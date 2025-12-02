GALA BOHATERÓW CODZIENNOŚCI W LONDYNIE. Święto dobra już 14.12.2025

W Klubie Orła Białego w Londynie już 14 grudnia odbędzie się wydarzenie, które porusza serca polonijnej społeczności – Gala Bohaterów Codzienności. To inicjatywa, która przełamuje schematy tradycyjnych uroczystości. Bez czerwonych dywanów, bez VIP-ów, bez podziałów.
Jedno dobro, wielu bohaterów. Dlatego to tak niezwykły dzień dla wielu osób. Również tych, które na co dzień po prostu starają się być jak najlepszymi ludźmi i nieść pomoc w zwykłych, codziennych sytuacjach. Bo to tu właśnie rodzi się prawdziwe bohaterstwo.
GALA BOHATERÓW CODZIENNOŚCI W LONDYNIE, czyli uroczystość bez rywalizacji
Organizatorzy podkreślają, że gala nie jest konkursem. Nie ma kategorii, statuetek za „największą pomoc” ani rankingów dobroci. Każdy z wyróżnionych otrzyma Kompas Bohatera – symbol serca, które wskazuje właściwy kierunek.
Tego wieczoru na jednej sali spotkają się ludzie, którzy pomagają po cichu, bez oczekiwania na aplauz. Dlatego bohaterami wieczoru są wolontariusze, sąsiedzi, społecznicy, strażacy, duchowni, przedsiębiorcy i przyjaciele. Wszyscy równi. Wszyscy ważni.
Korzenie inicjatywy 5AM Heroes
Wydarzenie organizuje ruch 5AM Heroes, założony przez trójkę rodzeństwa, które w 2024 roku przejechało na rowerach ponad dwa tysiące kilometrów z Wielkiej Brytanii do Polski. Wówczas działali, by zebrać środki dla rodzin poszkodowanych przez powódź. Z czasem do projektu dołączyli kolejni wolontariusze oraz przyjaciele. Wszyscy razem tworzą wspólnotę ludzi o wielkich sercach.
– „Nie tworzymy gali dla poklasku. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może poczuć, że dobro ma sens. Tu nikt nie udaje, nikt się nie porównuje. Łączy nas jedno: wiara w człowieka i w to, że dobro wciąż istnieje” – mówi Małgorzata Łuczak, współzałożycielka 5AM Heroes.
12 Bohaterów, jedna idea
Podczas gali uhonorowanych zostanie 12 osób, które swoją codzienną postawą udowadniają, że bohaterstwo nie wymaga rozgłosu. Wystarczy odwaga i empatia.
Partnerami wydarzenia są Klub Orła Białego w Londynie – udostępniający salę bezpłatnie – oraz Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza, którego wartości: solidarność, człowieczeństwo i kultura serca, są bliskie idei 5AM Heroes.
Debata o współczesnym bohaterstwie
W programie wydarzenia znalazł się panel dyskusyjny poświęcony temu, czym jest dobro we współczesnym świecie. Udział wezmą m.in.:
- strażak Mateusz Gliński,
- Rado z Londynu,
- ksiądz proboszcz Marek Gałuszka z parafii na Balham,
- Adam Rybarczyk, współtwórca trasy charytatywnej 5AM Heroes,
- przedstawiciel organizacji wspierającej osoby bezdomne.
To rozmowa o tym, jak ocalić człowieczeństwo w codziennym życiu. Jak troszczyć się o bliskich również w codziennym życiu i dawać innym co najlepsze.
Goście i oprawa wydarzenia
Muzycznym akcentem wieczoru będzie koncert zespołu Lunaria. Wśród gości pojawią się również Konsul Honorowy RP dr Simon Selby oraz przedstawiciel Ambasady RP w Londynie, co podkreśla wagę przedsięwzięcia dla polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii.
Wstęp bezpłatny – dobro nie ma ceny
Organizatorzy zrezygnowali z biletów, aby każdy, niezależnie od sytuacji materialnej, mógł uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.
– „Dobro nie ma ceny. Chcemy, żeby każdy, kto tęskni za prawdziwą wspólnotą, mógł być z nami tego dnia” – podkreślają twórcy gali.
Gala Bohaterów Codzienności buduje wspólnotę
Gala Bohaterów Codzienności to więcej niż wydarzenie. Jest manifestem wiary w człowieka. W świecie pełnym podziałów ta inicjatywa łączy ludzi, serca i nadzieję. Dlatego pokazuje, że każdy z nas może być światłem w życiu drugiego człowieka.