Już niedługo w Holandii może dojść do ogromnych przerw w dostawach prądu fot. Pixabay
Holandia
Holandia: duże ryzyko poważnych przerw w dostawie prądu

Wiktor Stachowiak

Jak dowiadujemy się z raportu międzynarodowej firmy konsultingowej Compass Lexecon, w Holandii istnieje duże ryzyko poważnych przerw w dostawie prądu po 2030 roku. Stanie się tak, jeśli firmy energetyczne nie dostaną funduszy na utrzymanie funkcjonowania elektrowni gazowych. Ta sytuacja już teraz może wpłynąć na ogromny wzrost cen prądu.

Eksperci twierdzą, że przez następne pięć lat dostawy energii elektrycznej będą wystarczające w okresach bez słońca i wiatru. Później jednak sytuacja może się gwałtownie pogorszyć.

Przerwy w dostawie prądu: zamknięcie elektrowni węglowych i problemy z rentownością elektrowni gazowych

Ostatnie trzy elektrownie węglowe w Holandii mają zostać zamknięte do 2029 roku. Z kolei elektrownie gazowe są coraz mniej rentowne przez rosnący udział elektrowni wiatrowych i słonecznych. W tym samym czasie rośnie zapotrzebowanie na prąd wraz ze wzrostem liczby pomp ciepła i pojazdów elektrycznych.

Compass Lexecon ostrzega, że do 2033 roku Holandia może doświadczać nawet 15 – 18 godzin niedoborów prądu rocznie. To cztery razy więcej niż maksymalny dopuszczalny poziom czterech godzin. To doprowadzi do niekontrolowanych przerw w dostawach energii elektrycznej i bardzo wysokich cen prądu. W tym momencie niezawodność dostaw wynosi 99,99 procenta.

Już niedługo w Holandii może dojść do ogromnych przerw w dostawach prądu fot. Shutterstock

Cora van Nieuwenhuizen, przewodnicząca Energie Nederland, nazwała raport sygnałem ostrzegawczym.

– W związku z szybkim rozwojem energetyki wiatrowej i słonecznej, elektrownie gazowe częściej stoją bezczynnie. Operatorzy odkładają poważne prace konserwacyjne, ponieważ nie jest to już opłacalne – dodała.

Eksperci apelują o wsparcie finansowe dla operatorów i inwestycje w magazyny energii

Eksperci twierdzą, że aby zapobiec takiemu scenariuszowi należy zapewnić operatorom pieniądze za eksploatację elektrowni w okresach, gdy energia odnawialna nie jest wystarczająca. Oprócz tego należy zachęcać do inwestowania w elektrownie lub magazyny energii.

Korzyści dla społeczeństwa wynikające z niższych cen energii i mniejszego ryzyka awarii szacuje się na 2,5 – 3 miliardów euro rocznie. Naukowcy twierdzą, że koszt wczesnego działania w tej sprawie jest o wiele niższy, niż działania po fakcie.

Przeczytaj także

Holenderskie miasta mają problem ze śmieciami. Coraz więcej ich produkujemy

Holenderskie miasta mają coraz większy problem ze śmieciami. Są to przepełnione kosze na śmieci, porzucone meble, a także odpady na ulicach.

Czynsze w Holandii mocno wzrosły, także w sektorze socjalnym

Większość właścicieli w Holandii co roku w lipcu podnosi czynsze pobierane od najemców. W tym roku podwyżka wyniosła średnio 4,9 proc.

Przez Telegrama zamówisz nawet… atak bombowy

Ataki bombowe i przestępczość związana z Telegramem stają się coraz poważniejszym problemem w Holandii. W ubiegłym roku odnotowano ponad 1500 zdarzeń wymierzonych w domy i firmy. Za pomocą komunikatora można zamówić chociażby atak bombowy.

Bezdomne dzieci w Amsterdamie nie otrzymają pomocy?

Bezdomne dzieci w Amsterdamie często tułają się od kanapy do kanapy. Spędzają noce w przepełnionych mieszkaniach krewnych lub znajomych. Część rodzin jest zmuszona do życia w namiotach czy tymczasowych, niepewnych warunkach.

Holandia na granicy wydolności. Brakuje miejsc dla uchodźców

Holenderskie gminy twierdzą, że system zakwaterowania uchodźców z Ukrainy znalazł się na granicy wydolności. Związek Gmin Holenderskich poinformował, że wszystkie z ponad 97 tys. miejsc przygotowanych dla potrzebujących są zajęte.
