Brytyjski serial kryminalny o porwanej przez Polaka modelce

„Porwana: historia Chloe Ayling” to serial nakręcony na podstawie prawdziwych wydarzeń. Porwaniem Chloe żyła cała Brytania. Kobieta miała zostać porwana przez Łukasza Herbę, który podszywał się pod fotografa. Sprawa Ayling do dziś budził mnóstwo kontrowersji i wątpliwości. Czy serial je rozwieje?

Polska premiera serialu „Porwana: historia Chloe Ayling” („Kidnapped: The Chloe Ayling Story”) miała miejsce 20 września na antenie BBC First. Kolejne odcinki będą emitowane w soboty i dostępne także w BBC Player.

Serial opowiada historię dwudziestoletniej modelki Chloe Ayling, która została porwana przez Łukasza Herbę. Kobiecie udało się uciec, jednak została ofiarą nagonki w social mediach i prasie. Była oskarżana o inscenizację porwania w celu zrobienia szumu wokół własnej osoby i reklamy. Nagonka nie ucichła, nawet kiedy porywacz przyznał się do winy i został skazany przez sąd.

Historia porwania

Chloe Ayling, brytyjska modelka, której matka jest z pochodzenia Polką, została porwana w lipcu 2017 r. w Mediolanie. Udała się tam pod pozorem udziału w sesji zdjęciowej. Jednak zamiast udziału w sesji została odurzona i porwana. Miała być oferowana na sprzedaż jako „sex slave” na dark webie, jeśli nie zostanie zapłacony okup. Została uwolniona po sześciu dniach. Sprawca, Łukasz Herba, przyznał się do porwania i został skazany.

Porwanie wzbudziło wątpliwości opinii publicznej

Sprawa od początku wzbudziła wątpliwości, bowiem Chloe była widziana z porywaczem na zakupach, a po uwolnieniu była spokojna, uśmiechnięta i nie wykazywała traumy, co część mediów uznała za podejrzane. Z jej opowieści wynikało, że miała znaczną swobodę i wiele okazji do ucieczki.

Również fakt, że żądanie okupu nigdy nie zostało „wyegzekwowane” w widoczny sposób wydał się podejrzany. Nie było wiadome, kto miałby rzekomy okup zapłacić.

Sprawca twierdził, że porwanie było zainscenizowane

Sprawca twierdził, że historia miała być zaplanowaną „akcją promocyjną” lub że Ayling się na to zgodziła — np. mówiono, że wszystko było wymyślone, by pomóc jej finansowo lub zawodowo.

Serial o porwaniu pokaże przeżycia Chloe?

Serial pokazuje zarówno sam moment porwania, jak i psychologiczne i społeczne konsekwencje: traumę, absurdalne oskarżenia o sfingowanie porwania, media, brak wiary ze strony niektórych osób.

Producent i scenarzystka współpracowali z Chloe Ayling, co pomaga uczciwie pokazać jej wersję zdarzeń. Serial porusza także ważne tematy: jak media potraktowały ofiarę, jak społeczeństwo często oczekuje dramatycznej reakcji, a także jak trudne jest być ofiarą, gdy ludzie w to nie wierzą.

Scenariusz napisała Georgia Lester, wyreżyserowany został przez Al Mackay. Główna rola Chloe Ayling powierzona została aktorce Nadii Parkes.

Brytyjska prasa pochwaliła serial za wierność w opowiedzeniu historii. „The Guardian” napisał, że fakty odwzorowano „z dokładnością godną podziwu”. „Standard” natomiast zwrócił uwagę na to, że główne role Parkes i Świeżewskiego „znakomicie oddają napięcie sytuacji”.

Nie bez znaczenia jest także wymiar społeczny opowiadanej historii. Na co zwrócił uwagę „The i Paper”. Podkreślił, jak ważne jest pokazanie tych wydarzeń oraz niesprawiedliwego traktowania, któremu poddana została modelka.