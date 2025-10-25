Ogłoszono wstępny wynik wyborów w Irlandii
Ogłoszono wstępny wynik wyborów w Irlandii / fot. Shutterstock
IrlandiaŻycie w Irlandii
2 min.czytania

Wynik wyborów w Irlandii przesądzony. Zdecydowane zwycięstwo Catherine Connolly

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W sobotę o godzinie 09.00 rozpoczęło się liczenie głosów oddanych w irlandzkich wyborach prezydenckich. Obecnie wszystko wskazuje na zdecydowane zwycięstwo Catherine Connolly. Jej rywalka Heather Humphreys już jej pogratulowała.

Wynik wyborów w Irlandii nie jest jeszcze oficjalny, jednak do końca liczenia głosów pozostało już niewiele czasu, a na zdecydowane prowadzenie wysunęła się Catherine Connolly.

Wstępny wynik wyborów w Irlandii

Po tym, jak w piątek odbyły się wybory prezydenckie, w sobotę 32 lokalach wyborczych otwarto urny i rozpoczęło się liczenie głosów.

Głównymi kandydatkami na karcie do głosowania były niezależna posłanka Catherine Connolly mająca poparcie Sinn Féin i inne partie lewicowe, a także Heather Humphreys, kandydatka Fine Gael. Jim Gavin, wybrany na przedstawiciela Fianna Fáil, wycofał się z wyborów na początku tego miesiąca z powodu sporu o wynajem.

Z najnowszych informacji wynika, że Catherine Connolly zdobyła 63,4 proc. głosów, natomiast Heather Humphreys tylko 29,5 proc. Z kolei głosy oddane na Jima Gavina wyniosły zaledwie 7,2 proc.

Connolly nie ukrywa, że jest „absolutnie zachwycona” wstępnym wynikiem wyborów. Natomiast Humphreys przyznała się do porażki i pogratulowała Connolly „zostania kolejnym prezydentem Irlandii”. Ostateczny wynik wyborów zostanie ogłoszony później w Dublińskim Zamku.

Irlandia wybrała nową panią prezydent
Irlandia wybrała nową panią prezydent / fot. Shutterstock

Oddano bezprecedensową liczbę nieważnych głosów

Co jednak niepokojące – w całym kraju odnotowano bezprecedensową liczbę nieważnych głosów oddanych do urn wyborczych. Wiele osób wykorzystało swoje karty do głosowania, aby wyrazić frustrację związaną z kwestiami takimi jak imigracja.

Do tej pory odbyło się pięć oficjalnych pierwszych liczeń głosów: Cork Południowo-Centralny; Dún Laoghaire; Dublin Południowo-Zachodni; Dublin Zachodni; i Louth. Connolly uzyskała najwięcej głosów w każdym z tych okręgów, a Humphreys zajęła drugie miejsce we wszystkich pięciu.

Connolly symbolem zmiany

Warto wspomnieć, że już same sondaże opinii publicznej przewidywały miażdżące zwycięstwo 68-letniej Connolly. Przede wszystkim bardzo wspieranej przez wielu młodych ludzi i mającej poparcie koalicji lewicowych.

Złość związana z kryzysem mieszkaniowym i kosztami utrzymania, błędy wyborcze Fine Gael i jej rządzącej partii Fianna Fáil, a także rzadka jedność wśród partii lewicowych i umiejętne wykorzystanie mediów społecznościowych sprawiły, że Connolly stała się symbolem zmiany.

Urząd prezydenta ma wprawdzie charakter głównie ceremonialny, ale zwycięstwo Connolly, jest upokarzającą reprymendą dla centroprawicowego rządu.

