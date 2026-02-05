Brytyjczycy oblewają własny test na obywatelstwo. A Ty dasz radę odpowiedzieć na te pytania?

Life in the UK Test jest wymagany, jeśli ktoś chce uzyskać stały pobyt (Indefinite Leave to Remain, ILR) albo obywatelstwo brytyjskie. Jest to cześć tzw. „knowledge of language and life in the UK”. Dla wielu aplikantów jest to najgorsza i najbardziej stresująca część procesu ubiegania się o obywatelstwo brytyjskie. O teście zaś mówi się, że jest tak trudny, że nawet rodowity Brytyjczyk go nie zda. Publikujemy przykładowe pytania, aby każdy mógł się sprawdzić!

Celem tego testu jest sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o pobyt stały / obywatelstwo brytyjskie rozumie podstawowe wartości, historię, system polityczny, społeczeństwo, kulturę i zasady życia w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu władze mogą ocenić, że osoba „zintegrowała się” z UK i zna zasady funkcjonowania państwa i społeczeństwa.

Test tak trudny, że nie zda go nawet rodowity Brytyjczyk?

Wśród Polaków test ma opinię niezbyt trudnego. Wielu zdających mówi, że jeśli robisz testy próbne, znasz materiał — zdanie „za pierwszym podejściem” to realna opcja. Niektórzy uważają, że test wymaga naukowego podejścia i sporo wkuwania na pamięć. Ponieważ należy zapamiętać mnóstwo dat, nazwisk, wydarzeń, instytucji, przygotowanie się do testu zajmuje dużo czasu. Są też opinie, że test bywa zbyt szczegółowy — zawiera historyczne fakty, daty, nazwy, których przeciętny mieszkaniec Wielkiej Brytanii nie zna. Wydaje się to niesprawiedliwe, że wiedza, której nie ma rodowity Brytyjczyk, jest wymagana od migranta.

W związku z tym wiele organizacji (np. The Migration Observatory) regularnie krytykuje test za to, że zamiast sprawdzać „praktyczną wiedzę o życiu w UK”, sprawdza umiejętność kwkuwania na pamięć dat historycznych.

Najbardziej absurdalne pytania z Life in the UK

Oto niektóre przykładowe pytania, które uchodzą za najbardziej absurdalne i podchwytliwe.

Kto zaprojektował pomnik wojenny Cenotaph w Whitehall (Londyn) – odpowiedź znana głównie studentom architektury. Ile razy Wielka Brytania gościła Igrzyska Olimpijskie do 2012 roku włącznie – mało kto wie że 3 razy. Większość osób pamięta 2012, część 1948, ale igrzyska były jeszcze w 1908 roku. Który z wymienionych autorów napisał serię o Sherlocku Holmesie? – w odpowiedziach jest zarówno autor serii Sir Arthur Conan Doyle, jak i Agatha Christie, którą ludzie najbardziej kojarzą i w stresie najczęściej zaznaczają. Czym jest „Mothering Sunday” w Wielkiej Brytanii? Tutaj odpowiedzi też są podchwytliwe:

A) Świętem upamiętniającym królową matkę

B) Tradycyjną nazwą Dnia Matki, przypadającą na trzy tygodnie przed Wielkanocą

C) Dniem, w którym dzieci idą do kościoła z ojcami

D) Świętem plonów prowadzonym przez kobiety

Sprawdź, czy zdałbyś test na brytyjskie obywatelstwo

Poniżej publikujemy listę przykładowych pytań z testu.

Test trwa 45 minut i obejmuje 24 pytania. Aby zdać ten test, należy mieć co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi. Tak więc musisz odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 18 pytań. Koszt podejścia do egzaminu, to obecnie £50 za każdą próbę. Ponieważ można podchodzić do testu wielokrotnie, można go zdawać do skutku. Z testu są zwolnione 3 grupy osób, które opisaliśmy tutaj: kto jest zwolniony z testu Life in the UK.

Przykładowe pytania z Life in the UK

What is known as Lent?

A. The 40 days before Easter

B. The 40 days after Christmas

C. The 40 days before Christmas

D. The 40 days after Easter

Which country’s flag is not part of the Union Flag?

A. Wales

B. Ireland

C. Scotland

D. England

What is the judiciary responsible for?

A. Deciding whether a person is guilty

B. Interpreting the law

C. Looking after a jury

D. Putting people in prison

When did the Habeas Corpus Act become law?

A. 1679

B. 1687

C. 1685

D. 1683

Which of the events is the bombing of English cities by the Germans?

A. The Blitz

B. The Dunkirk spirit

C. D-Day

D. The Battle of Britain

Why is it called 'The Glorious Revolution’?

A. Women were given the right to vote

B. Because there was no fighting

C. Because of new technological advances

D. Because of new achievements

Which of these venues is located in Greenwich?

A. The Copenhagen Concert Hall

B. The SECC

C. The O2

D. Auditorio de Tenerife

When did the UK leave the EU following the Brexit Vote?

A. 1987

B. 2020

C. 1957

D. 1973

When was The First British Prime minister (Sir Robert Walpole) in power?

A. 1707-1714

B. 1742-1746

C. 1721-1742

D. 1714-1721

Which country’s national flower is a thistle?

A. Northern Ireland

B. England

C. Scotland

D. Wales

Who developed ideas about economics during the Enlightenment period which are still referred to today?

A. Isaac Newton

B. Adam Smith

C. James Watt

D. David Hume

One TV licence covers all of the equipment at one address, but people who rent different rooms in a shared house must buy a separate TV licence

A. False

B. True

Magistrates and Justices of the Peace (JPs) are members of what?

A. Local Community

B. Police Force

C. Ruling Party

D. Law Society

A 2 minutes silence is observed on Easter to commemorate the death of Jesus Christ

A. False

B. True

Peers nominated by the Prime Minister can only serve for their lifetime

A. False

B. True

Which TWO countries took part in the Battle of Agincourt?

A. France

B. Scotland

C. Wales

D. England

Pytania są losowane z oficjalnego podręcznika „Life in the United Kingdom: A Guide for New Residents”.