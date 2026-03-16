Reforma zasiłku chorobowego w UK: koniec progów, koniec ograniczeń

W kwietniu 2026 roku zacznie obowiązywać pakiet nowych przepisów dotyczących zwolnień lekarskich i praw pracowniczych. Reforma zmieni zasady funkcjonowania tzw. Statutory Sick Pay, czyli ustawowego wynagrodzenia chorobowego.

W Wielkiej Brytanii szykuje się jedna z większych reform dotyczących chorobowego. Nowe zasady wejdą w życie 6 kwietnia 2026 roku i obejmą praktycznie wszystkich pracowników. Według informacji podawanych przez Birmingham Live zmiany dotyczą zarówno sposobu naliczania świadczeń, jak i samego prawa do ich otrzymania.

Koniec limitu zarobków – bez progu w Statutory Sick Pay

Jedną z bardziej zauważalnych zmian będzie rozszerzenie dostępu do ustawowego wynagrodzenia chorobowego. Dotychczas w Wielkiej Brytanii obowiązywał dolny limit zarobków, który decydował o tym, czy pracownik w ogóle może na takie świadczenie liczyć. Aby otrzymać Statutory Sick Pay, pracownik musiał zarabiać co najmniej 125 funtów tygodniowo.

Nowe przepisy znoszą ten próg. Zasiłek chorobowy stanie się dostępny także dla osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin lub osiągających niższe dochody. Brytyjski Kongres Związków Zawodowych szacuje się, że blisko 5 milionów kobiet odczuje pozytywne skutki reformy.

Wysokość zasiłku będzie powiązana z dochodami pracownika

Chorobowe ma wynosić 80 proc. średnich tygodniowych zarobków lub ustawową stawkę maksymalną – pracownikowi przysługuje stawka niższa. Od kwietnia 2026 roku maksymalna taryfa wyniesie 123,25 funta tygodniowo.

Oznacza to, że osoby zarabiające więcej otrzymają świadczenie ograniczone do tego poziomu. Natomiast pracownicy o niższych dochodach będą otrzymywać kwotę obliczoną na podstawie swoich zarobków, z ośmiu tygodni poprzedzających nieobecność.

Bez czekania na pieniądze. Chorobowe od pierwszego dnia

Kontrowersyjnym elementem starego systemu był trzydniowy okres karencji, który zniechęcał chorych do korzystania ze zwolnień lekarskich. Od kwietnia wsparcie będzie wypłacane od pierwszego pełnego dnia nieobecności spowodowanej chorobą.

Takie rozwiązanie powinno ograniczyć zjawisko przychodzenia do pracy mimo choroby – tzw. prezenteizmu. Doprowadza on do spadku efektywności, pogorszenia stanu zdrowia i zwiększonego ryzyka przenoszenia infekcji w zespole. W Wielkiej Brytanii problem ten jest powszechny, ponieważ wielu pracowników obawia się utraty części wynagrodzenia.