departament pracy i emerytur
Bezpośredni kontakt z wnioskodawcą pozwala lepiej zrozumieć jego potrzeby / fot. Shutterstock.com
UKPraca i finanse
2 min.czytania

DWP kończy z masową obsługą online. Będzie trudniej o zasiłek?

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Po latach dominacji zdalnych procedur brytyjski system świadczeń społecznych szykuje wyraźny zwrot. Departament Pracy i Emerytur zapowiedział zwiększenie liczby ocen przeprowadzanych w formule spotkań twarzą w twarz dla osób ubiegających się o np. Personal Independence Payment.

Zmiany, opisywane przez Daily Post, są odpowiedzią na narastającą krytykę jakości ocen realizowanych głównie online. Mają wejść w życie od kwietnia 2026 roku.

Odciążenie personelu i lepsze dopasowanie świadczeń

Władze uznają, że bezpośredni kontakt z wnioskodawcą pozwala lepiej zrozumieć rzeczywisty wpływ choroby lub niepełnosprawności na codzienne funkcjonowanie. Nowa strategia zakłada więc skokowy wzrost udziału ocen osobistych. W przypadku PIP mają one wzrosnąć z poziomu symbolicznych kilku procent do około jednej trzeciej wszystkich ocen. Podobny cel postawiono przed Work Capability Assessment, czyli oceną stanu zdrowia lub niepełnosprawności, określającą wpływ ograniczeń na czyjąś zdolność do pracy.

Jednocześnie Departament Pracy i Emerytur planuje wydłużenie do co najmniej 3 lat okresów pomiędzy kolejnymi kontrolami uprawnień, szczególnie dla osób powyżej 25. roku życia. Ma to zmniejszyć presję administracyjną, odciążyć personel i umożliwić skoncentrowanie zasobów na bardziej pogłębionych ocenach tam, gdzie są one rzeczywiście potrzebne.

Przez zdalne oceny ucierpiała skrupulatność ekspertyz

Według szacunków DWP zmiany operacyjne przyniosą oszczędności sięgające blisko 2 miliardów funtów do końca roku budżetowego 2030/31. W założeniu ma to być efekt lepszego dopasowania świadczeń do realnej sytuacji zdrowotnej beneficjentów oraz ograniczenia nieuzasadnionych wypłat.

departament pracy i emerytur
Zmiany operacyjne przyniosą oszczędności sięgające blisko 2 miliardów za kilka lat / fot. Shutterstock.com

Rząd podkreśla, że jego celem nie jest ograniczanie wsparcia, lecz stworzenie sprawiedliwego systemu. Z jednej strony powinien on chronić osoby najbardziej potrzebujące, a z drugiej pozostać uczciwy wobec podatników. W tle pojawia się też kwestia odziedziczonych kontraktów i rozwiązań z okresu pandemii, które uprzywilejowały ocenę zdalną kosztem rzetelności.

Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami

Zmiany w PIP i WCA są częścią szerszego planu aktywizacji zawodowej osób chorych i z niepełnosprawnościami. Równolegle rozwijany jest program Connect to Work oraz angażowani są kolejni doradcy zawodowi zapewniający spersonalizowane wsparcie.

Reforma ma zmniejszyć różnice między świadczeniami dla bezrobotnych a tymi przyznawanymi z tytułu długotrwałej choroby w ramach Universal Credit. Problemowi trzeba szybko zaradzić, ponieważ w UK liczba osób otrzymujących świadczenia bez konieczności poszukiwania zatrudnienia przekroczyła 4 miliony!

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

