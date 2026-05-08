Prawie co szósta osoba pobierająca zasiłki w UK jest imigrantem
Prawie co szósta osoba pobierająca zasiłki w UK jest imigrantem / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Spośród imigrantów osoby posiadające status zasiedlenia najczęściej pobierają zasiłki

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Najnowsze dane dotyczące Universal Credit wzbudziły duże niezadowolenie brytyjskiej opinii publicznej. Okazało się, że budżet państwa w znacznej mierze obciążają imigranci na zasiłkach.

Prawie co szósta osoba pobierająca zasiłki w UK jest imigrantem. Stanowią oni 15,6 proc. z 9,6 miliona świadczeniobiorców. Ministerstwo Pracy i Emerytur po raz pierwszy przedstawiło taką analizę, którą Centrum Kontroli Migracji (CMC) uzyskało na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej. Najnowsze dane (z 2025 roku) zwiększają presję na Partię Pracy dotyczącą wprowadzenia jeszcze bardziej restrykcyjnych przepisów imigracyjnych.

Osoby mające settled status najliczniejszą grupą pobierającą zasiłki w UK

Dane wykazały, że najliczniejszą grupę wśród osób pobierających zasiłek, prawie 900 000, stanowili ci, którzy posiadają settled lub pre-settled status. Natomiast uchodźcy stanowili blisko 150 000 osób.

- Advertisement -

Należy jednak zaznaczyć, że nowe dane obejmują też imigrantów, którzy mogli ubiegać się o zasiłek w pewnym momencie w 2025 roku, a następnie podjęli pracę i nie pobierali już świadczeń.

Ujawnienie tych danych nasili presję na Partię Pracy, aby podtrzymała plany Shabany Mahmood, zmuszające imigrantów, którzy przybyli do UK w ramach „fali Borisa” (między 2022 a 2023 rokiem), do oczekiwania nawet 10 lat na prawo do osiedlenia się. Czyli tak naprawdę też na prawo do pobierania świadczeń.

Bonanza zasiłkowa Partii Pracy

Minister spraw wewnętrznych w Gabinecie Cieni Chris Philp powiedział, że „bonanza zasiłkowa Partii Pracy musi się skończyć”.

Wezwał też do całkowitego zakazu ubiegania się o świadczenia przez imigrantów niebędących obywatelami brytyjskimi. Z wyjątkiem obywateli UE posiadających stałe miejsce zamieszkania.

Konserwatyści chcieliby zakazać imigrantom ubiegania się o zasiłki, z wyjątkiem obywateli UE posiadających stałe miejsce zamieszkania. Zakaz ten dotyczyłby wszystkich imigrantów, którzy nie są obywatelami brytyjskimi. Cudzoziemcy, którzy tu przyjeżdżają, powinni wnosić wkład, a nie pobierać zasiłki finansowane przez ciężko pracujących podatników. To po prostu niesprawiedliwe i niemoralne, że ktoś może wjechać do Wielkiej Brytanii i ubiegać się o zasiłek, zanim uzyska obywatelstwo. Podatnicy, którzy wstają wcześnie rano i ciężko pracują cały dzień, nie powinni finansować zasiłków dla imigrantów. Bonanza zasiłkowa Partii Pracy musi się skończyć – powiedział.

Z kolei Robert Bates, dyrektor ds. badań w CMC, dodał:

W zeszłym roku podatnicy tego kraju musieli wesprzeć 1,5 miliona ekonomicznie zależnych cudzoziemców. Ten kraj staje się światowym bankiem żywności w czasie, gdy Brytyjczycy obserwują spadek jakości życia. Jeśli minister spraw wewnętrznych nie podejmie zdecydowanych działań w celu powstrzymania „fali Borisa”, ta tragiczna sytuacja przerodzi się w pełnowymiarowy kryzys fiskalny.

Rząd jest coraz bardziej zmotywowany do tego, aby zaostrzyć politykę imigracyjną
Rząd jest coraz bardziej zmotywowany do tego, aby zaostrzyć politykę imigracyjną / fot. Shutterstock

Restrykcyjne plany imigracyjne Partii Pracy

Proponowane przez Partię Pracy reformy wydłużyłyby okres kwalifikacyjny do uzyskania stałego pobytu (ILR) z pięciu do dziesięciu lat. A prawo do niego zależałoby od zarobków, wykazania się dobrą znajomością języka angielskiego i wkładu w społeczeństwo, donosi „The Times”.

Rząd konsultuje również propozycje dotyczące uniemożliwienia imigrantom ubiegania się o świadczenia socjalne do czasu uzyskania obywatelstwa brytyjskiego – proces ten trwa od jednego do trzech lat po uzyskaniu ILR.

Ponad 100 posłów Partii Pracy podpisało list wzywający rząd do ponownego rozważenia propozycji dotyczących ILR. W szczególności zaś w odniesieniu do planów retrospektywnego zastosowania zmian do imigrantów mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Pobierasz PIP lub Universal Credit? Torysi chcą zmian, które mogą obciąć świadczenia wielu rodzin

Konserwatyści uważają, że obecny system ma zbyt wiele furtek. Dlatego przygotowali plan radykalnej reformy.
Praca i finanse

Landlord może mieć problemy z HMRC – co to oznacza dla najemców?

Konsekwencje finansowe dla landlorda mogą uruchomić łańcuch zdarzeń, który pośrednio dotknie najemców.
Praca i finanse

24 choroby skóry za które możesz dostać PIP. DWP wypłaca nawet 459 funtów tygodniowo

Najważniejsze w PIP jest jedno: realne trudności w życiu codziennym. To one decydują o pieniądzach, nie sama nazwa choroby.
Praca i finanse

W których brytyjskich miastach koszty energii rosną najszybciej i dlaczego?

Eksperci podkreślają, że obecna sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Regulator rynku energii, Ofgem, ma ogłosić nowe limity cen na kolejne miesiące. Już teraz rząd przewiduje dalszy wzrost rachunków od lipca.
Praca i finanse

Trzeba zgłosić wyjazd na wakacje, gdy pobiera się Universal Credit

Jeśli pobieramy Universal Credit musimy pamiętać o tym, że wyjazd na wakacje może nas dużo kosztować, gdy pojedziemy na „zbyt długo”.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie