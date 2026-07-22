Nowy premier obniży rachunki za energię. Od kiedy?

W celu złagodzenia wzrostu kosztów utrzymania nowy premier, Andy Burnham, zapowiedział obniżkę podatku VAT na rachunki za energię.

We wtorek na Downing Street odbyło się pierwsze posiedzenie gabinetu Andy’ego Burnhama. Na spotkaniu premier powiedział, że jego rząd będzie „rządem kosztów utrzymania”. A jego celem będzie pomoc tym, którzy borykają się z kryzysem. Dowodem na to ma być obniżka podatku VAT na rachunki za energię.

Rachunki za energię będą niższe

Premier poinformował, że od 1 października rachunki za energię będą wolne od podatku VAT. Pozwoli to zaoszczędzić gospodarstwom domowym około 45 funtów rocznie. Finansowanie tego programu miało pochodzić z oszczędności w istniejących budżetach resortowych. Teraz rząd będzie musiał je przesunąć.

- Advertisement -

Analitycy branżowi prognozują, że pułap cen energii ustalony przez Ofgem wyniesie 1849 funtów dla typowego gospodarstwa domowego. Chociaż wznowienie działań zbrojnych w wojnie między USA a Iranem może spowodować wzrost cen z powodu zakłóceń na globalnych rynkach ropy naftowej i gazu.

– Podejmujemy natychmiastowe działania, aby obniżyć podatki od rachunków za energię, dać ludziom więcej pieniędzy i przywrócić nadzieję – zadeklarował nowy premier.

Rząd poinformował, że dostawcy energii mają przenieść obniżkę podatku VAT na wszystkich klientów, w tym tych korzystających z taryf stałych. Urzędnicy twierdzą, że obniżka podatku VAT z 5 proc. do 0 proc. obniży wskaźnik inflacji (CPI) o około 0,10 punktu procentowego.

Koszt obniżki to 850 funtów z budżetu

Polityka ta będzie kosztować Skarb Państwa około 850 milionów funtów w latach 2026/27. W przypadku gospodarstw domowych z rachunkami za dwa paliwa obniżka VAT będzie dotyczyła tylko zużytej energii elektrycznej, a nie gazu, poinformowało Downing Street. Były sekretarz premiera, Darren Jones, który kierował pracami nad projektem identyfikacji cyfrowej, powiedział:

– Rząd będzie musiał określić, w jaki sposób sfinansuje swoją nową politykę w ramach budżetu.

Napisał w serwisie X: „Dobra wiadomość: VAT na rachunki za prąd zostanie obniżony. To prosty sposób dla rodzin na zaoszczędzenie kilku funtów i mechaniczne utrzymanie inflacji na nieco niższym poziomie. Ale program DigitalID nie był finansowany. Rząd będzie musiał określić, jak sfinansuje swoją nową politykę w ramach budżetu”.

Co również istotne – z powodu Brexitu stawki VAT UE będą obowiązywać w Irlandii Północnej w przypadku rachunków za prąd, więc obniżka nie będzie miała tam zastosowania. Zamiast tego, władze Stormont otrzymają fundusze na wdrożenie równoważnego poziomu wsparcia.