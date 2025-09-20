Czy nowe znaki drogowe w Holandii sprawią, że kierowcy zaczną jeździć bezpieczniej? fot. Shutterstock
Holandia: Amsterdam testuje „pozytywne” znaki drogowe

Wiktor Stachowiak
Wiktor Stachowiak

Władze Amsterdamu testują cyfrowe znaki drogowe pokazujące, ilu kierowców przestrzega ograniczeń prędkości. Rządzący chcą sprawdzić, czy nagradzanie dobrego zachowania sprawdza się w ruchu drogowym.

– Przeprowadzone badania wykazały, że kierowcy są mniej skłonni do przekraczania prędkości, widząc, że inni również przestrzegają przepisów. Pilotażowy projekt obejmujący cztery ekrany w stolicy pokaże nam, czy tak jest – powiedziała Leonie Veerman w rozmowie z NOS.

– Ludzie lubią dostosowywać się do norm społecznych. Uwidaczniając te normy promujemy „pozytywną mentalność stada” – dodała.

Jak działają nowe cyfrowe znaki drogowe?

Zamiast obecnego systemu uśmiechniętych i smutnych buziek, znaki drogowe będą wyświetlać liczbę kierowców, którzy przestrzegają zasad. Władze regionu liczą, że to położy kres stereotypowi, że „tutaj wszyscy i tak przekraczają dozwoloną prędkość”.

– Nasz przekaz jest taki: inni też przestrzegają zasad – stwierdziła Veerman.

Około 30 do 40 procent kierowców regularnie przekracza dozwoloną prędkość 30 km/h w obszarach miejskich. Przekroczenie prędkości o pięć lub dziesięć kilometrów często nie jest postrzegane jako nic złego, jak wykazały badania.

Gdzie w Holandii testowane są inteligentne znaki drogowe?

Władze ustawiły znaki w Landsmeer, Ouderkerk aan de Amstel, Aalsmeer i Nieuw-Vennep. Czujniki mierzą prędkość przejeżdżających aut i rejestruje te, które mieszczą się w limicie. Władze przekazały, że po czterech dniach większość znaków odnotowała od 4000 do 6000 przestrzegających przepisów kierowców.

Podobne metody „mentalności stadnej” stosowano w celu odstraszenia właścicieli domów od wyrzucania worków ze śmieciami obok ulicznych kontenerów na śmieci.

Znaki pozostaną w wyżej wspomnianych miejscach do 9 października. Później władze ocenią wyniki i zdecydują, czy wykorzystają nowe podejście w kolejnych miejscach.

Przeczytaj także

Holandia: rusza kolejna runda szczepień na koronawirusa

Instytut Zdrowia Publicznego RIVM szykuje nową rundę dawek przypominających przeciwko koronawirusowi w związku ze zbliżającym się sezonem chorób układu oddechowego.

Ekspaci wykupują domy i mieszkania Holendrom „sprzed nosa”?

Trend sprawia, że młodzi Holendrzy i rodziny z klasy średniej mają coraz większe problemy z wejściem na rynek mieszkaniowy. W regionach takich jak Amsterdam czy Eindhoven własne lokum staje się luksusem dostępnym głównie dla tych, którzy posiadają znaczną nadwyżkę finansową.

Podwyżki płac, zasiłków i emerytur, czyli holenderski budżet na następny rok

Holenderski rząd ogłosił oficjalny budżet na nadchodzący rok. Znalazły się w nim zapowiedzi dotyczące podwyżki płac, a także emerytur i zasiłków.

Od października nowe pociągi ICE między Amsterdamem i Berlinem

Od 18 października nowe pociągi ICE będą kursować między Amsterdamem i Berlinem – ogłosiła holenderska spółka kolejowa NS. Mają być wygodniejsze.

Holandia: duże ryzyko poważnych przerw w dostawie prądu

Z raportu międzynarodowej firmy konsultingowej Compass Lexecon wynika, że w Holandii po 2030 roku istnieje poważne ryzyko przerw w dostawach energii elektrycznej. Do problemu może dojść, jeśli firmy energetyczne nie otrzymają środków na utrzymanie pracy elektrowni gazowych. Eksperci ostrzegają, że już teraz sytuacja ta może przełożyć się na znaczący wzrost cen prądu.
