Wzrost kradzieży samochodów. Te marki giną najczęściej

W 2025 roku gwałtownie wzrosła liczba kradzieży samochodów w Holandii. Na podstawie corocznych danych organizacji VbV (gromadzącej i analizującej dane dotyczące przestępczości samochodowej od ubezpieczycieli i policji) udało się ustalić, jakie marki giną najczęściej.

Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) jest organizacją zbierającą dane zarówno od policji, ubezpieczycieli jak i innych organów. Wynika z nich, że w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z gwałtownym wzrostem liczby kradzieży samochodów w Holandii.

Nagminne kradzieże samochodów w Holandii

W ubiegłym roku w Holandii skradziono łącznie 7497 samochodów osobowych. Co stanowi wzrost o 12 proc. w porównaniu z 2024 rokiem. Straty finansowe z tych kradzieży przekroczyły 127 milionów euro, co stanowi wzrost o 38 proc. Średnia strata na skradziony samochód wzrosła o prawie 24 proc., do 17 061 euro.

Wzrosła również liczba kradzieży lekkich pojazdów użytkowych, o 6 proc. do 2055. Z kolei liczba kradzieży motocykli i motorowerów spadła. Liczba skradzionych motocykli spadła o 7 proc. do 1866, a motorowerów o 3 proc. do 10 018.

Natomiast spośród 6945 skradzionych samochodów osobowych, lekkich pojazdów użytkowych i motocykli odzyskanych w 2025 roku, miejsce odzyskania było znane dla trzech czwartych pojazdów. Większość znaleziono w Holandii.

Za granicą odnaleziono 913 pojazdów, co stanowi wzrost o 20 proc. w porównaniu z rokiem 2024. Krajami, w których najczęściej odnajdywano skradzione pojazdy, były Niemcy, Belgia i Bułgaria.

Samochody jakich marek giną najczęściej?

Toyota RAV4, od modelu z roku 2019 do chwili obecnej, okazała się najczęściej kradzionym samochodem osobowym. W Holandii doszło do 387 kradzieży tego modelu, co stanowi wzrost o 13 proc. w porównaniu z rokiem 2024.

Z kolei Kia Sportage, od roku modelowego 2021 do chwili obecnej, odnotowała największy wzrost kradzieży. Skradziono 162 pojazdów tego modelu, co stanowi wzrost o 119 proc. Natomiast Fiat 500, Volkswagen Polo VI i Toyota C-HR zamknęły pierwszą piątkę najczęściej kradzionych samochodów osobowych.

Pomimo spadku liczby kradzieży z 267 w 2024 roku do 149 w 2025 roku, Mercedes-Benz Sprinter nadal był najczęściej kradzionym samochodem wśród lekkich pojazdów użytkowych.

Jak powiedział dyrektor VbV, Edwin Karelsen:

– Rosnące liczby pokazują, że kradzieże samochodów stanowią poważny i narastający problem.

Kierowcom zaleca się podjęcie dodatkowych środków bezpieczeństwa, takich jak system bezpieczeństwa zatwierdzony przez CCV.