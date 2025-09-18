Sky pokazują, że nawet największe firmy muszą elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby odbiorców
Praca i finanse
3 min.czytania

Co 30 pracownik straci pracę. SKY się przebudowuje i masowo zwalnia

Joanna Baran
Jest to SKY GROUP jest znaczącą firmą. W Wielkiej Brytanii zatrudnia niemal 20 tysięcy osób. Obecnie firma jest w czasie zmian, przebudowy i restrukturyzacji. Przy okazji masowo zwalnia. W efekcie co 30 osoba straci pracę w SKY w najbliższym czasie. 

Nie jest to pierwszy taki krok. Od 2023 roku Sky zlikwidował już blisko trzy tysiące miejsc pracy. W tym przede wszystkim wśród techników instalujących anteny satelitarne oraz w działach obsługi klienta. Zwolnienia stały się więc częścią większego procesu, który ma całkowicie odmienić profil przedsiębiorstwa.

Dlaczego Sky tnie etaty?

Firma podkreśla, że decyzja nie wynika z potrzeby natychmiastowego cięcia kosztów, lecz z konieczności przebudowy oferty. Sky chce skoncentrować się na rozwoju usług cyfrowych i streamingowych, takich jak Sky Glass czy Sky Stream. Równocześnie mocno inwestuje w usługi światłowodowe. Te wkrótce będą standardem na rynku.

Odejście od tradycyjnych modeli telewizyjnych pociąga za sobą mniejsze zapotrzebowanie na obsługę infrastruktury satelitarnej czy na klasyczne centra telefonicznej obsługi klienta. W zamian firma potrzebuje coraz więcej specjalistów od innowacji technologicznych, obsługi nowoczesnych platform cyfrowych czy rozwoju produktów streamingowych.

Kto najbardziej odczuje skutki zmian?

Największe konsekwencje odczują pracownicy związani z tradycyjnym modelem działalności firmy. Dotyczy to przede wszystkim osób zatrudnionych w call center. Te już wcześniej były zamykane, a także techników odpowiedzialnych za instalację i serwis anten satelitarnych. Redukcje obejmą także część stanowisk administracyjnych i biurowych, ponieważ coraz więcej funkcji przejmują zintegrowane systemy cyfrowe. Pracę ludzi zastępuje AI.

Sky chce skoncentrować się na rozwoju usług cyfrowych i streamingowych, takich jak Sky Glass czy Sky Stream
Sky chce skoncentrować się na rozwoju usług cyfrowych i streamingowych, takich jak Sky Glass czy Sky Stream. fot.shutterstock.com

Tymczasem działy zajmujące się streamingiem, cyfryzacją, sztuczną inteligencją czy doświadczeniem użytkownika są wzmacniane i mają stanowić trzon działalności Sky w nadchodzących latach.

Czy inne firmy pójdą śladem Sky?

Restrukturyzacja nie jest zjawiskiem oderwanym od kontekstu. Cała branża medialna przechodzi gwałtowną transformację. Klienci coraz częściej rezygnują z tradycyjnych abonamentów telewizyjnych na rzecz elastycznych usług streamingowych. Netflix, Disney+ czy Amazon Prime wyznaczają nowe standardy, inwestując miliardy w cyfrowe treści i rozwój technologiczny.

Wraz z rosnącą automatyzacją wiele stanowisk związanych z obsługą klienta traci rację bytu. Sky wpisuje się więc w szerszy trend, który wkrótce może objąć także innych dużych graczy w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Restrukturyzacja jako konieczność czy ryzyko?

Masowe zwolnienia pokazują, że nawet największe firmy muszą elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby odbiorców. Klienci oczekują nowoczesnych, łatwo dostępnych usług cyfrowych, a tradycyjny model telewizji satelitarnej szybko traci na znaczeniu.

Rodzi się jednak pytanie o koszty społeczne tej transformacji. Setki pracowników tracą stabilne zatrudnienie, a w perspektywie kilku lat liczba ta może jeszcze wzrosnąć. Pozostaje niepewność, czy firma zapewni im możliwość przekwalifikowania, czy też zostaną pozostawieni samym sobie na trudnym rynku pracy.

Wnioski: przełom w modelu biznesowym

Sky nie tyle ogranicza wydatki, ile zmienia swój model funkcjonowania. Z tradycyjnego nadawcy satelitarnego staje się cyfrową platformą streamingową nowej generacji. To krok milowy w historii firmy, ale również poważne wyzwanie dla całej branży medialnej.

Dla klientów oznacza to dostęp do nowoczesnych rozwiązań i bogatszej oferty. Dla pracowników – niepewność, utratę miejsc pracy i konieczność szukania nowej drogi zawodowej. Jest to sygnał, że era satelitów i tradycyjnej telewizji nieuchronnie dobiega końca.

 

