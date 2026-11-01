Kto bierze chorobowe na premierę GTA 6? Kalendarz godzin premiery

Premiera najnowszej wersji Grand Theft Auto zbliża się dużymi krokami. Tymczasem w Wielkiej Brytanii, ponad 2 miliony osób planuje wziąć wolne lub zgłosić chorobowe w dniu premiery. Zjawisko otrzymało nawet swoją „GTA flu”, czyli grypa GTA. Pracodacy już liczą straty, a oficjalny profil GTA 6 publikuje kalendarz godzin premiery w poszczególnych krajach.

Premiera Grand Theft Auto VI (GTA 6) została oficjalnie zaplanowana na czwartek, 19 listopada 2026 roku. Data ta była przesuwana kilkukrotnie. Jest to prawdopodobnie najbardziej wyczekiwana gra wideo w całej historii tej branży. Od premiery GTA V minęło już ponad 13 lat (2013 rok), a poprzednia część stała się drugim najlepiej się produktem rozrywkowym w historii. Pierwszy zwiastun opublikowany przez Rockstar Games pobił wszelkie rekordy wyświetleń na YouTube.

Branie wolnego na dni premiery gry ma długą historię

Chociaż skala planowanych „nagłych” chorobowych przy GTA 6 bije rekordy, kluczowe wcześniejsze premiery także generowały podobne sytuacje.

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W czasach GTA III (2001) zjawisko to dopiero kiełkowało, ponieważ gra nie była jeszcze globalną marką przed premierą. Jednak już przy GTA: Vice City (2002) i GTA: San Andreas (2004) po raz pierwszy w brytyjskich i amerykańskich mediach pojawiło się pojęcie „GTA Flu”.

Pracownicy masowo dzwonili do firm rano w dzień premiery, tłumacząc się nagłą infekcją. W rzeczywistości stali w kolejkach pod sklepami, aby zdobyć grę (wtedy gry kupowało się niemal wyłącznie na płytach).

Przy premierze GTA V w 2013 roku zjawisko przybrało już oficjalne i mierzalne rozmiary. Brytyjski dziennik The Telegraph informował wówczas, że aż 46% badanych graczy zaplanowało wolne w pracy lub szkole na dzień premiery.

Sklepy otwierały się o północy, a tysiące ludzi po powrocie do domu grało do rana, co skutkowało masowymi zwolnieniami L4 następnego dnia.

7% pracowników weźmie wolne na premierę GTA 6 w UK

Jak podał Workplace Journal, jeden na 12 pracowników, planuje wziąć wolne 19 listopada na premierę gry. Daje to około 2,1 miliona pracowników. Kolejne 4% zamierza wziąć kilka dni wolnych. Zaś 6% planuje zmianę godzin lub przeniesienie się na inne zmiany.

Co ciekawe aż 20% praconików zdalnych oświadczyło, że będzie grało w GTA 6 w czasie godzin pracy.

Chorobowe w UK działa teraz na nowych zasadach, co oznacza, że już za jeden dzień „sick pay” gracze otrzymają SSP. Wcześniej chorobowe było wypłacanego dopiero od trzeciego dnia choroby.

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Jakie są najczęstsze patenty na „GTA flu”?

Pracownicy albo udają chorobę albo biorą planowe wolne na dzień premiery lub także dzień po. W przypadku odmowy urlopu, zgłaszają „nagłą chorobę”.

Jak podaje USA Daily, coraz więcej pracowników zgłasza urlopy otwarcie podając jako powód „premiera GTA VI”, nie próbując tego ukrywać.

Analitycy i ekonomiści szacują, że z powodu absencji i spadku wydajności w tydzień premiery gospodarka (tylko w samych Stanach Zjednoczonych) może odnotować nawet 1 miliard dolarów strat w produktywności, a pracę na samą premierę opuści ponad 1,5 miliona osób.