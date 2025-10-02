5 powodów blokady świadczeń. Kiedy zasiłek będzie wstrzymany?

Departament Pracy i Emerytur (DWP) ostrzega, że Universal Credit może zostać wstrzymany dla osób pracujących, jeśli nie spełnią określonych warunków. Eksperci podkreślają, że świadczenia nie są automatyczne – odbiorcy muszą przestrzegać claimant commitment, czyli zobowiązania świadczeniobiorcy.

Eksperci podkreślają, że zrozumienie 5 powodów blokady świadczeń przez DWP jest kluczowe, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i sankcji.

5 powodów blokady świadczeń przez DWP

DWP wskazuje pięć głównych sytuacji, które mogą skutkować wstrzymaniem lub obniżeniem Universal Credit:

Nieprzestrzeganie zobowiązań i brak aktywności

Każdy odbiorca musi wykonywać wszystkie działania zapisane w swoim claimant commitment, takie jak szukanie pracy, zwiększanie godzin pracy lub uczestnictwo w kursach szkoleniowych. Nieprzestrzeganie tych działań może skutkować sankcją. Brak aktywności jest jednym z 5 powodów blokady świadczeń przez Departament.

Nieobecność lub spóźnienia na spotkania w Jobcentre

Regularne wizyty u doradcy zawodowego są obowiązkowe. Brak obecności lub częste spóźnienia mogą prowadzić do wstrzymania świadczenia.

Dobrowolne odejście z pracy lub utrata pracy z powodu niewłaściwego zachowania

Odejście z pracy bez uzasadnionej przyczyny lub zwolnienie za przewinienia może skutkować najwyższym poziomem sankcji. Dlatego w praktyce oznacza to obniżenie Universal Credit nawet na sześć miesięcy.

Nieprzygotowanie do pracy i brak chęci

Osoby, które nie mogą aktualnie pracować, ale w przyszłości będą mogły, muszą wykazać aktywne przygotowania, np. udział w kursach, pisanie CV czy zdobywanie kwalifikacji. Brak takich działań może skutkować wstrzymaniem świadczeń.

Brak uczciwości w kontaktach z doradcą

Wszystkie zmiany sytuacji życiowej, zdrowotnej lub finansowej należy zgłaszać swojemu doradcy. Nieinformowanie o istotnych zmianach, np. o zwiększeniu dochodów, może skutkować sankcją. Wprowadzenie się partnera czy zmiana miejsca zamieszkania z własnego na mieszkanie z rodzicami może doprowadzić do blokady świadczeń.

Jak wygląda wstrzymanie świadczeń?

W praktyce DWP może zmniejszyć lub całkowicie wstrzymać Universal Credit, dopóki odbiorca nie spełni wymogów. Na przykład, jeśli osoba pracuje, ale nie zgłasza dodatkowych godzin lub nie stawia się na wymagane szkolenia, jej płatności mogą zostać obniżone proporcjonalnie lub całkowicie zawieszone.

Dodatkowo, wysokość świadczenia zależy od dochodów. Za każdy zarobiony funt 55 pensów jest wliczane do obliczeń Universal Credit. Dlatego zwiększone dochody lub brak zgodności z claimant commitment mogą skutkować blokadą płatności.

5 powodów blokady świadczeń. Dlaczego DWP wprowadza sankcje?

Celem DWP jest zapewnienie, że świadczenia trafiają do osób rzeczywiście potrzebujących i aktywnie poszukujących pracy. System claimant commitment ma również zachęcać do podnoszenia kwalifikacji, podejmowania dodatkowych godzin pracy oraz zwiększania dochodów. Opieszałość, wykonywanie pracy poniżej możliwości czy brak starań to najpoważniejsze z 5 powodów blokady świadczeń. Kto jednak i jak będzie to oceniał?