Z ostatniej chwili! Katastrofa samolotu lecącego do Londynu. Na pokładzie 242 osoby

Katastrofa samolotu lecącego z Ahmadabadu do Londynu. Boeing 787-8 Dreamliner linii Air India rozbił się niedługo po starcie. Na pokładzie miały się znajdować 242 osoby. W sieci pojawiają się nagrania z miejsca wypadku.

Artykuł jest aktualizowany.

Do katastrofy samolotu pasażerskiego doszło w mieście Ahmadabad w Indiach. Maszyna zmierzała do Wielkiej Brytanii, konkretnie na lotnisko Gatwick. Boeing 787-8 Dreamliner rozbił się tuż po starcie. Jak podaje India Today, na pokładzie znajdowało się 230 pasażerów i 12 członków załogi.

Katastrofa samolotu w Indiach – trwa akcja ratunkowa

Indyjska policja przekazała, że na całe szczęście samolot rozbił się na terenach niezamieszkanych. Maszyna uderzyła jednak w budynek będący w trakcie budowy w dzielnicy Meghani Nagar. Trwa akcja ratunkowa. W lokalnym szpitalu panuje ogromny chaos.

– Samolot Boeing B787 wystartował o godzinie 13:38 (czasu lokalnego – przyp. red.) i rozbił się w ciągu pięciu minut w pobliżu obszaru Meghani Nagar, w pobliżu lotniska w Ahmadabadzie. Sytuacja jest rozwojowa – przekazał szef lotnictwa cywilnego Indii Faiz Ahmed Kidwai.

Na ten moment nie ma potwierdzonych informacji dotyczących przyczyny katastrofy samolotu, ani liczby ofiar. Indyjskie media podają, że załoga nie zgłaszała żadnych problemów technicznych przed startem.

Indyjskie władze przekazały oficjalnie, że na pokładzie rozbitego samolotu były 242 osoby. Wśród nich 169 obywateli Indii, 53 obywateli Wielkiej Brytanii, 7 Portugalii oraz 1 obywatel Kanady. India Today podaje, że samolotem leciał premier stanu Gudźarat, Vijay Rupani.

– Potwierdzamy, że ​​lot AI171 z Ahmadabadu do Londynu Gatwick uległ wypadkowi, do którego doszło dziś po starcie. Ranni są przewożeni do najbliższych szpitali. Uruchomiliśmy również specjalną infolinię: 1800 5691 444, na której można uzyskać więcej informacji – przekazało Air India w oficjalnym komunikacie.

Z dostępnych informacji dowiadujemy się, że samolot rozbił się na terenie uczelni B.J. Medical College w Ahmadabadzie. Wstępne ustalenia są takie, że ucierpieć mogli studenci przebywający na terenie szkoły.

Stacja Times Now podaje, że władze potwierdziły śmierć 110 osób.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński przekazał, że na liście pasażerów nie było obywateli Polski.

Polska Agencja Prasowa, powołując się na służby ratownicze w Indiach, poinformowała że do 13:20 polskiego czasu udało się wydobyć co najmniej trzydzieści ciał z gruzów budynku, w który uderzył samolot.

Szef policji w Ahmadabadzie poinformował, że najprawdopodobniej nikt nie przeżył katastrofy samolotu – donoszą agencje prasowe AFP i AP.