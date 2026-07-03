Już jutro Parada Równości w Londynie. Korki, zamknięte drogi i zmiana komunikacji
Już jutro Parada Równości w Londynie. Korki, zamknięte drogi i zmiana komunikacji fot. shutterstock.com
UKLondyn
2 min.czytania

Już jutro Parada Równości w Londynie. Korki, zamknięte drogi i zmiana komunikacji

Joanna Baran
Joanna Baran

W sobotę, 4 lipca 2026 roku, Parada Równości w Londynie ponownie zamieni ścisłe centrum brytyjskiej stolicy w jedną z największych przestrzeni celebracji społeczności LGBTQ+ w Europie. Wydarzenie przyciągnie dziesiątki tysięcy uczestników oraz ponad milion widzów. Jednak oznacza również poważne utrudnienia w ruchu, zamknięcia ulic i zmiany w komunikacji miejskiej.

Kiedy i gdzie odbędzie się parada?

Start parady organizatorzy zaplanowali na godzinę 12:00 przy Hyde Park Corner. Kolorowy pochód przejdzie następnie przez Piccadilly, Piccadilly Circus oraz Haymarket, mijając centrum West Endu. Natomiast zakończy się w rejonie Trafalgar Square i Whitehall. Tam zlokalizowana jest główna scena oraz strefy występów.

Cała trasa pozostaje stała i prowadzi przez najbardziej ruchliwe i turystyczne części Londynu. Dlatego miasto od rana do wieczora będzie funkcjonować  w trybie dużych ograniczeń komunikacyjnych. Według organizatorów i władz miejskich przemarsz może potrwać do około 18:00. Natomiast część infrastruktury drogowej pozostanie wyłączona jeszcze dłużej.

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Zamknięte ulice i utrudnienia w ruchu

W dniu wydarzenia zamknięcia obejmą kluczowe arterie w centrum Londynu. Nieprzejezdne będą odcinki prowadzące przez Hyde Park Corner, Park Lane, Piccadilly, Piccadilly Circus, Haymarket oraz okolice Trafalgar Square i Whitehall.

Już jutro Parada Równości w Londynie. Korki, zamknięte drogi i zmiana komunikacji
Już jutro Parada Równości w Londynie. Korki, zamknięte drogi i zmiana komunikacji
fot. shutterstock.com

Ograniczenia nie dotyczą jedynie samej trasy parady. W praktyce wpływają również na sąsiednie dzielnice – Westminster, Soho oraz część West Endu. Tam wprowadzone są objazdy. Dlatego wiele linii autobusowych będzie jeździło na skróconych trasach.  Część natomiast pojedzie zmienionymi trasami. To spore utrudnienie dla podróżnych, ponieważ sytuacja w sobotę wymaga czujności i kontrolowania aktualnych zmian tras.

Władze Londynu podkreślają, że zamknięcia zaczynają się już rano i mogą obowiązywać do późnych godzin wieczornych, w zależności od etapu demontażu infrastruktury i rozładowania tłumów.

Transport i dojazd – duże zmiany w komunikacji

Transport for London zaleca unikanie jazdy samochodem w rejonie centrum. Parkowanie w strefie wydarzenia będzie niemożliwe, a ruch prywatny zostanie mocno ograniczony.

Najbardziej rekomendowanym środkiem transportu pozostaje metro. Wśród najczęściej wskazywanych stacji znajdują się Bond Street, Tottenham Court Road, Waterloo oraz Embankment, które pozwalają dotrzeć w pobliże trasy pieszo. Co ważne, metro jeździ bez zmian. Jednak ze względu na zmiany w komunikacji autobusowej, zamknięte ulice, będzie w sobotę bardzo zatłoczone.

Parada Równości w Londynie: program i atrakcje

Choć centralnym punktem wydarzenia jest pochód, Parada Równości w Londynie to również rozbudowany festiwal sceniczny.

W Trafalgar Square działać będzie główna scena, na której wystąpią artyści i aktywiści społeczności LGBTQ+. W programie zaplanowano m.in. występy muzyczne, drag show oraz przemówienia. Wśród ogłoszonych artystów znajdują się MNEK, Beth Ditto oraz Meek, a całość uzupełnią dziesiątki performerów i grup artystycznych. Nieoficjalne plotki głoszą, że na Paradzie może pojawić się Madonna.

Dodatkowe sceny i strefy rozlokowane będą w Soho, Leicester Square, Golden Square oraz Dean Street. W różnych częściach miasta pojawi się łącznie ponad 100 występów – od muzyki i DJ setów po kabaret i sztukę performatywną.

Główne sceny i strefy:

  • Scena Główna (Main Stage): Trafalgar Square
  • Scena Trans i Non-Binary: Soho Square
  • Scena Global Majority: Golden Square
  • Scena Kobieca: Leicester Square
  • Rodzinna strefa wypoczynkowa: Victoria Embankment Gardens

Londyn w trybie święta i chaosu jednocześnie

Organizatorzy podkreślają, że Parada Równości w Londynie to jedno z największych wydarzeń tego typu na świecie. Zarówno pod względem skali, jak i liczby uczestników. Szacuje się, że w centrum miasta pojawi się nawet ponad 1,5 miliona osób.

Z jednej strony to symbol wolności, różnorodności i równości. Z drugiej – logistyczne wyzwanie dla miasta, które na wiele godzin zmienia swój rytm działania.

W sobotę 4 lipca Londyn będzie więc jednocześnie sceną wielkiego święta i miejscem intensywnych utrudnień – z zatłoczonymi ulicami, zamkniętymi arteriami i zmienioną komunikacją w całym centrum.

 

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