłaty. Sprawdź swoją pensję, zanim wpłynie na Twoje konto, za pomocą aplikacji HMRC. Pobierz ją już dziś”.

Przypominamy, że obecnie płaca minimalna wynosi 12,71 funta dla pracowników w wieku 21 lat i starszych. 10,85 funta dla osób w wieku 18 – 20 lat. I 8 funtów dla osób poniżej 18. roku życia i praktykantów.

Aplikację HMRC można pobrać ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store. Po zainstalowaniu należy ją otworzyć i wprowadzić swój identyfikator użytkownika i hasło, aby się zalogować.

Co zrobić, gdy nie otrzymujemy prawidłowego wynagrodzenia?

Jeśli nasze wynagrodzenie jest zaniżane, HMRC zaleca, aby najpierw skontaktować się z pracodawcą. Gdy to okaże się nieskuteczne, należy zwrócić się do niego na piśmie z prośbą o wgląd do historii wypłat.

Na stronie rządowej czytamy: „Pracownik może zabrać ze sobą kogoś i zrobić kopie dokumentów. Jeśli pracodawca jest winien pracownikowi jakiekolwiek zaległości, musi je zwrócić”.

Ponadto pracownicy mogą zadzwonić na poufną infolinię Acas, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu sporu dotyczącego płatności. Numer infolinii to 0300 123 1100. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

Pracownicy mogą również złożyć skargę do HMRC na swojego pracodawcę lub agencję zatrudnienia. Po ocenie sytuacji przez urząd, wyśle on pracodawcy zawiadomienie o zaległościach. Do nich dołączona będzie także kara pieniężna za niewypłacenie płacy minimalnej.