Kradzieże samochodów zdarzają się coraz częściej w Holandii
Kradzieże samochodów zdarzają się coraz częściej w Holandii / fot. Shutterstock
HolandiaKryminalneŻycie w Holandii
2 min.czytania

Wzrost kradzieży samochodów. Te marki giną najczęściej

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W 2025 roku gwałtownie wzrosła liczba kradzieży samochodów w Holandii. Na podstawie corocznych danych organizacji VbV (gromadzącej i analizującej dane dotyczące przestępczości samochodowej od ubezpieczycieli i policji) udało się ustalić, jakie marki giną najczęściej.

Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) jest organizacją zbierającą dane zarówno od policji, ubezpieczycieli jak i innych organów. Wynika z nich, że w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z gwałtownym wzrostem liczby kradzieży samochodów w Holandii.

Nagminne kradzieże samochodów w Holandii

W ubiegłym roku w Holandii skradziono łącznie 7497 samochodów osobowych. Co stanowi wzrost o 12 proc. w porównaniu z 2024 rokiem. Straty finansowe z tych kradzieży przekroczyły 127 milionów euro, co stanowi wzrost o 38 proc. Średnia strata na skradziony samochód wzrosła o prawie 24 proc., do 17 061 euro.

- Advertisement -

Wzrosła również liczba kradzieży lekkich pojazdów użytkowych, o 6 proc. do 2055. Z kolei liczba kradzieży motocykli i motorowerów spadła. Liczba skradzionych motocykli spadła o 7 proc. do 1866, a motorowerów o 3 proc. do 10 018.

Natomiast spośród 6945 skradzionych samochodów osobowych, lekkich pojazdów użytkowych i motocykli odzyskanych w 2025 roku, miejsce odzyskania było znane dla trzech czwartych pojazdów. Większość znaleziono w Holandii.

Za granicą odnaleziono 913 pojazdów, co stanowi wzrost o 20 proc. w porównaniu z rokiem 2024. Krajami, w których najczęściej odnajdywano skradzione pojazdy, były Niemcy, Belgia i Bułgaria.

Coraz częściej skradzione w Holandii auta znajdywane są za granicą
Coraz częściej skradzione w Holandii auta odnajdywane są za granicą / fot. Shutterstock

Samochody jakich marek giną najczęściej?

Toyota RAV4, od modelu z roku 2019 do chwili obecnej, okazała się najczęściej kradzionym samochodem osobowym. W Holandii doszło do 387 kradzieży tego modelu, co stanowi wzrost o 13 proc. w porównaniu z rokiem 2024.

Z kolei Kia Sportage, od roku modelowego 2021 do chwili obecnej, odnotowała największy wzrost kradzieży. Skradziono 162 pojazdów tego modelu, co stanowi wzrost o 119 proc. Natomiast Fiat 500, Volkswagen Polo VI i Toyota C-HR zamknęły pierwszą piątkę najczęściej kradzionych samochodów osobowych.

Pomimo spadku liczby kradzieży z 267 w 2024 roku do 149 w 2025 roku, Mercedes-Benz Sprinter nadal był najczęściej kradzionym samochodem wśród lekkich pojazdów użytkowych.

Jak powiedział dyrektor VbV, Edwin Karelsen:

Rosnące liczby pokazują, że kradzieże samochodów stanowią poważny i narastający problem.

Kierowcom zaleca się podjęcie dodatkowych środków bezpieczeństwa, takich jak system bezpieczeństwa zatwierdzony przez CCV.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Problemy z dostawami w coraz większej liczbie sklepów. Kryzys pogodowy się pogłębia

Eksperci ostrzegają, że w przypadku przedłużających się opadów może dojść do dalszych ograniczeń. Szczególnie w produktach wymagających chłodzenia i szybkiego transportu. Kryzys pogodowy trwa i dotyka kolejnych obszarów życia.

Śnieg i mróz paraliżują loty. Bilety gwałtownie drożeją!

Z powodu problemów na lotnisku w Holandii i ponad 3500 odwołanych lotów ceny biletów lotniczych na kolejny tydzień gwałtownie rosną.

Odwołane pociągi, śliskie drogi i sparaliżowane lotniska. Pomarańczowe ostrzeżenia w całej Holandii

Władze i służby nie mają wątpliwości – w takich warunkach najbezpieczniejszym wyborem jest ograniczenie przemieszczania się. Apel o pozostanie w domu powtarza się w komunikatach KNMI, Rijkswaterstaat i przewoźników

Paraliż lotnisk. 450 odwołanych lotów!

Paraliż lotnisk jest efektem intensywnych opadów śniegu, oblodzenia pasów startowych oraz utrzymującego się mrozu. Pogoda uniemożliwia bezpieczne operacje lotnicze. Samoloty są oblodzone.

Płace przewyższyły inflację w Holandii. Sytuacja w Polsce też optymistyczna

Wynagrodzenia w Holandii przewyższyły inflację już trzeci rok z rzędu. W Polsce sytuacja także jest optymistyczna.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet