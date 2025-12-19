9 zmian finansowych, które wejdą od 2026 roku

Od 1 stycznia Holandia wprowadza zmiany finansowe, które wpłyną na mieszkańców tego kraju w 2026 roku. Należą do nich wzrost płacy minimalnej, świadczeń i emerytur, ale nie tylko.

Czwartek był ostatnim dniem debat i głosowań parlamentarnych w Holandii przed rozpoczęciem przerwy zimowej. Natomiast od przyszłego roku wchodzą w życie zmiany finansowe, które odczują wszyscy mieszkańcy Holandii. Dotyczą one zarówno wzrostu płacy minimalnej, emerytur jak i… cen prądu, gazu i paliwa.

Zmiany finansowe w 2026 roku

Niedawno pisaliśmy o zmianach w systemie podatku dochodowego w Holandii, dzięki któremu pracownicy odnotują wzrost dochodów w przyszłym roku. Pracownik zarabiający średnio 3704 euro miesięcznie przed opodatkowaniem otrzyma dodatkowe 26 euro od przyszłego roku. Dojdzie do tego dzięki obniżeniu niższej stawki podatku dochodowego z 35,82 proc. do 35,75 proc.

Skorzystają na tym najbardziej osoby otrzymujące płacę minimalną. A sama płaca minimalna także wzrośnie w Holandii.

Wzrost płacy minimalnej

Kolejną zmianą, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku jest wspomniany wzrost płacy minimalnej. Stawka godzinowa dla pracowników w wieku 21 lat i starszych wzrośnie z 14,40 euro do 14,71 euro za godzinę przy 36-godzinnym tygodniu pracy.

Minimalne wynagrodzenie młodzieży również wzrośnie o nieco ponad 2 procent.

Pracownicy, którzy ukończyli 20 lat, otrzymają stawkę godzinową w wysokości 11,77 euro. 19-latkowie będą zarabiać co najmniej 8,83 euro. A osoby w wieku 18 lat będą zarabiać co najmniej 7,36 euro. Stawka wyniesie odpowiednio 5,81 euro, 5,07 euro lub 4,41 euro dla osób w wieku 17, 16 lub 15 lat.

Podwyżka świadczeń socjalnych

Powiązane z płacą minimalną są także świadczenia socjalne i emerytura państwowa, dlatego one także wzrosną od przyszłego roku. Możemy spodziewać się zatem podwyżki zasiłku dla bezrobotnych, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej i zasiłku chorobowego.

Maksymalny zasiłek zdrowotny nieznacznie spada. Osoby samotne otrzymają o 2 euro mniej miesięcznie, osiągając maksymalną kwotę 219 euro. Próg dochodowy jednak wzrośnie, co oznacza, że zasiłek zdrowotny będzie wycofywany wolniej. Podsumowując, wiele osób pobierających ten dodatek otrzyma zatem nieco wyższą kwotę.

Podwyżka emerytur

1 stycznia kilka funduszy emerytalnych przejdzie na nowy system emerytalny. W ramach nowego systemu emerytury są gromadzone na indywidualnych kontach. Środki młodszych uczestników są inwestowane bardziej agresywnie, podczas gdy konta starszych uczestników są zarządzane konserwatywnie. Nowy system wymaga również od funduszy emerytalnych utrzymywania mniejszych rezerw, dlatego eksperci twierdzą, że dojdzie do podwyżek w wypłatach emerytur.

Wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne także wzrosną średnio o 1 euro miesięcznie w przyszłym roku. Średnia składka na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w 2026 roku wyniesie 159,63 euro.

Wyższe dodatki na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem

Rodzice w Holandii otrzymają wyższe dodatki na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi. Pracujący rodzice o łącznym dochodzie do 56 412 euro otrzymają zwrot 96 proc. maksymalnej stawki godzinowej. Rodzice o wyższych dochodach również otrzymają wyższy procent zwrotu.

Maksymalna stawka godzinowa za dofinansowanie żłobka wzrasta do 11,23 euro, za opiekę świetlicową do 9,98 euro, a za opiekę nad dziećmi do 8,49 euro.

Budżet na dzieci nieznacznie wzrośnie w przypadku samotnych rodziców o dochodach do 29 736 euro. Pary o dochodach do 39 141 euro również otrzymają nieco wyższą kwotę. Rodzice o dochodach wyższych niż te kwoty mogą otrzymać nieco mniej.

Ponadto kwoty alimentów także wzrosną. Średnio o 4,6 proc., co wpłynie zarówno na alimenty na małżonka, jak i na dzieci.

Zmiany dotyczące dodatku mieszkaniowego

Zasady dotyczące dodatku mieszkaniowego ulegają zmianie. Najemcy płacący wysoki czynsz również będą mogli się o niego ubiegać. Obecnie najemcy, których czynsz przekracza 900 euro, automatycznie nie kwalifikują się do dodatku mieszkaniowego.

Ponieważ zakłada się, że, jeśli ktoś płaci wysoki czynsz, to znaczy, że go na niego stać. Jednak z powodu niedoboru mieszkań wielu najemców musi płacić czynsz przekraczający ich możliwości finansowe.

Dlatego od 1 stycznia 2026 roku każda osoba w wieku 21 lat i starsza może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, niezależnie od wysokości czynszu. Rząd będzie jednak wypłacał dodatek tylko od części czynszu do 932,93 euro miesięcznie. Dla osób młodych w wieku od 18 do 20 lat rząd wypłaci dodatek w wysokości do 498,20 euro.

Wzrost cen prądu, gazu, paliwa i biletów kolejowych

NS podnosi ceny biletów kolejowych. Średnia podwyżka wyniesie 6,5 proc.

Z kolei ceny gazu i prądu wzrosną o około 3 procent, czyli około 24 euro rocznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Wiele gospodarstw domowych zapłaci również więcej za wodę.

Wzrośnie także akcyza na benzynę o 5,5 centa za litr, na olej napędowy o 3,6 centa, a na LPG o 1,3 centa.

Podatki i opłaty miejskie

Podatki i opłaty miejskie również rosną od przyszłego roku w Holandii, średnio o 3,9 proc. W ten sposób przeciętny właściciel domu wyda w przyszłym roku 1001 euro na komunalne koszty mieszkaniowe, przekraczając po raz pierwszy granicę 1000 euro.