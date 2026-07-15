Dzieci w UK w najgorszej kondycji zdrowotnej od dekad

Lekarze alarmują: „To narodowy powód do wstydu”. Pokolenie dzieci w UK, które dorasta w cieniu kryzysu zdrowotnego.

Dzieci w UK w najgorszej kondycji zdrowotnej – alarmują czołowi pediatrzy. Najnowsza analiza ekspertów pokazuje, że kondycja zdrowotna najmłodszych mieszkańców UK w wielu obszarach nie tylko przestała się poprawiać. Co gorsza, w części przypadków wyraźnie się pogarsza.

Lekarze wskazują, że problemy dotyczą niemal wszystkich aspektów zdrowia dziecka. Od szczepień ochronnych, przez rosnącą liczbę przypadków otyłości i astmy, aż po coraz większe wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym.

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Raport przygotowany przez Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) przeanalizował 12 najważniejszych wskaźników zdrowia i dobrostanu dzieci. Pod uwagę wzięto między innymi śmiertelność niemowląt, stan zdrowia jamy ustnej, poziom szczepień, występowanie chorób przewlekłych, problemy psychiczne oraz nierówności społeczne.

Wnioski są niepokojące. Zdaniem pediatrów Wielka Brytania pozostaje w tyle za wieloma krajami Europy Zachodniej. Natomiast zdrowie dzieci jest jednym z największych wyzwań społecznych i politycznych kraju.

Szczepienia, astma i zdrowie psychiczne – trzy obszary największego zagrożenia

Jednym z najbardziej widocznych problemów jest spadek poziomu szczepień. Obecnie jedynie 84 proc. dzieci w Wielkiej Brytanii otrzymuje dwie dawki szczepionki MMR przeciwko odrze, śwince i różyczce przed ukończeniem piątego roku życia.

To wynik znacznie poniżej poziomu 95 proc. rekomendowanego przez Światową Organizację Zdrowia jako bezpieczny próg ograniczający ryzyko powrotu groźnych chorób zakaźnych. Według ekspertów Wielka Brytania wypada pod tym względem najsłabiej spośród państw grupy G7.

Lekarze zwracają uwagę również na rosnącą liczbę hospitalizacji dzieci z powodu astmy. Wielka Brytania należy do krajów europejskich o jednym z najwyższych wskaźników śmiertelności związanej z tą chorobą. Dzieci w UK w najgorszej kondycji zdrowotnej również z powodu chorób płuc i układu oddechowego.

Coraz większym problemem są również zaburzenia zdrowia psychicznego. Specjaliści wskazują, że dzieci i młodzież coraz częściej potrzebują profesjonalnej pomocy. Natomiast system opieki nie zawsze jest przygotowany na rosnącą skalę problemu.

Biedniejsze dzieci chorują częściej. Nierówności pogłębiają kryzys

Raport RCPCH pokazuje również, że kryzys zdrowia dzieci nie dotyka wszystkich rodzin w takim samym stopniu. Największe problemy występują w społecznościach o niższych dochodach. Tam dzieci częściej zmagają się z otyłością, gorszym dostępem do opieki medycznej i większym ryzykiem poważnych chorób.

W najbiedniejszych obszarach Wielkiej Brytanii wskaźniki śmiertelności niemowląt oraz otyłości są ponad dwukrotnie wyższe niż w najbardziej uprzywilejowanych regionach.

Eksperci podkreślają, że zdrowie dziecka jest często odzwierciedleniem warunków, w jakich dorasta. Dostęp do zdrowej żywności, bezpiecznego miejsca do aktywności fizycznej, odpowiedniej opieki medycznej oraz stabilnej sytuacji ekonomicznej rodziny ma ogromne znaczenie dla przyszłości najmłodszych.

„Zawiedliśmy dzieci” – mocne słowa lekarzy

Dr Helen Stewart z Royal College of Paediatrics and Child Health określiła sytuację jako „narodowy powód do wstydu”. Jej zdaniem Wielka Brytania powinna osiągać znacznie lepsze wyniki. Szczególnie że wiele innych państw Europy Zachodniej skuteczniej chroni zdrowie najmłodszych obywateli.

„Zbyt wiele dzieci pozostaje w tyle” – podkreślają pediatrzy, wskazując, że obecne zaniedbania mogą mieć konsekwencje na całe życie.

Dziecko, które dorasta z nieleczoną chorobą przewlekłą, problemami psychicznymi czy nadwagą, częściej w przyszłości zmaga się z ograniczeniami zdrowotnymi, trudnościami edukacyjnymi i problemami na rynku pracy.

Rodzice tracą wiarę w poprawę sytuacji

Niepokojące dane potwierdzają również badania opinii publicznej przeprowadzone przez YouGov. Wynika z nich, że tylko 12 proc. rodziców uważa, iż zdrowie dzieci w Wielkiej Brytanii poprawiło się w ciągu ostatnich 10 lat.

To pokazuje, że kryzys nie jest postrzegany wyłącznie jako problem statystyczny. Wielu rodziców na co dzień obserwuje trudności związane z dostępem do lekarzy. Problemem jest również długie oczekiwanie na pomoc specjalistyczną oraz rosnącą liczbą problemów zdrowotnych wśród dzieci.

Dzieci w UK w najgorszej kondycji zdrowotnej od dekad. Nowy rząd przed trudnym zadaniem

Pediatrzy apelują o zdecydowane działania i stworzenie długofalowej strategii poprawy zdrowia dzieci. Wśród najważniejszych potrzeb wymieniają większe inwestycje w opiekę pediatryczną, lepsze wykorzystanie danych medycznych oraz wyznaczenie konkretnych celów krajowych dotyczących poprawy zdrowia najmłodszych.

Eksperci ostrzegają, że bez zmian kolejne pokolenie dzieci może wejść w dorosłość z większym obciążeniem chorobami niż ich rodzice.

Kryzys zdrowia dzieci w Wielkiej Brytanii nie jest już wyłącznie problemem systemu ochrony zdrowia. To wyzwanie społeczne, które może wpłynąć na przyszłość całego kraju. Zdrowie najmłodszych mieszkańców UK staje się bowiem jednym z najważniejszych mierników kondycji państwa.