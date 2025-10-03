Coraz mniej imigrantów osiedla się w Amsterdamie
Coraz mniej imigrantów osiedla się w Amsterdamie / fot. Shutterstock
2 min.czytania

Amsterdam coraz mniej atrakcyjny dla imigrantów

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Wzrost populacji Amsterdamu znacznie spowolnił – według danych urzędu statystycznego O&S. Okazuje się, że do stolicy Holandii przybywa coraz mniej imigrantów.

Zgodnie z danymi urzędu statystycznego O&S liczba mieszkańców Amsterdamu wzrosła w ubiegłym roku zaledwie o 2626 osób. Stanowi to jedną czwartą średniego wzrostu w ciągu ostatnich kilku lat.

Imigranci w Amsterdamie osiedlają się niechętnie?

Od 2008 roku liczba mieszkańców Amsterdamu rosła o około 10 000 rocznie i osiągnęła obecnie poziom 934 000. Jest to wzrost o 28 proc. w porównaniu z rokiem 2000. Dane te opublikowano w nowym raporcie „Stan miasta”. Znajduje się w nim analiza rozwoju Amsterdamu w ciągu ostatnich dwóch lat pod względem liczby ludności, warunków mieszkaniowych i zatrudnienia.

Największy spadek liczebny w Amsterdamie nastąpił wśród imigrantów – zarówno pracowników z zagranicy jak i uchodźców. Liczba przeprowadzających się obcokrajowców do stolicy Holandii spadła o 7100 w porównaniu z rokiem 2023.

Ponadto liczba obcokrajowców w mieście spadła o 9400, ponieważ więcej osób przeprowadziło się do Amstelveen lub wróciło do Rosji, Indii, Turcji i na Ukrainę.

Obecnie osoby urodzone w Amsterdamie stanowią 62 proc. populacji tego miasta. Z kolei mieszkańcy, którzy przybyli z innych krajów UE, stanowią 13 proc. Natomiast 25 proc. obcokrajowcy spoza UE.

Ponadto liczba dzieci, które urodziły się w Amsterdamie, jest najniższa od 1997 roku. W zeszłym roku w Amsterdamie urodziło się 9655 dzieci, ale od 1997 roku liczba ta stale przekraczała 10 000.

Mniej osób przeprowadziło się do stolicy również z innych części kraju, głównie z powodu braku mieszkań dla młodych dorosłych – zarówno studentów, jak i osób rozpoczynających karierę zawodową – poinformowało O&S.

W Amsterdamie brakuje mieszkań dla młodych ludzi
W Amsterdamie brakuje mieszkań dla młodych ludzi / fot. Shutterstock

Czym się kierują imigranci przyjeżdżający do Holandii?

Spośród 335 000 imigrantów, którzy osiedlili się w Holandii w 2023 roku 21 proc. przyjechało w poszukiwaniu pracy. Natomiast 22 proc. dla rodziny, 12 proc. dla nauki, a 10 proc. dla uzyskania azylu. Wśród 73 000 osób, które wskazały rodzinę jako główną motywację do przeprowadzki do Holandii, ponad 29 000 dołączyło do krewnego, który wyemigrował w celach zarobkowych. Osoby te stanowią około 40 proc.

Około 5000 osób przyjechało za osobą, która uzyskała status uchodźcy, co stanowi około 7 proc. A mniej niż 4000 przybyło, aby dołączyć do członka rodziny studiującego w Holandii. Stanowi to około 5 proc. osób, które przeprowadziły się ze względów rodzinnych.

