Gdzie warto się zatrzymać, a skąd lepiej uciekać? Ranking stacji serwisowych w UK

Wielka Brytania może pochwalić się dobrze zorganizowaną i rozbudowaną siecią stacji serwisowych przy autostradach. A, jak wiadomo, miejsce obsługi podróżnych ma niebagatelne znaczenie dla komfortu jazdy. Redakcja The Telegraph postanowiła przyjrzeć się jakości stacji serwisowych. Najkrócej podsumowując: wskazała te zasługujące na pochwałę oraz te wymagające pilnej poprawy.



Stacja serwisowa przy autostradzie to inaczej miejsce obsługi podróżnych. To wydzielony teren wyposażony oczywiście w udogodnienia dla kierowców. W Wielkiej Brytanii poza standardowymi stacjami paliw podróżni mogą bowiem liczyć na dostęp do szeregu korzyści, a mianowicie: do restauracji, sklepów, toalet, pryszniców i pokoi wypoczynkowych dla kierowców ciężarówek.

Czystość, obsługa, ceny – zadbane miejsce obsługi podróżnych liczy się dla kierowców

W analizie przeprowadzonej przez The Telegraph uwzględniono dane z raportu Transport Focus 2023 i wzięto pod uwagę opinie użytkowników publikowane w serwisach TripAdvisor, Yelp i Google.

Ranking powstał na podstawie opinii tysięcy osób oceniających stacje w ośmiu kategoriach. Opiniowano żywność i szczegóły dotyczące produktów, sklepy, wybrane artykuły spożywcze i napoje oraz udogodnienia, czystość, komfort i dostępność, a dodatkowo przestrzeń na zewnątrz.

Miejsce obsługi podróżnych jak Gloucester i Tebay to wzór serwisu na brytyjskich drogach

Na podstawie szerokiej analizy stworzono zestawienie pokazujące, gdzie kierowcy mogą liczyć na najwyższy standard obsługi, a gdzie raczej powinni przygotować się na niemiłe doświadczenia. Oczywiście zestawienia nie należy traktować jako niepodważalny pewnik jakości, ale raczej jako swego rodzaju kompas przydatny w drodze, wskazujący miejsca godne uwagi.

Stacja Gloucester Services na M5 jest uznana za jedną z najładniejszych stacji w kraju. Czym konkretnie zasłużyła na to miano? Na przykład tym, że dysponuje własnym targiem produktów rolnych oraz przestrzenią relaksacyjną dla podróżnych. Innym pozytywnym przykładem jest Tebay Services, tak jak Gloucester Services uważana jest ona za wzór – oferuje lokalne produkty spożywcze, gości przyjezdnych w restauracjach serwujących świeże dania, a później pozwala napawać oczy pięknym otoczeniem z widokiem na wzgórza Lake District. Takie miejsca przyciągają kierowców w trasie i turystów, którzy planują przystanki celowo.

Niestety nie wszystkie stacje serwisowe w Wielkiej Brytanii zasługują na pochwałę. W rzeczywistości wiele z nich wcale nie zachęca do postoju. The Telegraph wskazał m.in. Bridgwater jako przykład stacji, której stan techniczny, czystość toalet i jakość jedzenia pozostawiają wiele do życzenia. Użytkownicy regularnie skarżą się tam na brud, złą organizację pracy oraz wygórowane ceny, które nie idą w parze z jakością. Podobnie do Bridgwater oceniono m.in. Toddington North czy Lancaster.

Najlepsze stacje serwisowe w UK (top 5)

1. Gloucester Services (M5),

2. Tebay Services (M6),

3. Roadchef Killington Lake (M6),

4. Cairn Lodge (A74 (M)),

5. Moto Rugby (M6).

Najgorsze stacje serwisowe w UK

1. Bridgwater (M5),

2. Toddington North (M1),

3. Hartshead Moor East (M62),

4. Lancaster (M6),

5. Leeming Bar (A1).