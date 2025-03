Płaca minimalna w UK – stawki National Living Wage i National Minimum Wage w 2025

Na jaki wzrost wynagrodzenia mogą liczyć pracownicy, którzy zarabiają „najniższą krajową” na Wyspach? O ile wzrosną stawki National Living Wage oraz National Minimum Wage od kwietnia 2025 roku?

Minimalne wynagrodzenie w UK od 1 kwietnia 2024 roku idzie w górę. O ile więcej zarabiać będą pracownicy na Wyspach, których wynagrodzenie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia?

Jak podano w oficjalnym komunikacie na stronach rządowych stawka National Living Wage (NLW) wzrośnie do poziomu 12.21 funta za godzinę pracy, a pułap National Minimum Wage (NMW) zostanie zwiększony do równych 10 funtów.

Podwyżka płacy minimalnej w Wielkiej Brytanii

Minimalne wynagrodzenie dla osób powyżej 21. roku życia, oficjalnie znane jako National Living Wage, wzrośnie o 6,7% od kwietnia 2025 roku. Stawka zmienia się z 11,44 GBP do 12,21 GBP. Przypomnijmy, za rządów Partii Konserwatywnej, w kwietniu 2024 roku nastąpił wzrost do 11,44 GBP z 10,42 GBP. Warto w tym miejscu dodać, iż stawka NLW po raz pierwszy obejmie osoby po 21. roku życia. Wcześniej dotyczyła pracowników przynajmniej 23-letnich.

Z kolei w przypadku National Minimum Wage, a więc stawki obowiązujące w dla osób w wieku od 18 do 20 lat płaca minimalna wzrośnie z 8,60 GBP do 10 GBP. W kwietniu 2024 zanotowano wzrost z 7,49 GBP do 8,60 GBP.

Stawka dla praktykantów i uczniów (apprentices) pójdzie w górę 6,40 GBP do 7,55 GBP za godzinę pracy. Przed rokiem minimalne wynagrodzenie wynosiło w tym przypadku 5,28 GBP. Z kolei stawka dopłaty do zakwaterowania wyniesie 10,66 GBP. Wcześniej wynosiła 0,67 funta mniej.

„Płaca minimalna staje się płacą pozwalająca na utrzymanie się”

W ramach podwyżki National Living Wage ponad 3 miliony pracowników w UK otrzyma podwyżkę swojego wynagrodzenia. Wzrost o 6,7% jest wart około 1400 funtów rocznie. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, podwyżka w tym zakresie „jest znaczącym krokiem w kierunku realizacji zobowiązania zawartego w manifeście Partii Pracy, dzięki któremu płaca minimalna stanie się prawdziwą płacą minimalną, pozwalającą na utrzymanie się”.

Natomiast wzrost National Minimum Wage jest największym wzrostem tej stawki w historii. Podwyżka o 1,40 funta oznacza, że ​​pełnoetatowi młodsi pracownicy otrzymają w przyszłym roku pensję wyższą o 2500 funtów. „Jest to pierwszy krok w kierunku ujednolicenia National Living Wage i National Minimum Wage w celu utworzenia jednej stawki płacy dla dorosłych, co nastąpi z czasem” – jak czytamy.

– Ten rząd obiecał prawdziwą płacę minimalną dla ludzi pracujących. Ten wzrost płac dla milionów pracowników jest znaczącym krokiem w kierunku realizacji tej obietnicy – podsumuje kanclerz Reeves.

O ile wzrosną stawki National Living Wage i National Minimum Wage w roku 2025?

Oto pełne zestawienie:

National Living Wage (dla osób powyżej 21. roku życia) – wynosi 11,44 GBP, wzrośnie do 12,21 GBP za godzinę pracy.

(dla osób powyżej 21. roku życia) – wynosi 11,44 GBP, wzrośnie do za godzinę pracy. National Minimum Wage (dla osób w wieku 20-18) – wynosi 8,60 GBP, wzrośnie do 10,00 GBP za godzinę pracy.

(dla osób w wieku 20-18) – wynosi 8,60 GBP, wzrośnie do za godzinę pracy. Płaca dla praktykanta/ucznia (Apprentice) – wynosi 6,40 GBP, wzrośnie do 7,55 GBP za godzinę pracy.

National Living Wage to prawnie wiążąca minimalna stawka godzinowa dla wszystkich bez wyjątku pracowników w Wielkiej Brytanii, którzy ukończyli 21. rok życia. Osoby w wieku 20-18 obowiązuje stawka National Minimum Wage.

Dodajmy również, iż wszystkie te stawki obowiązują we wszystkich krajach wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa (Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Północna).

Z kolei Real Living Wage jest stawką obliczoną na podstawie cen artykułów gospodarstwa domowego oraz cen usług w UK. Według ekspertów Living Wage Foundation taką właśnie pensję powinien mieć pracownik na „najniższej krajowej”, aby móc zaspokoić swoje życiowe potrzeby.