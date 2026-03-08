Kupno domu w Holandii jest coraz trudniejsze

Kryzys na rynku nieruchomości jeszcze bardziej się pogłębia. Obecnie kupno domu w Holandii wymaga coraz większych oszczędności. Nabywcy domów o średnich dochodach potrzebują dodatkowych 100 000 euro, aby uzyskać kredyt hipoteczny.

Holenderskie Biuro Analiz Polityki Ekonomicznej (CPB) ustaliło, że kupno domu w Holandii jest coraz bardziej nieosiągalne dla wielu osób. Podczas gdy 10 lat temu gospodarstwo domowe o średnich dochodach mogło pozwolić sobie na 61 procent domów na rynku, w 2024 roku odsetek ten spadł do zaledwie 21 procent.

Kupno domu w Holandii poza zasięgiem wielu osób

Zdaniem NOS przez szybszy wzrost cen mieszkań niż dochodów coraz mniej osób może pozwolić sobie na kupno domu w Holandii. W 2024 roku średnia cena domu własnościowego wynosiła około 451 000 euro. A gospodarstwa domowe o średnich dochodach, których dochody wynoszą 100 000 euro, nie mają wystarczających środków na kredyt hipoteczny.

- Advertisement -

Lider programu CPB, Emile Cammeraat, powiedział agencji NOS, że obecnie „dostępność mieszkań dla osób o średnich dochodach spadła we wszystkich regionach kraju”.

– Największe problemy są w dużych miastach. Tam dostępność mieszkań własnościowych spadła do 18 proc. Natomiast w Amsterdamie i Utrechcie jest jeszcze niższa – powiedział.

Coraz trudniejsze uzyskanie kredytu hipotecznego

W najgorszej sytuacji są single i osoby kupujące nieruchomość po raz pierwszy ze względu na wysokość potrzebnych oszczędności. Obecnie do uzyskania kredytu hipotecznego potrzeba co najmniej dwukrotnie wyższych dochodów niż wynosi średnia.

Przyczyną rosnących cen nieruchomości w Holandii jest niedobór mieszkań i wysokie ulgi podatkowe dla właścicieli domów. Według CPB rozwiązaniem tego problemu powinno być budowanie większej liczby nieruchomości, co miałoby ułatwić ich podział. Ponadto zmniejszenie ulgi podatkowej mogłoby być kolejnym rozwiązaniem. Jednakże umowa koalicyjna nowego rządu przewiduje utrzymanie ulgi odsetkowej od kredytu hipotecznego, więc ta sugestia może nie zostać wdrożona.