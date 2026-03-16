Limit zarobków co najmniej 125 funtów tygodniowo odchodzi w niepamięć
Reforma zasiłku chorobowego w UK: koniec progów, koniec ograniczeń

Miłosz Magrzyk
W kwietniu 2026 roku zacznie obowiązywać pakiet nowych przepisów dotyczących zwolnień lekarskich i praw pracowniczych. Reforma zmieni zasady funkcjonowania tzw. Statutory Sick Pay, czyli ustawowego wynagrodzenia chorobowego.

W Wielkiej Brytanii szykuje się jedna z większych reform dotyczących chorobowego. Nowe zasady wejdą w życie 6 kwietnia 2026 roku i obejmą praktycznie wszystkich pracowników. Według informacji podawanych przez Birmingham Live zmiany dotyczą zarówno sposobu naliczania świadczeń, jak i samego prawa do ich otrzymania.

Koniec limitu zarobków – bez progu w Statutory Sick Pay

Jedną z bardziej zauważalnych zmian będzie rozszerzenie dostępu do ustawowego wynagrodzenia chorobowego. Dotychczas w Wielkiej Brytanii obowiązywał dolny limit zarobków, który decydował o tym, czy pracownik w ogóle może na takie świadczenie liczyć. Aby otrzymać Statutory Sick Pay, pracownik musiał zarabiać co najmniej 125 funtów tygodniowo.

- Advertisement -

Nowe przepisy znoszą ten próg. Zasiłek chorobowy stanie się dostępny także dla osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin lub osiągających niższe dochody. Brytyjski Kongres Związków Zawodowych szacuje się, że blisko 5 milionów kobiet odczuje pozytywne skutki reformy.

Wysokość zasiłku będzie powiązana z dochodami pracownika

Chorobowe ma wynosić 80 proc. średnich tygodniowych zarobków lub ustawową stawkę maksymalną – pracownikowi przysługuje stawka niższa. Od kwietnia 2026 roku maksymalna taryfa wyniesie 123,25 funta tygodniowo.

Podstawą obliczeń będzie średnia z ośmiu tygodni poprzedzających nieobecność

Oznacza to, że osoby zarabiające więcej otrzymają świadczenie ograniczone do tego poziomu. Natomiast pracownicy o niższych dochodach będą otrzymywać kwotę obliczoną na podstawie swoich zarobków, z ośmiu tygodni poprzedzających nieobecność.

Bez czekania na pieniądze. Chorobowe od pierwszego dnia

Kontrowersyjnym elementem starego systemu był trzydniowy okres karencji, który zniechęcał chorych do korzystania ze zwolnień lekarskich. Od kwietnia wsparcie będzie wypłacane od pierwszego pełnego dnia nieobecności spowodowanej chorobą.

Takie rozwiązanie powinno ograniczyć zjawisko przychodzenia do pracy mimo choroby – tzw. prezenteizmu. Doprowadza on do spadku efektywności, pogorszenia stanu zdrowia i zwiększonego ryzyka przenoszenia infekcji w zespole. W Wielkiej Brytanii problem ten jest powszechny, ponieważ wielu pracowników obawia się utraty części wynagrodzenia.

Teksty tygodnia

UK

31 marca 2026 r. nowe zasady segregacji śmieci w Anglii. Co gdzie wyrzucać, aby uniknąć problemów

Nowe przepisy obejmą wszystkie gospodarstwa domowe w Anglii, w tym domy jednorodzinne, mieszkania w blokach oraz lokale komunalne. Co musisz wiedzieć o segregacji odpadów? Poradnik
Londyn

Dodatkowe opłaty dla kierowców SUV-ów za jazdę po Londynie

Jeszcze w tym roku burmistrz Londynu i TfL mogą wprowadzić dodatkowe opłaty dla kierowców SUV-ów za jazdę po stolicy.
UK

Nowe rachunki za prąd i gaz. Nawet 300 funtów rocznie może zniknąć z opłat

Rynek energii wchodzi w kolejny etap transformacji – pojawiają się eksperymentalne taryfy, zmienia się struktura rachunków, a dostawcy ostrożniej oferują długoterminowe ceny.
Praca i finanse

Pracownicy udają, że pracują? Viralowy trik pracy zdalnej podbija sieć

Pracownicy zdalni próbują wcielić w życie tzw. miękki dzień pracy, czyli pracować, a jednocześnie zajmować się sprawami prywatnymi.
Artykuł specjalny

Książka, która uczy alfabetu przez zabawę – idealna dla polskich rodzin w UK

Książka, która uczy dzieci alfabetu przez zabawę. Idealna dla polskich rodzin w UK i dzieci dwujęzycznych w wieku 4–8 lat.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie