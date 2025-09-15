utrata miejsc pracy
Aż 4 tys. dużych placówek handlowych może mieć problem po wprowadzeniu jesiennego budżetu / fot. Shutterstock.com
2 min.czytania

Nawet 17 tys. sklepów może zniknąć w tym roku z UK

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Centrum Badań nad Handlem Detalicznym alarmuje, że ten rok może przynieść jeszcze większy kryzys niż poprzedni. W 2024 roku zniknęło z brytyjskich ulic aż 13 tys. sklepów, czyli o ponad jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. Tylko w tym roku liczba zamknięć może przekroczyć 17 tys., a utrata miejsc pracy w całym sektorze sięgnie nawet 200 tys.

Profesor Joshua Bamfield ostrzega, że fala zwolnień może być większa niż w czasie pandemii w 2020 roku. Już teraz ponad połowa firm planuje podwyżki cen, a trzy czwarte przedsiębiorstw wskazuje koszty zatrudnienia jako główną barierę w rozwoju.

Zmiany w podatku od nieruchomości komercyjnych uderzą w duże sklepy

Plan jesiennego budżetu stawia przed obywatelami wiele pytań. Brytyjskie Ministerstwo Finansów analizuje np. możliwość wprowadzenia dodatkowych obciążeń dla właścicieli nieruchomości czerpiących dochody z wynajmu.

Równie duże emocje wzbudzają plany Partii Pracy dotyczące zmian w podatku od nieruchomości komercyjnych. Nowa stawka miałaby objąć wszystkie obiekty o wartości powyżej 500 tys. funtów. Z analiz Brytyjskiego Konsorcjum Handlu Detalicznego wynika, że w praktyce dotknie to aż 4 tys. dużych placówek handlowych, z czego nawet 400 może zostać zamkniętych na stałe.

Sektor handlu detalicznego działa na bardzo niskich marżach

W przypadku supermarketów spożywczych marże wynoszą zaledwie 2–4 proc. Dodatkowe obciążenia podatkowe mogą doprowadzić do podwyżek cen, cięć zatrudnienia, a w wielu przypadkach do zamknięcia działalności. BRC szacuje, że zagrożonych jest nawet 100 tys. miejsc pracy.

utrata miejsc pracy
Z uwagi na niskie marże i duże obciążenia podatkowe sklepy zostaną zmuszone do podniesienia cen / fot. Shutterstock.com

Dyrektor generalna organizacji, Helen Dickinson, ostrzega, że każde kolejne zamknięcie dużych sklepów to cios dla lokalnych społeczności. Supermarkety przyciągają klientów, a tym samym napędzają ruch w kawiarniach, restauracjach i małych sklepach. Brak tych „magnesów” oznacza uboższe centra miast i mniejsze dochody dla państwa.

Budżet chwilowo zyskał, ale przedsiębiorcy liczą straty

Konsorcjum apeluje więc, aby rząd w jesiennym budżecie zrezygnował z planów obciążania dużych sklepów i przeniósł część kosztów na biurowce oraz inne nieruchomości komercyjne, które w mniejszym stopniu odczuwają skutki nowych podatków. Równolegle Skarb Państwa prowadzi prace nad szerszą reformą systemu stawek biznesowych. Zlikwidowane mają być m.in. progi dla małych firm.

W kwietniu obniżono ulgę podatkową dla branży detalicznej, hotelarskiej i rekreacyjnej z 75 do 40 proc., a rok wcześniej podniesiono składki na ubezpieczenia społeczne pracodawców do 15 proc. Dzięki temu budżet zyskał miliardy funtów, lecz firmom lawinowo wzrosły koszty.

