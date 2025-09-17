Koszty produktów spożywczych poszybowały w górę
Koszty produktów spożywczych poszybowały w górę / fot. Shutterstock
UKKryzys w UKŻycie w UK
2 min.czytania

Wzrost cen jedzenia w Wielkiej Brytanii. Co podrożeje w najbliższym czasie?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Inflacja w sierpniu w Wielkiej Brytanii utrzymała się na poziomie 3,8 proc. ze względu na wzrost cen jedzenia. Najbardziej podrożały sery, warzywa i ryby.

Inflacja w Wielkiej Brytanii utrzymuje się powyżej celu Banku Anglii, który wynosi 2 proc. Publikujący dane ONS twierdzi, że inflacja była „znacznie wyższa” niż szacunki dla dużych gospodarek europejskich (francuskiej i niemieckiej).

- Advertisement -

Dalszy wzrost cen jedzenia

Już w lipcu odnotowano wzrost cen jedzenia, a tendencja ta utrzymała się także w sierpniu. Ogólne tempo wzrostu cen było zgodne ze stopą inflacji w lipcu, ale ponieważ niektóre koszty, jak bilety lotnicze, rosły wolniej, żywność była droższa.

Okazuje się jednak, że wzrost inflacji w Wielkiej Brytanii był napędzany od kwietnia przez podwyżkę składek na ubezpieczenie społeczne i wzrost płacy minimalnej. A koszty, które w związku z tym ponosiły firmy, przerzucono na konsumentów.

ONS podał, że inflacja cen żywności wzrosła piąty miesiąc z rzędu, osiągając poziom najwyższy od 18 miesięcy.

Kanclerz Rachel Reeves powiedziała:

Wiem, że rodzinom jest ciężko i że dla wielu osób gospodarka stoi w miejscu. Dlatego jestem zdeterminowana, aby obniżyć koszty i wesprzeć osoby, które muszą płacić wyższe rachunki.

Brytyjskie Konsorcjum Handlu Detalicznego (BRC) poinformowało, że koszty żywności przewyższają średni wzrost płac. Między majem a lipcem wyniósł on 4,7 proc. – według ONS.

Kris Hamer, który jest dyrektorem ds. analiz w BRD, powiedział:

W związku z inflacją cen żywności przewyższającą płace wiele rodzin będzie zmagać się z rosnącymi kosztami utrzymania.

Inflacja cen żywności wzrosła piąty miesiąc z rzędu
Inflacja cen żywności wzrosła piąty miesiąc z rzędu / fot. Shutterstock

Spadek kosztów odzieży i obuwia

Wprawdzie wzrost cen jedzenia jest najbardziej odczuwalny, jednak są także produkty, które potaniały. Spadły koszty odzieży i obuwia, co według BRC, było „częściowo spowodowane obniżkami cen przez sprzedawców detalicznych na ostatnie letnie kolekcje”.
Ponadto koszty podstawowych produktów żywnościowych, jak płatki śniadaniowe czy makaron, spadły w ciągu miesiąca.

Prognozy na następne miesiące

Federacja Żywności i Napojów (Food and Drink Federation – FDF) poinformowała, że obecne ceny są „wyższe niż kiedykolwiek w ostatnich dekadach”. Ostrzegając przy okazji, że inflacja cen żywności i napojów może wzrosnąć do końca roku do 5,7 proc. Powodem takiej sytuacji może być presja kosztowa wywierana na producentów, którzy zasilają supermarkety.

Ze zleconego przez FDF badania długoterminowych trendów wynika, że między styczniem 2020 roku a lipcem 2025 roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 37 proc. – w porównaniu ze wzrostem cen ogółem o 28 proc. Niektóre produkty szczególnie podrożały. Ceny cukru wzrosły o 56 proc., mleka o 46 proc., a sera o 31 proc.

Ponadto FDF podkreśliło, że inflacja cen żywności w Wielkiej Brytanii w ostatnich miesiącach przewyższała inflację w innych krajach europejskich, w tym we Francji, Niemczech i Hiszpanii.

Teksty tygodnia

UK

Reforma edukacji wchodzi w życie. Poznaj nowe standardy

Reforma edukacji rusza pełną parą. Obejmie ona wszystkie szczeble – od placówek wczesnoszkolnych po szkoły średnie.
Styl życia

Świętuj 21 lat Sceny Polskiej w UK! „Gąska Jubileuszowa” w Teatrze POSK-u

Scena Polska .UK zaprasza na jubileusz 21-lecia. W Teatrze POSK wystąpi „Gąska Jubileuszowa” - kabaret inspirowany twórczością Gałczyńskiego.
Kryzys w UK

Coraz więcej ludzi w Wielkiej Brytanii traci pracę

Z opublikowanych we wtorek danych przez ONS wynika, że o pracę w Wielkiej Brytanii nie jest łatwo. Bezrobocie jest wysokie, a liczba zwolnień rośnie.
UK

Możesz mieć nawet 16 godzin bezpłatnego prądu co niedzielę

Gigant energetyczny EDF uruchomił program Sunday Saver, który daje klientom możliwość zdobycia nawet 16 godzin darmowej energii elektrycznej w niedzielę.
UK

10 lat czekania na settled status a podwójne opłaty na opiekę medyczną. Czy problem dotyczy również Polaków?

10 lat czekania na settled status i związane z tym podwójne opłaty na NHS to realny problem dla nowych migrantów. W tym także Polaków przyjeżdżających po Brexicie. Polacy z wcześniejszej fali migracji, którzy posiadają settled status, pozostają jednak poza zasięgiem tych obciążeń.
kasyno online

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet