Trwają wybory prezydenckie w Irlandii
fot. Shutterstock
2 min.czytania

Wybory prezydenckie w Irlandii. Co wiemy o kandydatach?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Od 07.00 rano do godziny 22.00 w piątek potrwają wybory prezydenckie w Irlandii. Zwycięski kandydat zostanie dziesiątym prezydentem w kraju i zastąpi obecną głowę państwa, Michaela D. Higginsa.

W wyborach prezydenckich w Irlandii startują tak naprawdę dwie kandydatki. Ale na kartach do głosowania jest trzech kandydatów: Catherine Connolly, Heather Humphreys i Jim Gavin. Wycofanie się z wyścigu Jima Gavina nastąpiło zbyt późno, aby jego nazwisko zostało usunięte z karty.

Wybory prezydenckie w Irlandii – co wiemy o kandydatach?

Zgodnie z ustaleniami niezależnej irlandzkiej komisji wyborczej, około 3,6 miliona obywateli Irlandii jest uprawnionych do głosowania. Jedną z kandydatek w wyborach jest Catherine Connolly. Startuje ona jako kandydatka niezależna, mając poparcie szerokiego kręgu lewicowych partii i polityków, w tym głównej partii opozycyjnej Sinn Féin.

Cieszy się ona szczególną popularnością wśród młodych ludzi, którzy aprobują jej deklarację, że zjednoczenie z Irlandią Północną jest „przesądzone”. Ponadto jej zdecydowane stanowisko pro-palestyńskie, zaangażowanie w sprawiedliwość społeczną oraz krytykę rosnącej „militaryzacji” Unii Europejskiej zjednuje jej młodych.

Natomiast partię rządzącą koalicji Fine Gael reprezentuje była minister Heather Humphreys, pochodząca ze społeczności protestanckiej w przygranicznym hrabstwie Monaghan.

64-letnia Humphreys zasiada w rządzie od ponad dekady. Wcześniej zajmowała kilka stanowisk w gabinecie, gdzie nadzorowała sztukę i dziedzictwo kulturowe, biznes i rozwój obszarów wiejskich. Podkreśliła, że jest kandydatką pro-biznesową i pro-UE.

Wychowana w prezbiteriańskiej rodzinie w kraju, w którym większość stanowią katolicy, Humphreys zadeklarowała, że będzie dążyć do jedności i „budować mosty” ze społecznościami w Irlandii Północnej.

W piątek do godz. 22.00 potrwają wybory w Irlandii
fot. Shutterstock

Trzecim kandydatem był Jim Gavin. Wybrała go główna partia koalicyjna Fianna Fáil, ale wycofał się z kampanii na początku października po kontrowersjach. Były one związane z trwającym 16 lat sporem o czynsz, w wyniku którego Gavin był winien 3300 euro (2870 funtów) byłemu lokatorowi.

Głosowanie na Gavina nadal będzie jednak możliwe. A wszystkie oddane na niego głosy zostaną uznane za ważne i, w razie potrzeby, przeniesione na innych kandydatów po pierwszym liczeniu.

Ogłoszenie wyniku głosowania

W sobotę o godzinie 09.00 rozpocznie się liczenie głosów, natomiast ogłoszenie wyniku wyborów nastąpi w Zamku Dublińskim. Obecny prezydent, Michael D. Higgins zakończy drugą z dwóch kolejnych siedmioletnich kadencji o północy 10 listopada. Z kolei inauguracja nowego prezydenta ma się odbyć dzień później.

