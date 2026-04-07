Bagaż w samolocie – nowe zasady w Ryanair i Jet2

Podróżowanie w wakacje może stać się nieco łatwiejsze dla pasażerów, którzy zabierają ze sobą dzieci i dodatkowy bagaż w samolocie. Dwie popularne linie krótkodystansowe, Ryanair i Jet2, wprowadziły lub rozważają zmiany w polityce przewozu bagażu, które mają ułatwić podróż rodzinom i osobom podróżującym z większą ilością rzeczy.

Ryanair rozważa podwojenie bagażu podręcznego

Ryanair od dawna znany jest z restrykcyjnych zasad dotyczących bagażu podręcznego. Obecnie pasażerowie standardowych taryf mogą zabrać na pokład tylko jeden mały przedmiot osobisty, np. torbę mieszczącą się pod siedzeniem. Natomiast każdy dodatkowy bagaż w samolocie wiąże się z opłatami. Niedawne regulacje unijne wymusiły jednak nieznaczne poluzowanie wymiarów tej torby – z 40 x 20 x 25 cm do 40 x 30 x 20 cm. To oznacza wzrost o około 20 procent.

Większe zmiany mogą nadejść jeszcze w tym roku. W styczniu Parlament Europejski zagłosował za prawem pasażerów do zabrania drugiego małego bagażu podręcznego oprócz torby mieszczącej się pod siedzeniem. Projekt przewiduje, że nowy bagaż podręczny mógłby ważyć do 7 kg. Natomiast jego wymiary sumaryczne nie przekraczałyby 100 cm. Jeśli Rada Europejska zatwierdzi przepisy, nowe zasady wejdą w życie na wszystkich lotach z UE lub do UE. Dlatego w praktyce obejmą większość krótkodystansowych połączeń Ryanair. To oznacza, że pasażerowie mogą już w wakacje liczyć na możliwość zabrania dodatkowego bagażu, choć dokładna data wejścia przepisów w życie wciąż zależy od decyzji unijnej.

Jet2 – wygoda dla rodzin z dziećmi

Jet2 od dawna stosuje bardziej elastyczne zasady dotyczące rodzin podróżujących z małymi dziećmi. Pasażerowie mogą zabrać dodatkowy bagaż o wadze 10 kg na każde dziecko poniżej dwóch lat, oprócz standardowego limitu 22 kg przypisanego dorosłemu. Dodatkowo, rodziny podróżujące z wózkami dziecięcymi, fotelikami samochodowymi czy przenośnymi łóżeczkami mogą zabrać po dwa przedmioty na dziecko do luku bagażowego bez dodatkowych opłat.

Co istotne, Jet2 pozwala na używanie wózka składanych aż do wejścia na pokład samolotu. Dopiero tam obsługa umieszcza go w luku bagażowym. Wózek trafia do podróżnych po locie przy odbiorze bagażu. Linie proszą jedynie o wcześniejsze zgłoszenie, jeśli podróżuje się z większą liczbą sprzętu dziecięcego. Głównie dlatego, aby transfer i obsługa w miejscu docelowym mogły odpowiednio przygotować się do pomocy podróżnym. Każdy przewożony przedmiot nie może ważyć więcej niż 32 kg, a nadmiarowy bagaż będzie rozliczany zgodnie z normalnymi zasadami nadbagażu.

Co zmienia Unia Europejska?

Projekt unijnych regulacji dotyczących bagażu podręcznego przewiduje nie tylko możliwość zabrania dodatkowej torby w Ryanair. Wprowadza również większe ułatwienia dla rodzin z dziećmi. Posłowie do Parlamentu Europejskiego dążą do przepisów gwarantujących, że dzieci poniżej 12. roku życia będą mogły siedzieć obok opiekuna bez dodatkowych kosztów. Takie rozwiązania, jeśli zostaną zatwierdzone, mają uprościć podróżowanie z rodziną. Zredukują również opłaty związane z rezerwacją miejsc.

Zarówno Ryanair, jak i Jet2 wprowadzają lub planują zmiany, które mogą znacząco ułatwić podróżowanie rodzinom i osobom przewożącym dodatkowy bagaż. W Ryanair dodatkowa torba podręczna może stać się dostępna już w wakacje, choć zależy to od ostatecznej decyzji UE. Jet2 natomiast oferuje jasne i przyjazne zasady dla rodzin. Linia pozwala na zabranie dodatkowego bagażu dziecięcego i używanie wózków aż do wejścia na pokład. Dla wszystkich pasażerów podróżujących z dziećmi i większą ilością bagażu znajomość tych zasad będzie kluczowa, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek na lotnisku.