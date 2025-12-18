Od przyszłego roku wzrost dochodów w Holandii
Wzrost dochodów w 2026 roku dzięki reformie podatkowej

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ze względu na zmiany w systemie podatku dochodowego w Holandii pracownicy odnotują wzrost dochodów w 2026 roku. Najbardziej zauważą to osoby otrzymujące płacę minimalną.

Pracownicy w Holandii odnotują wzrost wynagrodzenia netto w 2026 roku dzięki korzystnym zmianom podatkowym i korektom progów płacowych. Najbardziej odczują to osoby otrzymujące płacę minimalną.

Wzrost dochodów pracowników w Holandii od przyszłego roku

Pracownik zarabiający średnio 3704 euro miesięcznie przed opodatkowaniem otrzyma dodatkowe 26 euro od przyszłego roku. Dojdzie do tego dzięki obniżeniu niższej stawki podatku dochodowego z 35,82 proc. do 35,75 proc.

Ponadto na podwyżce płacy minimalnej z 14,40 euro do 14,71 euro za godzinę skorzystają osoby o najniższych dochodach. W ten sposób za pracę 36 godzin tygodniowo otrzymają dodatkowe 46 euro.

Z kolei pracownicy zarabiający dwukrotność średniej krajowej, czyli 7407 euro brutto miesięcznie, otrzymają wzrost wynagrodzenia netto o 37 euro miesięcznie. Natomiast ci, którzy zarabiają trzykrotność średniej krajowej, otrzymają podwyżkę w wysokości 16 euro.

Wyższa stawka podatku dochodowego wzrośnie z kolei do 49,5 proc., ale próg zarobków również rośnie, więc osoby o średnich dochodach osiągną go wolniej.

Karin Stam, ekspertka ds. prawa podatkowego w ADP powiedziała, że osoby zarabiające od 1000 do 2000 euro miesięcznie, czyli głównie pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin i osoby poniżej 21. roku życia, które nie kwalifikują się do pełnej płacy minimalnej, odnotowały w tym roku spadek dochodów, ale zostanie to skorygowane w 2026 roku.

Emeryci również odnotują niewielki wzrost dochodów, głównie ze względu na spadek składek na ubezpieczenie zdrowotne (Zvw) z 5,26 proc. do 4,85 proc. W ten sposób emeryt zarabiający 1000 euro miesięcznie zyska 5 euro, a osoba zarabiająca 2500 euro, otrzyma dodatkowe 12 euro.

Co się zmienia w holenderskim systemie podatkowym?

Nowe rozwiązania podatkowe zaproponowane przez holenderski rząd obejmują nieco niższą stawkę podatku dla pierwszego przedziału podatkowego. Stawka podatku w drugim przedziale rośnie, ale próg również się zwiększa.

Oznacza to, że zapłacimy nieco wyższy podatek od dochodu od 38 883 euro w 2026 roku. Ale osiągnięcie trzeciego przedziału z najwyższą stawką 49,50 proc. zajmie więcej czasu – wytłumaczyła Karin Stam.

