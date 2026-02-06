Gwałtowny spadek cen żywności i inflacji w Holandii

Roczna stopa inflacji w Holandii wyniosła w styczniu 2,4 proc., co oznacza spadek o 0,4 punktu procentowego w porównaniu z grudniem. Również w porównaniu z grudniem ceny konsumpcyjne spadły w styczniu o 0,7 proc.

Inflacja w Holandii spadła w styczniu czwarty miesiąc z rzędu według obliczeń krajowego urzędu statystycznego CBS. Do takiego wyniku przyczynił się między innymi spadek cen żywności.

Spadek cen żywności w Holandii

W ujęciu miesięcznym ceny konsumpcyjne spadły o 0,7 proc. – bez uwzględnienia czynników sezonowych, takich jak roczna sprzedaż detaliczna. Inflacja cen żywności, napojów, alkoholu i wyrobów tytoniowych wyniosła w styczniu dokładnie 2 proc. rok do roku, w porównaniu z 3,1 proc. w grudniu.

CBS podał, że w styczniu tańsza była w szczególności żywność i napoje, a energia była nieznacznie droższa.

Ponadto do spadku inflacji przyczyniły się w znacznej mierze ceny usług. Stało się tak pomimo podniesienia stawki VAT za zakwaterowanie z 9 proc. do 21 proc. Sama inflacja w sektorze usług spadła z 4,3 proc. rok do roku w grudniu do 3,6 proc. w styczniu.

Jest to jedyny główny sektor, w którym inflacja nadal przekracza 2 proc. Wpływ mają na to w głównej mierze napięcia na rynku pracy i mieszkaniowym. Napędzają one znaczny wzrost kosztów płac i czynszów.

Natomiast inflacja cen dóbr przemysłowych z wyłączeniem energii spadła z i tak już umiarkowanego poziomu 0,8 proc. do niskiego poziomu 0,6 proc. w grudniu.

Wzrost cen paliwa

Ogólny wzrost cen wynikał także ze wzrostu akcyzy na paliwa na początku roku. Przypomnijmy, że akcyza na paliwa została tymczasowo obniżona podczas kryzysu energetycznego. Zrezygnowano z tego jednak na początku tego roku, gdy posłowie niewielką większością głosów poparli propozycję jej podniesienia. Oznacza to także, że w nadchodzących latach spodziewane są dalsze podwyżki akcyzy na paliwa.

Ogólnie rzecz biorąc, spowolnienie inflacji bazowej dobrze wróży przyszłym wskaźnikom. Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych jest zatem na dobrej drodze do oscylowania wokół celu 2 proc. w 2026 roku. Istnieje jednak pewne ryzyko wykraczające poza zmiany w akcyzie na paliwo. Oczekiwania holenderskich przedsiębiorstw dotyczące cen sprzedaży w nadchodzących miesiącach wzrosły, osiągając najwyższy poziom od dwunastu miesięcy.