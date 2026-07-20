Jak wymienić stare funty wycofane z obiegu? Jakich funtów nie przyjmie kantor w Polsce?

Jeśli jesteście w posiadaniu starych funtów, które zostały wycofane już z obiegu w Wielkiej Brytanii, nie musicie obawiać się, że straciły one na wartości. Jednak ich wymiana w Polsce jest utrudniona. Wielu Polaków, którzy wrócili do Polski przez wymianą funtów (2020-2022) nadal przechowuje stare funty. Często nieświadomie. Próbując je wymienić w kantorze, dowiadują się, że jest to niemożliwe. Gdzie więc można wymienić stare funty i czy można nimi płacić?

Jak wyglądają funty wycofane z obiegu?

W 2020 roku Bank of England wprowadził nowe, polimerowe banknoty, które są lepiej zabezpieczone przez fałszerstwem. Mają być najbezpieczniejszymi banknotami na świecie. Jednocześnie stopniowo stare, papierowe banknoty traciły status prawnego środka płatniczego. Od 30 września 2022 roku nie można starych funtów używać w sklepach ani w formie jakiejkolwiek płatności.

Polacy mieszkający w UK mieli dość czasu, aby pozbyć się starych banknotów. Gorzej z osobami, które wróciły z UK i przywiozły ze sobą stare już funty. Jeśli o zmianie banknotów dowiedzieli się na czas, mogli jeszcze wymieć je w kantorze. Niestety, wiele osób nawet jeśli słyszało, że funty się zmieniają, nie miało świadomości, że kantory przestaną przyjmować starą walutę.

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Nowe aktualne funty brytyjskie najłatwiej rozpoznać po dotyku – są plastikowe i sztywne i maja przeźroczyste elementy. Wszystkie papierowe banknoty są nieaktualne.

Poniżej prezentujemy stare, wycofane z obiegu funty.