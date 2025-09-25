Przerobiony pistolet gazowy strzelał ostrą amunicją!
Przerobiony pistolet gazowy strzelał ostrą amunicją! fot. shutterstock.com
HolandiaKryminalne
3 min.czytania

Zastrzelony 15-latek miał broń. Przerobiony pistolet gazowy strzelał ostrą amunicją!

Joanna Baran
Joanna Baran

Strzelanina w McDonalds, podczas której policjant oddał cztery strzały do nastolatka, który ukradł rower, wstrząsnęła Holandią. Chłopiec, według relacji świadków miał przy sobie broń. Jak wykazały badania balistyczne – przerobiony pistolet gazowy. Nie wyciągnął jej jednak w restauracji. Natomiast policjant, który z bliskiej odległości strzelił kilkakrotnie do 15-latka, jest posądzany o nadmierną reaktywność. Wiele osób w Holandii staje jednak w obronie policjanta.

15-letni nastolatek z Capelle aan den IJssel w Holandii został śmiertelnie postrzelony przez policję po dokonaniu brutalnej i bezczelnej kradzieży roweru typu fatbike. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 21 września, około godziny 16:00, na tarasie restauracji McDonald’s. Chłopiec, który wcześniej miał już na koncie inne przestępstwa, był w grupie nastolatków terroryzujących okolicę. Według relacji świadków, kradzież była agresywna. Młody złodziej groził i popychał innych. Natomiast jego działania były chaotyczne i niebezpieczne. Podczas kradzieży wygrażał poszkodowanym bronią i straszył, że ich zabije.

Pistolet gazowy w rękach nieletniego – realne zagrożenie?

Śledztwo wykazało, że 15-latek posiadał przy sobie przerobiony pistolet gazowy. Broń została zmodyfikowana tak, aby mógł strzelać ostrą amunicją. Broń gazowa w tej formie stwarza realne zagrożenie życia. Jednak, jak podają świadkowie, chłopak nie wyciągnął broni w restauracji ani nie wymierzył jej w kogokolwiek. To rodzi pytania o to, czy użycie broni palnej przez funkcjonariusza było w pełni uzasadnione. Społeczeństwo staje jednak w obronie policjanta, który wykonywał swoją pracę.

- Advertisement -

Trwa śledztwo w sprawie użycia broni przez policjanta

Funkcjonariusz oddał do nastolatka co najmniej cztery strzały z bliskiej odległości. Chociaż broń była przerobionym pistoletem gazowym, policjant nadal nie został oczyszczony z zarzutów niewłaściwego użycia siły. Holenderskie prawo dopuszcza użycie broni palnej tylko w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia funkcjonariuszy i osób postronnych. Fakt, że 15-latek nie wyciągnął broni, rodzi wątpliwości co do proporcjonalności reakcji służb.

Nastolatki a przestępczość w Holandii

Incydent stawia pytania o sytuację młodych ludzi w Holandii. Jak to możliwe, że w wieku 15 lat dzieci przerabiają broń, dokonują kradzieży, stosują przemoc fizyczną? Eksperci podkreślają, że problem przestępczości wśród nieletnich rośnie w niektórych rejonach. Dlatego przypadki posiadania niebezpiecznej broni przez młodzież nie są incydentalne. Społeczność lokalna z niepokojem obserwuje, jak młodzi ludzie wchodzą na drogę przestępczą, często w grupach, i jak niewiele instytucji potrafi skutecznie reagować.

Społeczność podzieliła się na dwa obozy

Śmierć nastolatka w McDonald’s wstrząsnęła mieszkańcami Capelle aan den IJssel. Na miejscu byli świadkowie, w tym dzieci i rodziny. To dodatkowo potęguje dramat sytuacji. Burmistrz miasta wezwał do spokoju, a media i organizacje zajmujące się prawami człowieka uważnie monitorują postępowanie śledcze. Holenderska policja prowadzi dochodzenie, a niezależne jednostki badają użycie broni w tej sprawie, aby ustalić, czy reakcja funkcjonariusza była zgodna z prawem. Na miejscu strzelaniny pojawiają się kwiaty. Społeczeństwo dzieli się, jedno oskarżają policjanta o zabójstwo, drudzy podkreślają, że jego reakcja była po prostu dobrym wykonywaniem swojej pracy.

Pistolet gazowy
Pistolet gazowy kupić może w praktyce nawet nieletni. Każdy bez trudu znajdzie instrukcje, jak z broni sportowej przerobić go na strzelającą ostrą amunicją! fot. shutterstock.com

Broń gazowa jest śmiertelnym zagrożeniem w rękach dzieci

Ten tragiczny przypadek pokazuje, że problem przestępczości wśród nieletnich i dostęp do niebezpiecznej broni wymaga natychmiastowej uwagi. Pistolet gazowy jest dostępny niemal dla każdego. Można go kupić w sieci. Bez rejestracji czy potwierdzenia wieku. W Internecie jest wiele instrukcji, jak przerobić pistolet gazowy w śmiercionośne narzędzie strzelające ostrą amunicją.

Dlatego rodzice i władze muszą zadać sobie pytanie, jak zapobiegać sytuacjom, w których młodzi ludzie w wieku 15 lat stają się zagrożeniem dla siebie i innych. Natomiast broń gazowa przerabiana na śmiertelną jest śmiertelnym zagrożeniem, do którego dostęp ma każdy!

 

Przeczytaj także

Holenderska gospodarka ma się coraz lepiej

Z danych rządowej agencji statystycznej CBS wynika, że w drugim kwartale tego roku holenderska gospodarka umacniała się szybciej niż oczekiwano.

Polak zaatakowany nożem w Arnhem. Konflikt o przebite opony i eskalacja przemocy

W poniedziałek, 22 września 2025 roku, w Arnhem doszło do dramatycznego incydentu, w którym Polak zaatakowany nożem stracił około 2,5 litra krwi. Konflikt rozpoczął się od drobnej kłótni związanej z przebitymi oponami samochodowymi i eskalował w wyniku zazdrości między dwoma mężczyznami i jedną kobietą.

Strajk na lotnisku, setki lotów odwołanych

Personel naziemny zapowiedział strajki na holenderskim lotnisku. Odbędą się one 24 września i 1 października 2025 roku. Wiele lotów zostanie odwołanych.

Kupno tańsze niż wynajem? Imigranci przejmują rynek mieszkaniowy w Holandii

Podwoiła się liczba imigrantów kupujących domy w Holandii. Do zakupu są zmuszani przez coraz większe problemy z wynajmem i czynszami.

Policja zastrzeliła 15-latka podejrzanego o kradzież roweru

W niedzielę, 21 września, około godziny 16:00 w mieście Capelle aan den IJssel, we wschodniej części Rotterdamu, 15-letni chłopiec został śmiertelnie postrzelony przez policję po kradzieży roweru typu fatbike. Do strzelaniny doszło na tarasie restauracji McDonald’s, w obecności wielu świadków, w tym małych dzieci
kasyno online

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet