D-Ticket co roku będzie droższy! Polacy zapłacą więcej za dojazdy do pracy

Niemiecki model biletu ogólnokrajowego pokazuje, że nawet najlepiej zaprojektowane rozwiązania wymagają stałego dostosowywania do realiów ekonomicznych. Co to oznacza? Że dla wielu Polaków w Niemczech najtańszy sposób na dojazdy do pracy wkrótce zdrożeje. Zmiany mocno odczują osoby, które nie mają auta lub chcą ograniczyć koszty paliwa.

Na przykładzie transportu widać, jak koszty energii, pracy i utrzymania infrastruktury przekładają się na decyzje milionów ludzi. Transport publiczny w Niemczech w 2026 roku będzie droższy.

Czym jest Deutschlandticket? Kto skorzysta?

Deutschlandticket umożliwia podróżowanie po całych Niemczech przy użyciu jednego biletu, obejmującego transport regionalny i lokalny; nie obejmuje on połączeń dalekobieżnych, takich jak IC czy ICE. Wprowadzony w 2023 roku system abonamentowy pozwala swobodnie przemieszczać się np. między Berlinem, Hamburgiem czy Monachium, korzystając z pociągów regionalnych oraz komunikacji miejskiej. Transport publiczny w Niemczech jest dzięki temu przystępniejszy. Sam bilet ma formę cyfrową i można go nabyć u regionalnych przewoźników za miesięczną opłatą, przy czym subskrypcję da się w każdej chwili anulować.

W zasadzie każda osoba, która ma co najmniej 6 lat, ma prawo legitymować się Deutschlandticket. Dotyczy to także osób mieszkających poza Niemcami, pod warunkiem posiadania konta w jednym z krajów Unii Europejskiej oraz dokumentu tożsamości. Popularność Deutschlandticket jest bardzo duża – korzysta z niego regularnie kilkanaście milionów użytkowników.

Koniec tanich biletów? Deutschland-Ticket drożeje

Wprowadzenie stałego mechanizmu podwyżek cen biletu ogólnokrajowego znanego jako Deutschland-Ticket (D-Ticket) jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się rynek. Podstawowe znaczenie ma tutaj indeks uwzględniający różne czynniki kosztowe – przede wszystkim wynagrodzenia oraz ceny energii.

Takie podejście przypomina znane z innych sektorów modele indeksacji, gdzie ceny nie są ustalane arbitralnie, lecz wynikają z konkretnych danych ekonomicznych. A że ceny produktów co roku rosną, to i ceny biletów pójdą w górę.

Ceny transportu publicznego zaczynają funkcjonować podobnie jak ceny usług czy produktów konsumpcyjnych. Jeśli koszty pracy rosną o kilka procent rocznie, trudno oczekiwać, że ceny biletów pozostaną niezmienne.

Do 2030 roku z gwarancją wsparcia… ale bez gwarancji ceny

Historia biletu ogólnokrajowego dobrze pokazuje tempo zmian. W momencie wprowadzenia kosztował 49 euro miesięcznie, co było poziomem atrakcyjnym i szeroko komentowanym. W kolejnych etapach cena wzrosła najpierw do 58 euro, a następnie do 63 euro.

Jednocześnie państwo nie wycofało się ze wsparcia – rocznie przeznacza około 3 miliardów euro na rekompensaty dla firm transportowych. System finansowania zaplanowano do 2030 roku. Dopłaty niestety nie wystarczają, by zrównoważyć rosnące koszty, dlatego zdecydowano się na automatyczny model podwyżek.

Transport publiczny traci przewagę. Czy to krok wstecz dla ekologii?

Nie brakuje głosów krytycznych wobec takiego podejścia. Organizacje ekologiczne zwracają uwagę, że transport publiczny powinien być szczególnie wspierany, zwłaszcza w kontekście walki ze zmianami klimatu. Wskazują też na pewną nierównowagę – wzrost cen paliw często wywołuje szybkie reakcje polityczne, podczas gdy podwyżki biletów bywają akceptowane bez większej debaty. Bilet mimo wszystko warto mieć, ponieważ jazda na gapę kończy się w Niemczech nawet pozbawieniem wolności.

To napięcie pokazuje większy problem: jak pogodzić dostępność transportu z jego kosztami? Z jednej strony mamy potrzebę zachęcania ludzi do rezygnacji z samochodów, z drugiej – twarde dane, które trudno zignorować.