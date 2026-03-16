Wyrównanie świadczenia Fuel Allowance. Ile wynosi i kiedy wpływa na konto?

Tysiące rodzin w Irlandii otrzymało w ostatnich dniach wyrównanie świadczenia energetycznego Fuel Allowance, który ma pomóc gospodarstwom domowym w pokrywaniu kosztów ogrzewania w sezonie zimowym. Zmiany wprowadzone w budżecie na 2026 rok rozszerzyły grono osób uprawnionych do świadczenia.

W efekcie zmian budżetowych dodatkowe dziesiątki tysięcy rodzin otrzymały jednorazową wypłatę sięgającą niemal 400 euro. Do kogo powinno wpłynąć wyrównanie i co zrobić, jeśli nie trafiło ono jeszcze na konto? Czy Polacy mieszkający w Irlandii mogą skorzystać z dodatkowych środków?

Wyrównanie świadczenia wypłacone w marcu

Jednorazowe wyrównanie zostało wypłacone 12 marca 2026 roku. Pieniądze trafiły na konta beneficjentów razem z ich regularnym świadczeniem Working Family Payment. Była to płatność zaległa za tygodnie od stycznia 2026 roku, kiedy to nowe przepisy zaczęły obowiązywać. Jednak część rodzin nie otrzymywała jeszcze wtedy dodatku energetycznego.

Wysokość wyrównania wyniosła maksymalnie około 380 euro. Kwota ta odpowiada zaległym tygodniowym wypłatom od początku roku dla osób, które dopiero po zmianach zostały uznane za uprawnione do świadczenia. Uprawnienia do świadczeń zyskali również Polacy mieszkający i odprowadzający podatki w Irlandii. Warunkiem jest uprawnienie do świadczenia wspierającego pracujące rodziny o niskich dochodach – Working Family Payment.

Ile wynosi Fuel Allowance w 2026 roku

Od stycznia 2026 roku stawka Fuel Allowance jest wyższa. Obecnie świadczenie wynosi 38 euro tygodniowo. Zatem o 5 euro więcej niż wcześniej. Dodatek wypłacany jest przez 28 tygodni w roku. Zazwyczaj od końca września do kwietnia.

Łączna roczna wartość wsparcia wynosi obecnie 1064 euro na gospodarstwo domowe. Świadczenie wspomaga rodziny w pokryciu kosztów energii i ogrzewania w najzimniejszych miesiącach roku. Co istotne, przysługuje tylko jedna wypłata na gospodarstwo domowe, niezależnie od liczby osób mieszkających pod jednym adresem.

Kto może otrzymać świadczenie po zmianach?

Najważniejszą zmianą wprowadzoną w budżecie na 2026 rok jest rozszerzenie programu na osoby otrzymujące Working Family Payment. Dzięki temu rząd objął dodatkowe około 50 tysięcy gospodarstw domowych. Pomoc jest niezwykle istotne, dlatego że obecnie opłata rachunków jest jednym z największych problemów finansowych. Rodziny wpadają w spiralę długów i poważne problemy.

Fuel Allowance jest przeznaczony przede wszystkim dla gospodarstw o niższych dochodach. Po reformie świadczenie obejmuje m.in. osoby otrzymujące wybrane świadczenia socjalne oraz pracujące rodziny o niskich zarobkach, które kwalifikują się do Working Family Payment.

W rezultacie zmian liczba gospodarstw domowych korzystających z dodatku wzrosła do ponad 470 tysięcy w całej Irlandii.

Co zrobić, jeśli pieniądze nie wpłynęły na konto?

To pierwszy raz, kiedy wyrównanie świadczenia Fuel Allowance wpływa na konto nowych świadczeniobiorców. Dlatego też pojawiają się błędy i nieścisłości. Część uprawnionych osób zgłasza, że nie dostała wyrównania. Co wówczas?

Osoby, które są przekonane, że spełniają warunki do otrzymania Fuel Allowance, ale nie otrzymały płatności, powinny w pierwszej kolejności sprawdzić, czy otrzymują świadczenie kwalifikujące je do dodatku, takie jak Working Family Payment.

Jeśli warunki są spełnione, a pieniądze nie pojawiły się na koncie, warto skontaktować się bezpośrednio z Department of Social Protection. Urząd ten odpowiada za wypłatę świadczeń socjalnych w Irlandii. W wielu przypadkach brak płatności może wynikać z konieczności aktualizacji danych lub trwającej weryfikacji uprawnień.

Eksperci podkreślają, że rozszerzenie programu Fuel Allowance ma szczególne znaczenie w czasie rosnących kosztów energii. Dodatek ma być praktycznym wsparciem dla rodzin pracujących o niższych dochodach. Te w największym stopniu odczuwają wzrost cen ogrzewania i prądu.