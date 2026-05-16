Przez błędy przy przechowywaniu drewna kominek w UK może nas dużo kosztować
Masz kominek w UK? Błąd przy zakupie drewna może kosztować nawet 300 funtów

Paulina Markowska
Wiele osób, które mają kominek w UK zaopatruje się w drewno poza sezonem, czyli np. teraz, ze względu na niższe ceny. Muszą jednak pamiętać o bardzo ważnej rzeczy, aby uniknąć kary w wysokości nawet 300 funtów.

W przypadku, gdy mamy kominek w UK i kupujemy do niego drewno poza sezonem, możemy zaoszczędzić. Jednak powinniśmy pamiętać o właściwym jego przechowywaniu, w przeciwnym razie narażamy się na grzywnę.

O czym należy pamiętać mając kominek w UK?

Osoby posiadające kominek w UK powinny znać przepisy, które związane są z opalaniem drewnem. Kupując drewno na opał parę miesięcy przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, musimy zatroszczyć się o właściwe jego przechowywanie. Jeśli będziemy to robić nieumiejętnie, doprowadzimy do gromadzenia się w nim wilgoci. Co istotne – spalanie wilgotnego drewna jest nielegalne w Wielkiej Brytanii, gdyż bardziej szkodzi środowisku.

Wilgotne drewno w momencie spalania wytwarza więcej dymu, który nie tylko szkodzi zdrowiu, ale też zwiększa ryzyko pożaru komina.

Ponadto nawet sama sprzedaż drewna o wilgotności powyżej 20 proc. jest nielegalna w Anglii. Spalanie suchego drewna nie jest jednak zakazane.

Jeśli palimy w kominku zbyt wilgotnym drewnem, narażamy się na karę w wysokości nawet 300 funtów
Kary sięgające 300 funtów, a w niektórych przypadkach nawet 1000 funtów

Palenie mokrym drewnem w kominku może skutkować grzywnami w wysokości od 175 do 300 funtów. A nawet do 1000 funtów w przypadku zakupu niedozwolonego paliwa w urządzeniu, które nie znajduje się na liście zwolnień Defra. Natomiast, jeśli sprawa trafi do sądu, kary mogą sięgać nawet 5000 funtów.

Piece opalane drewnem w znacznym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza, emitując niebezpiecznie wysokie poziomy drobnych pyłów. W niektórych obszarach przekraczające nawet wytwarzane przez ruch drogowy. Te szkodliwe zanieczyszczenia są powiązane z poważnymi schorzeniami, takimi jak astma, nowotwory i choroby serca.

Minister ds. jakości powietrza, Emma Hardy stwierdziła:

Zanieczyszczone powietrze pozbawia ludzi zdrowia i kosztuje nasz NHS miliony funtów rocznie na leczenie chorób płuc i astmy. Jesteśmy zdeterminowani, aby walczyć o czyste powietrze.

