Czy w UK zabraknie wody? 2,4 miliona osób objęte zakazem

Wielka Brytania mierzy się z kryzysem wodnym Rekordowe upały, susza i spadające zapasy wody. Dlatego południe Anglii wprowadza ograniczenia, które dotkną 2,4 miliona mieszkańców.

Czy w UK zabraknie wody? To pytanie coraz częściej pojawia się wśród mieszkańców południowej Anglii po decyzji South East Water o rozszerzeniu zakazu używania węży ogrodowych na obszar zamieszkiwany przez 2,4 miliona osób. Po rekordowo wysokich temperaturach i miesiącach z bardzo niskimi opadami część regionów Wielkiej Brytanii znalazła się pod presją. Dlatego firmy wodociągowe zaczęły wprowadzać nadzwyczajne ograniczenia.

Zakaz obejmuje części hrabstw Sussex, Surrey, Hampshire i Berkshire, a wcześniej został wprowadzony w wybranych obszarach Kentu. Mieszkańcy nie mogą używać węży ogrodowych między innymi do podlewania ogrodów, mycia samochodów, czyszczenia powierzchni zewnętrznych czy napełniania oczek wodnych.

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Susza uderza w zasoby. Zbiorniki wodne osiągają niebezpiecznie niskie poziomy

South East Water tłumaczy decyzję wyjątkowo trudną sytuacją pogodową. Region od marca otrzymał zaledwie około 55 procent średniej ilości opadów. Natomiast niektóre miejscowości przez wiele dni nie odnotowały znaczących deszczy. Poziom wody w zbiorniku Arlington Reservoir w East Sussex spadł do wartości, przy której zgodnie z planem działań na czas suszy konieczne było wprowadzenie ograniczeń.

Problem pogłębiły rekordowe temperatury. W czerwcu Wielka Brytania ustanowiła kolejny rekord ciepła dla tego miesiąca, gdy temperatura wzrosła do 37,3 stopnia Celsjusza. Tak ekstremalne warunki powodują szybsze parowanie wody, większe zużycie przez gospodarstwa domowe i dodatkowe obciążenie systemów zaopatrzenia.

Czy w UK zabraknie wody? Eksperci uspokajają, ale ostrzegają przed przyszłością

Obecna sytuacja nie oznacza jeszcze, że Wielkiej Brytanii grozi całkowite wyschnięcie kranów. Zakaz używania węży ogrodowych jest działaniem zapobiegawczym. Celem jest ograniczenie zużycia wody zanim sytuacja będzie krytyczna.

Jednocześnie eksperci ostrzegają, że problem nie dotyczy wyłącznie jednego gorącego lata. Rosnące temperatury, zmieniający się klimat oraz wzrost liczby mieszkańców powodują, że brytyjska infrastruktura wodna jest coraz częściej niewydolna.

Wielu specjalistów zwraca uwagę, że kryzys wodny jest także problemem inwestycyjnym. Brytyjskie sieci wodociągowe od lat zmagają się ze stratami wynikającymi z przecieków, awarii i niewystarczającej modernizacji. Krytycy wskazują, że obecne ograniczenia są nie tylko efektem pogody. Są również efektem wieloletnich zaniedbań w rozbudowie i utrzymaniu infrastruktury.

Firmy i mieszkańcy odczuwają skutki kryzysu

Dla wielu mieszkańców ograniczenia oznaczają zmianę codziennych przyzwyczajeń, ale dla części przedsiębiorców problem jest znacznie poważniejszy. Właściciel pubu The Bull w Tunbridge Wells poinformował, że problemy z dostawami wody zmusiły go do zamknięcia lokalu w sobotni wieczór, co oznaczało stratę kilku tysięcy funtów.

„To już trzeci raz w ciągu roku, kiedy musieliśmy zamknąć lokal z powodu braku wody” – powiedział, podkreślając, że dla małej firmy zamknięcie w weekend oznacza poważne straty finansowe.

Organizacja Consumer Council for Water zaapelowała do South East Water o poprawę zarządzania siecią. Jej przedstawiciele podkreślają, że mieszkańcy są zmęczeni ciągłą niepewnością dotyczącą stabilności dostaw.

Czy w UK zabraknie wody? To poważne wyzwanie

Choć obecnie nie ma oznak, że całe UK zostanie pozbawione wody, tegoroczna sytuacja pokazuje skalę wyzwania, przed którym stoi kraj. Wielka Brytania, kojarzona z deszczowym klimatem, coraz częściej doświadcza okresów ekstremalnej suszy i rekordowych temperatur.

Pytanie „czy w UK zabraknie wody” nie jest już wyłącznie hipotetyczną obawą. Dziś oznacza przede wszystkim pytanie o to, czy kraj zdąży dostosować swoją infrastrukturę do nowych warunków klimatycznych.

Jeżeli susze będą występować częściej, a inwestycje w sieci wodociągowe nie przyspieszą, ograniczenia takie jak obecny zakaz używania węży ogrodowych mogą stać się stałym elementem brytyjskiej rzeczywistości.