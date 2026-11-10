Wielka Brytania planuje wdrożyć kontrowersyjną metodę na egzekwowanie przepisów imigracyjnych
Wielka Brytania planuje wdrożyć kontrowersyjną metodę na egzekwowanie przepisów imigracyjnych / fot. Shutterstock
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Egzekwowanie przepisów imigracyjnych za pomocą technologii rozpoznawania twarzy

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W ramach największej w historii akcji związanej z egzekwowaniem przepisów imigracyjnych Wielka Brytania wdroży kontrowersyjny system rozpoznawania twarzy.

Home Office opracowuje program wykorzystujący technologię do ogólnego egzekwowania przepisów imigracyjnych. Ścigani będą także imigranci, którzy będą przebywać w Wielkiej Brytanii bez zezwolenia po wygaśnięciu wizy.

Egzekwowanie przepisów imigracyjnych za pomocą technologii

Rząd opracowuje program wdrożenia kamer do rozpoznawania twarzy na żywo (LFR) do „ogólnego egzekwowania przepisów imigracyjnych”. Także łamania przepisów imigracyjnych, które tak naprawdę nie są przestępstwami.

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Technologia będzie wykorzystywana do identyfikacji osób „ubiegających się o nielegalny ponowny wjazd do Wielkiej Brytanii”. A także do wykrywania osób objętych procedurą deportacyjną oraz do zwalczania szeroko pojętej „przestępczości związanej z imigracją”.

Kamery będą lokalizować osoby bez dokumentów, aby móc rozpatrywać ich sprawy. Ma to zmniejszyć „zakłócenia spokoju dla ogółu społeczeństwa w porównaniu z wielokrotnymi wizytami funkcjonariuszy w miejscach zamieszkania lub miejscach pracy”.

Ponadto imigranci mogą trafić na listy obserwacyjne LFR za przekroczenie terminu ważności wiz lub wjazd do UK bez zezwolenia. Są to sprawy cywilne, a nie karne.

Rozwiązania te zawarto w nowym dokumencie z wytycznymi dla funkcjonariuszy organów ścigania imigracyjnego. Opublikowano go 8 października.

Publikacja jest następstwem decyzji Shabany Mahmood o podwojeniu budżetu na organy ścigania imigracyjnego. A także zwiększeniu ich liczby o 60 proc., aby umożliwić „dziesiątki tysięcy” kolejnych nalotów, aresztowań i deportacji.

Dokumenty sugerują, że w przyszłości osoby „podlegające zatrzymaniu na podstawie przepisów imigracyjnych” i „niespełniające warunków imigracyjnych dotyczących wjazdu lub pobytu” również mogłyby trafić na listę obserwacyjną. Projekt LFR „wszedł już w formalną fazę realizacji”.

Na listę obserwacyjną trafią także imigranci, którym skończy się ważność wizy
Na listę obserwacyjną trafią także imigranci, którym skończy się ważność wizy / fot. Shutterstock

Testowanie nowej technologii

W okresie od listopada ubiegłego roku do lutego organy ścigania imigracyjnego przeprowadziły trzy testy technologii LFR w porcie Holyhead w północnej Walii.
Testowanie koncentrowało się głównie na lokalizowaniu osób podróżujących do Wielkiej Brytanii z Irlandii przez wspólną strefę podróży z naruszeniem nakazów deportacyjnych lub nakazu sądowego za „przestępstwo imigracyjne”.

Lista lokalizacji, w których organy ścigania imigracyjnego mogłyby wdrożyć kamery rozpoznające twarze, została również rozszerzona o „proaktywne” wdrożenia w węzłach komunikacyjnych. A także podczas konkretnych wydarzeń, które „mogą zwiększyć liczbę osób w danym miejscu”.

Rzecznik potwierdził, że może dojść do dalszych testów LFR. I „aktywnie bada się potencjalne korzyści, implikacje i przyszłe wykorzystanie tej technologii”.

W nowym dokumencie stwierdzono, że osoby poniżej 18. roku życia nie trafią na listę obserwacyjną. Na początku tego roku ujawniono, że Home Office nadal korzysta z narzędzia do szacowania wieku twarzy opartego na sztucznej inteligencji. Mimo że wiedziało, iż błędnie identyfikowało dzieci migrantów jako osoby dorosłe.

Masowa inwigilacja

Wdrożenie technologii rozpoznawania twarzy jest sprawą wysoce kontrowersyjną. Głośno sprzeciwiają się jej m.in. aktywiści. Nazywają ją „ukrytą” ekspansją „ogromnej i szokującej masowej inwigilacji”. Zwracają także uwagę na dobrze udokumentowaną tendencję do błędnej identyfikacji osób w niektórych sytuacjach.

Sarah Lasoye z Open Rights Group stwierdziła, że organy ścigania imigracyjnego „wydają się dawać sobie zielone światło na rozszerzenie stosowania wysoce kontrowersyjnych technologii rozpoznawania twarzy bez kontroli, przejrzystości i zgody opinii publicznej”.

Organy ścigania imigracyjnego i policja wykorzystują brak krajowych przepisów regulujących wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji, w tym rozpoznawania twarzy, w sektorze publicznym – powiedziała Lasoye.

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