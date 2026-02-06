Spadek cen żywności w Holandii
Spadek cen żywności w Holandii miał wpływ na obniżkę inflacji / fot. Shutterstock
HolandiaŻycie w Holandii
2 min.czytania

Gwałtowny spadek cen żywności i inflacji w Holandii

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Roczna stopa inflacji w Holandii wyniosła w styczniu 2,4 proc., co oznacza spadek o 0,4 punktu procentowego w porównaniu z grudniem. Również w porównaniu z grudniem ceny konsumpcyjne spadły w styczniu o 0,7 proc.

Inflacja w Holandii spadła w styczniu czwarty miesiąc z rzędu według obliczeń krajowego urzędu statystycznego CBS. Do takiego wyniku przyczynił się między innymi spadek cen żywności.

Spadek cen żywności w Holandii

W ujęciu miesięcznym ceny konsumpcyjne spadły o 0,7 proc. – bez uwzględnienia czynników sezonowych, takich jak roczna sprzedaż detaliczna. Inflacja cen żywności, napojów, alkoholu i wyrobów tytoniowych wyniosła w styczniu dokładnie 2 proc. rok do roku, w porównaniu z 3,1 proc. w grudniu.

- Advertisement -

CBS podał, że w styczniu tańsza była w szczególności żywność i napoje, a energia była nieznacznie droższa.

Ponadto do spadku inflacji przyczyniły się w znacznej mierze ceny usług. Stało się tak pomimo podniesienia stawki VAT za zakwaterowanie z 9 proc. do 21 proc. Sama inflacja w sektorze usług spadła z 4,3 proc. rok do roku w grudniu do 3,6 proc. w styczniu.

Jest to jedyny główny sektor, w którym inflacja nadal przekracza 2 proc. Wpływ mają na to w głównej mierze napięcia na rynku pracy i mieszkaniowym. Napędzają one znaczny wzrost kosztów płac i czynszów.

Natomiast inflacja cen dóbr przemysłowych z wyłączeniem energii spadła z i tak już umiarkowanego poziomu 0,8 proc. do niskiego poziomu 0,6 proc. w grudniu.

Ceny żywności wzrosły w styczniu o 2,0 proc. w porównaniu z 3,1 proc. w grudniu
Ceny żywności wzrosły w styczniu o 2,0 proc. w porównaniu z 3,1 proc. w grudniu / fot. Shutterstock

Wzrost cen paliwa

Ogólny wzrost cen wynikał także ze wzrostu akcyzy na paliwa na początku roku. Przypomnijmy, że akcyza na paliwa została tymczasowo obniżona podczas kryzysu energetycznego. Zrezygnowano z tego jednak na początku tego roku, gdy posłowie niewielką większością głosów poparli propozycję jej podniesienia. Oznacza to także, że w nadchodzących latach spodziewane są dalsze podwyżki akcyzy na paliwa.

Ogólnie rzecz biorąc, spowolnienie inflacji bazowej dobrze wróży przyszłym wskaźnikom. Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych jest zatem na dobrej drodze do oscylowania wokół celu 2 proc. w 2026 roku. Istnieje jednak pewne ryzyko wykraczające poza zmiany w akcyzie na paliwo. Oczekiwania holenderskich przedsiębiorstw dotyczące cen sprzedaży w nadchodzących miesiącach wzrosły, osiągając najwyższy poziom od dwunastu miesięcy.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Policja znalazła ciało zmarłego Polaka. Śledczy apelują o pomoc do świadków

Holenderska policja zwraca się z apelem do wszystkich osób, które mogły widzieć Przemysława Jerzego Materowicza w dniach poprzedzających jego śmierć lub miały z nim jakikolwiek kontakt.

Koniec migracyjnego boomu w Holandii. Więcej Polaków wyjeżdża, niż przyjeżdża

Najnowsze dane holenderskiego urzędu statystycznego pokazują, że coraz mniej imigrantów przyjeżdża do Holandii. Okazuje się także, że wyjeżdża z niej coraz więcej Polaków.

Prowadził po alkoholu, zabił młodą kobietę – Polak usłyszał wyrok

Prowadził po alkoholu. Spowodował wypadek - młoda kobieta wypadła z auta na przeciwległy pas i przejechały po niej auta. Po kilku miesiącach znów wsiadł za kółko - bez uprawnień. Czy kilka miesięcy więzienia to sprawiedliwy wyrok dla osoby, która na drodze stwarza śmiertelne zagrożenie?

Holenderski gigant ASML zwolni 1 700 osób. Mimo rekordowych wyników

Rekordowe przychody i historyczny popyt na maszyny do produkcji chipów idą w parze z falą zwolnień, która dotknie głównie kadrę kierowniczą.

Ograniczenia dla wykwalifikowanych pracowników z zagranicy

Holenderski rząd chce wprowadzić ograniczenia dla wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Zaniepokojone firmy biją na alarm.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet