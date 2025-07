Oto, gdzie pracuje się najzdrowiej w Europie

Z najnowszych badań wynika, że Luksemburg, Irlandia, Belgia i Niemcy należą do najlepszych krajów do pracy w Europie. Jeśli za kryterium przyjmiemy równowagę między życiem zawodowym i prywatnym.

Platformy HR Remote oraz JobLeads przeanalizowały publicznie dostępne bazy danych w różnych krajach pod kątem równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Wysokie miejsce zajęły: Luksemburg, Irlandia, Belgia i Niemcy.

- Advertisement -

Gdzie jest najlepsza równowaga między życiem zawodowym i prywatnym?

JobLeads sklasyfikowało kraje europejskie pod kątem wieku emerytalnego, liczby przepracowanych godzin rocznie, wypalenia zawodowego, wskaźników pracy zdalnej oraz dni chorobowych. Następnie wyniki ujednolicono i dostosowano do skali 10-punktowej.

Z kolei platforma Remote oceniła 60 najbogatszych państw świata pod względem produktu krajowego brutto (PKB) pod kątem takich wskaźników jak bezpieczeństwo i przyjazność dla osób LGBTQ+. A także tradycyjnych wskaźników zatrudnienia, takich jak płaca zasadnicza, średnia długość tygodnia pracy i dni ustawowo wolne od pracy. Każdemu wskaźnikowi przypisano punktację ważoną, a następnie krajom przyznano łączną ocenę w skali 100-punktowej.

Należy podkreślić, że badania nie były jednoznaczne co do tego, który kraj europejski uplasował się na szczycie listy. W przypadku JobLeads był to Luksemburg, a w przypadku Remote – Irlandia.

Warto wspomnieć, że poza Europą na szczycie rankingu Remote znalazła się Nowa Zelandia (z punktacją na poziomie 86,87 punktów). Tam pracownicy mają prawo do 32 dni urlopu, 11 dni świątecznych i płacy minimalnej w wysokości 23,50 dolarów nowozelandzkich za godzinę (czyli 12,07 euro). Ponadto matki w Nowej Zelandii mają prawo do 26 tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego. A ich partnerzy do 1 do 2 tygodni płatnego urlopu.

Irlandia na szczycie rankingu Remote

W Europie natomiast Irlandia znalazła się na szczycie rankingu Remote i uzyskała 81,17 punktów. Belgia otrzymała punktację w wysokości 75,91 punktów. A za nimi, na trzecim miejscu, uplasowały się Niemcy z punktacją 74,65 punktów. Niewiele mniejszą punktację dostała Norwegia (74,20 punktów). Jak się okazuje, spośród pięciu krajów z największą liczbą dni ustawowo wolnych od pracy, pracownicy w Norwegii otrzymują najwięcej dni urlopu – 35 dni w roku plus 12 dni świątecznych.

Zalety pracy w Niemczech

Jak ustalił Remote – zaletą pracy w Niemczech jest wysoka liczba ustawowych dni urlopowych (zazwyczaj od 25 do 30 dni). A także wynagrodzenie za urlop macierzyński, system opieki zdrowotnej z mieszanką ubezpieczenia ustawowego i prywatnego. Jak również stosunkowo niski średni tygodniowy czas pracy (33,2 godziny).

Ponadto pracownicy w Niemczech są chronieni przed pogorszeniem stanu zdrowia i bezrobociem dzięki solidnemu pakietowi świadczeń chorobowych. W przypadku poważnej choroby wszyscy pracownicy mają prawo do sześciu tygodni zwolnienia lekarskiego z pełnym wynagrodzeniem.